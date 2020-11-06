Все должно было быть хорошо!

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Бариста 15 лет назад выпил на спор 19 чашек эспрессо и все еще приходит в себя Бариста 15 лет назад выпил на спор 19 чашек эспрессо и все еще... Неожиданно хорошие русские каверы зарубежных хитов Неожиданно хорошие русские каверы зарубежных хитов Мутировавший у датских норок коронавирус уже обнаружили у 214 пациентов Мутировавший у датских норок коронавирус уже обнаружили у 214... Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой? Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой? "Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки "Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались... Бедно ли мы жили при Брежневе Бедно ли мы жили при Брежневе Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Юмор про русский язык - суровый и беспощадный Юмор про русский язык - суровый и беспощадный Заброшенная обсерватория на Волге, где искали сигналы внеземных цивилизаций Заброшенная обсерватория на Волге, где искали сигналы внеземных... Самые неожиданные скрытые камеры Самые неожиданные скрытые камеры Яжемать головного мозга: с ребенком на красный свет Яжемать головного мозга: с ребенком на красный свет Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего... Ненависть к проекту "Дом-2" — вот, что объединяет людей Ненависть к проекту "Дом-2" — вот, что объединяет людей Подайте Христа ради червончик золотой...как Сталин ликвидировал беспризорность Подайте Христа ради червончик золотой...как Сталин ликвидировал... Когда правостороннее движение переходит в левостороннее: как это работает Когда правостороннее движение переходит в левостороннее: как это... "Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США "Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США Скрины из социальных сетей Скрины из социальных сетей
Все должно было быть хорошо!

Все должно было быть хорошо! (1 фото)

Автор:
06 ноября 2020 21:33
Метки: девушки   история   прикол   факты   юмор   
1077
1
Обычная ситуация, которая может случиться с каждым из нас. Вот тут она и случилась и рассказана со всеми мельчайшими подробностями )))

