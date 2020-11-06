Все должно было быть хорошо!

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Эрика Логойда (20 октября, 12:17)Было это лет 5 назад, но было так, что я до сих пор помню в подробностях...Заболел у меня живот, сильно прям так. Вызвали скорую, врач потыкал в живот и говорит - собирайтесь...Блин, мой мозг занервничал, нас никогда не резали, че то страшно, и мамки рядом нет.Врач стал поторапливать, и я взяв трусы, полотенце и щетку с пастой, поехала в больницу.Дежурный врач пощупал, взял анализ крови и сказал - щас обезболим, и иди спи, завтра решим. После укола боль угомонилась, меня привели в палату и мозг сказал - да ладно, че там, поспим тут, а завтра уйдем. И я уснула.Проснувшись утром, я обнаружила, что ничё не болит и в палате рядом со мной три каких-то бледных полутрупа.Чуть позже пришел хирург и говорит - будем аппендикс удалять тебе. Щас.- Доктор, у меня ничё не болит, и я уже вон колготки надела, мож я пойду?Доктор не пустил, три полутрупа тоже поддакнули ему, куда эт ты? Раз приехала, так резаться надо.Ну чё... жду когда начнется все... Трясусь...Явилась медсестра, назвала мою фамилию и получив ответ, повела меня резаться...Надо немного о больнице сказать.Длинный коридор, разделен как бы на две части...В одной части палаты по обеим сторонам, а во второй части огромные двери в операционную, незакрываемые, за ними по коридору стоят кресла инвалидные в куче и туалет.Зашли мы в этот предбанник операционной, и медсестра велела - раздевайтесь догола и вот вам накидка. Потом идите в операционную...Охереть!!! Двери то открыты! Ну делать нечего, разделась я догола, взяла накидку... это кусок какой то пелёнки, на всю меня, его не хватает. Если я грудь прикрою, попец голый, если попу закрою, то я топлесс. Пока я примеряла эту дурацкую ткань, я так увлеклась, что сразу не заметила что по коридору едет мужик!!!, в инвалидном кресле, одна нога отсутствует, а вторая, не сгибаясь в колене смотрит вперед.Как Бригантина он херачил по коридору вперясь взглядом в меня, а я в него. И вот он проплыл чуть дальше, и вдруг грохот и... мат. Бедный мужик забыл о креслах сваленных за дверью, в них и врубился...Мне было не до него, и под его вопли о врачах, голых бабах и больной ноге, типа чуть второй ноги не лишился, вообще о медицине и ее матери, я покачивая голыми бедрами, пошла искать операционную.Зашла в какую то дверь, там штука такая круглая, и бабка. Наверно автоклав что ли... Как она гаркнет на меня- ваще молодежь оборзела, ты че сюда вперлась? Я грю, я резаться иду, а куда не знаю, меня доктор там ждет. Ткнула бабка пальцем и каркнула - тудой тебе.И вот я, в этой попоне что мне дали, стыдливо прикрыв грудь, с голой попой, вплываю в операционную, куда мне, доктор-сан? Доктор-сан ухмыльнулся, видимо вид мой и обращение пришлось ему по душе. Грит - лезь вон на тот стол.Легко сказать - лезь. Вы эти столы видели? Они высокие! Я и так и этак, ну не залезу и все... Тут доктор подошел, по ягодице шлепнул и говорит,- скамеечка под ним. По ней и лезь. Я влезла и легла, руки на груди сложила, попоной живот накрыла и лежу.И тут началась движуха, набежали медсестры, распяли меня как Христа, привязали, и какую то марлю на башку повязали. Я стала возмущаться, платки из марли мне не идут и зачем вы попону с меня содрали? Рядом протарахтела каталка, кого то еще привезли резать. Я притихла и думаю, я голая, а тут возят кого то. Ба... да это мужик, тоже голый, че за бедлам то...И тут доктор мне говорит - ваще мы такие операции давно под общим наркозом делаем, но анестезиолог один, а там вон видишь, дядька при смерти, ему анестезиолог нужнее, а тебе мы под местным сделаем. Не боись, все будет в лучшем виде. Немножко больно будет, и улыбается.Люди, не верьте врачам, если они ничё не говорят, то будет больно, а если сказали немножко больно будет... это пипец как больно будет!Всадил он мне кучу уколов в живот и начал.Как я орала... медсестры меня уговаривают, ну че ты орёшь-то? Мы щас отрежем аппендикс, покажем тебе, хочешь посмотреть? Мозг мой ничё не хотел, он сигнализировал мне горящими буквами - БОЛЬНО БЛЯДЬ, БЕЖАТЬ НА ХЕР!!! А МЫ ПРИВЯЗАНЫ, ВЫРВАТЬСЯ И БЕЖАТЬ... БОЛЬНО. БОЛЬНО. ПИПЕЦ КАК БОЛЬНО... И я орала... было такое ощущение, что он мне щас пупок вырвет...Я спрашиваю - доктор, вы вырезаете или руками рвете? на что был ответ - не найду чёт его, в жирок спрятался отросток...Но вот наконец доктор че то там все таки отрезал и передал медсестре... Та подходит и говорит- вот он, смотри, вот он твой мучитель. Какая то фигня висит на пинцете, я отвернулась... и о боже твою ж мать..., чё это...?!!! Вижу стол и на нем мужик, а у него на груди, его же легкие... и тут я взвыла, доктор, отпустите меня Христа ради отсюда...- Ну куда? - говорит доктор, у тебя кишки могут вывалиться, я щас зашью тебе всё..., аккуратненько, красивенько, шовчик маленький, да какой хорошенький будет, полежи еще немного...В работу снова вступил мозг... АГА, ЩАС ЗАШЬЁТ, А МЫ ОРАЛИ, А ВДРУГ ОН ТАМ ЧТО-НИБУДЬ ЗАБЫЛ ИЗ ЗА ОРА НАШЕГО, СПРОСИ ЕГО, СПРОСИ... НИЧЁ ТАМ НЕ ЗАБЫТО...?И я спросила... доктор, вы вот меня привязали и я ничё не видела, окромя тока вон того мужика, вы точно всё вытащили из меня? Проверьте прежде чем шить...Врач офигел... сестры ржут, я, говорит врач, никогда не забывал ничё, но ладно, щас еще гляну. Через минуту меня зашили, доктор сказал что завтра навестит меня... и ушел...Но это еще не все... Пришли две бабки санитарки, с каталкой. И говорят - перелазь...Как блядь перелазь то? Каталка намного ниже! Как...? Я грю а если я упаду и кишки вывалятся...?Тююю, говорят бабки, мало тут хирургов? Зашьют, да вон и Тамарка может зашить.Я побоявшись за себя, полезла, совершая какие то паучьи движения, перелезла таки. Привезли эти две пожилые женщины меня в палату, и говорят - перелазь... - опять...???!!! Кровать ниже каталки! Спорить с ними я не хотела, только спросила - вас зачем прислали, перевезти меня или добить...? Но все таки кулем плюхнулась на кровать...Бабки уехали с каталкой, но тут оживились три полутрупа соседок.- Ох и долго тебя не было, мы уж переживали, сестры забегали, говорили баба там орет, как рожает, не ты?Ничего я не ответила больным, мозг скомандовал - ЖИВЫ, ЗНАЧИТ СПАТЬ!И я отрубилась...На другое утро пришел доктор, пощупать шов я не дала, только посмотреть, но он и этим удовлетворился, сказал что бы завтра я уже вставала...Но на завтра встать я не смогла сама. Больно... Пришла мамуся, и говорит - надо доча вставать и идтить писать. Кое как мы с мозгом встали, он орал просто - БОЛЬНО, ОПАСНО, У НАС ШОВ ЩАС РАЗОЙДЕТСЯ, НЕ НАДО...Тащимся мы с мамкой по коридору и сзади скрип, смотрю, едет этот мужик с ногой, жив чертяка! Меня увидел и говорит - пока дойдешь, обоссысся, садись подвезу..., и ржет...Маманя в шоке. Доча, кто это...? да еще и безногий?! откуда он тебя знает?- Мам, да понимаешь, он ваще на мне жениться должен после всего. Он меня голой видел...Мама помолчала пару минут, а потом задумчиво сказала - выписываться надо, доча!И ровно через неделю я унесла оттуда ноги, живая!PS.Никаких претензий врачам и персоналу. Никаких... Все норм... Все бывает... )))©️