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: девушки   история   прикол   факты   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
254
Evgeny 7 часов назад
Вот почти все осилил!!! Но, как говорил Станиславский, не верю. Такие бреды я видел в начале 2000-х, там много таких писало. Ржачно, да. Реальность - нет. Поэтому не ставлю ни минус ни плюс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
8k
Кыся Минуту назад
Полная чушь, начиная с того, что никаких обезбаливаний при болях в животе не будут делать, так как это может скрыть симптомы заболевания и затруднить диагностику.
Да и аппендикс удаляют сразу, а не оставляют до утра, ибо чревато перитонитом. Операция эта простая, занимает всего минут 40 от палаты до палаты. Удаляют его сейчас через проколы, никто как раньше, не режет по 5 см.
Наркоз дают общий, под местным режут только при противопоказаниях. Да и то делают спинальный(укол в позвоночник), то есть отнимется вся нижняя половина тела, и никакой боли не будет, разве что ощущения прикосновения(на себе проверено). Даже при спинальном наркозе тебя могут вырубить в любой момент, так как средства для общего наркоза тоже уже подключены, достаточно открыть капельницу. При жалобе на сильную боль вырубят однозначно без раздумий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
B0n 11 минут назад
Это ссука какой-то трэш. В какой ибале тебя резали, что за шлак средневековый?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
KOSTELLO 4 часа назад
Все должно было быть хорошо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь 5 часов назад
А как брили = почему не написала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Сталкер Игорь 6 минут назад
Дык, мужик одноногий и брил. )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
790
Bearn 6 часов назад
Не видел ни в одной операционной несколько столов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Игорь 6 часов назад
Дошёл до места "Эрика Логойда" - это шо за зверь такой? Блогер?! Да ну нах тогда читать не буду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
KonstantinLeirov 7 часов назад
Решил написать, что очень слабо верится, в такое, я допустил бы ещё, что лет 30-40 назад, когда местная анестезия не такая сильная была, но вспомнилось...
Году эдак в 15-16 что ли, удалял корень зуба, зуб сам умер и раскрошился, остался корень, я думал, что и нервы умерли, Ан нет, начали доставать, делать нечего, пошел. Доктор мне уколчик, какой-то-там-каин по названию, уж и не вспомню, но на тот момент современное... ...как отступление, удаление корня, не удаление зуба, когда дёргают зазуб, в корень вкручивают бур, чтоб захватил, и дёргают... ...пробует док, а меня аж прострелило, он мне ещё уколчик, ждём 5 минут, снова выворачивает бур, тянет, меня опять простреливает, пот как из ведра...холодный...липкий, док снова укол, при этом говоря, вообще-то нельзя больше двух, для мотора вредна, так что вот тебе третий, но на большее не рассчитывай... В общем, я чуть подлокотники не вырвал, пока мне корень тот рвали, промок от пота и побледнел как тот вампир в склепе, боль ужасная...ощущения непередаваемые, так их перетак.. А доктор в концовке сказал, что половина анестезии ушла в какой-то там то ли мешочек, то ли кисту, то ли ещё что, или просто мне прогнал ерунду, потому дескать и не подействовало, спорить я не стал, да и не мог, кое как до кровати добрался, скушал ещё пару обезболивающих на рассасывании, чтобы рот "заморозить" и забылся на время. Зажило через пару дней, через неделю дырка полностью на десне затянулась, но ощущения помню до сих пор...хотя не раз ещё после этого у стоматологов был, но такой боли больше никогда не испытывал.
Так что, всякое бывает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Саша Смирнов KonstantinLeirov 5 часов назад
У меня, как обычно, вечером в пятницу жутко разболелся передний зуб. Утром в дежурный стоматологический кабинет. Мне там чуть рассверлили зуб и шершавой иголкой нерв вытащили. Никакого наркоза. Боль была сильной, но она меня радовала. Я радовался тому, что это злочастный нерв, который меня мучал полсуток, сам мучается, когда его живьём вытягивали из зуба. Потом залепили временную пломбу и отправили восвояси. Что было тогда удобно, так это то, что после посещения зубного рот не был "замороженным". А то неудобно есть.
А остатки корешков мне обычно удаляли методом рассверливания самих корешков и раскалывания их на кусочки. А потом эти кусочки легко достаются. Ничего сильно рвать и ломать не нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Валентина KonstantinLeirov Час назад
Мне как-то в подростковом возрасте удаляли нервы в моляре, сначала наживую рассверлили, потом положили ватку с мышьяком на пару дней под временную пломбу, он должен был нервы убить... а вот хрен там, 20 лет прошло, а до сих пор челюсть сводит при воспоминании, как мне эти нервы тащили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
324
Папай 7 часов назад
Лютый бред Минус автору в бошку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сталин подтвердил бы!! 7 часов назад
Какой бред я сейчас прочитал. Люди на Фишки зашла большая группа украинских всепропало. Не читайте эту херню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей 7 часов назад
Все должно было быть хорошо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий 7 часов назад
обычная ситуация...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сталин подтвердил бы!! Перст Указующий 7 часов назад
На Украине да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Эники-беники. . 7 часов назад
Мне в детстве пуповую грыжу удаляли под местным наркозом и гланды .
Не помню ,чтоб вот прям до истерики было больно .
Было больно ,но терпимо , тупая тянущая боль .
Может это зависит от индивидуального болевого порога ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Саша Смирнов Эники-беники. . 5 часов назад
Это да. Мне флюс удаляли, который от второго верхнего зуба проник в полость рядом с "крылом" носа. Из анестезии только пшик из баллончика в рот под верхнюю губу. Чуть подождали потом стали резать под губу и выше, до флюса. И вычищали всё оттуда. Потом губу назад прижали и велели держать лёд чуть выше губы.
Так вот, пока резали, было ощущение, что анестезия вообще не сработала. Боль адская. Второй раз я уже не пошёл, сам дома через пару дней вытащил дренаж из раны. А от улыбки рана немного разошлась. В итоге губа приросла чуть выше своего старого местоположения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Uhbirj 7 часов назад
Да иди ты на хер! Меня за яйцо укусила собака, да блиать, прям через джинсы! Оперировали в пздц какой обстановке, я от шока, наверное, нихера не соображал. ВРАЧАМ, ХИРУРГУ, ПЕРСОНАЛУ готов хоть сейчас в ноги кланяться за СЫНА что смог потом сделать. Я хз как где но в 64 больнице респект ЛЮДЯМ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
867
Ясный Пень Uhbirj 2 часа назад
Молодцы хирурги. Гляжу на аватарку твою - знатная деваха получилась !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Uhbirj 2 часа назад
Для этого дела достаточно одного яйца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео) "Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики... Пёс завалил девушку на землю прямо в момент записи ролика Пёс завалил девушку на землю прямо в момент записи ролика Девушки, что за каша у вас в голове? Девушки, что за каша у вас в голове? Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя Желают познакомиться: девушки из Tinder, которым палец в рот не клади Желают познакомиться: девушки из Tinder, которым палец в рот не клади Неоднозначные итоги крымского летнего сезона 2020 Неоднозначные итоги крымского летнего сезона 2020
Георгий
просто НОРМАЛЬНЫЙ мужик
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50629



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг"
2
82
Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг"
"Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с предложением депутата Госдумы
1
268
"Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с предложением депутата...
Набирающие популярность
КВН...Всё
1
17
КВН...Всё
Милые короткие мультфильмы без слов
0
3
Милые короткие мультфильмы без слов
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео)
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#история#разное#авто авария#сша#подборка#прикольные#картинки#новости
#фото#интересно#дтп#авария#автомобили#автомир#СССР#абсурд#маразм#gif
#прикол#животные#интересное#кино#россия#дети#Душевное#актеры#медицина#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться