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Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя

Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя (15 фото)

Автор:
09 сентября 2020 07:17
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   женские заскоки   женщины такие женщины   загоны   прикол   фото   юмор   
33732
15
Не зря говорят, что мужчины и женщины с разных планет. Порой непонимание между полами становится непреодолимым. Мы собрали примеры типичного женского поведения, которое так сильно бесит мужчин.

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Метки: девушки   женские заскоки   женщины такие женщины   загоны   прикол   фото   юмор   
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77  комментариев
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18k
Батончик с маком 4 часа назад
была одна подружка. приходишь в хорошем настроении, значит "ты натрахался с лядями и теперь счастливый". плохое настроение - "натрахался с лядями и теперь совесть мучает".
приходишь после работы поддатый - естественно был на оргии. утренний стояк - чё за лядь тебе снилась, утром без стояка - натрахался аж сил на стояк не хватает.
короче весело было. особенно когда говорил - ОТКУДА ты всё знаешь!?!?
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86
wr1 20 минут назад
они такие потому, что мужики это позволяют, в жестких условиях женщины ведут себя смирно
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4k
Владимир 22 минуты назад
Моя меня все время спрашивает. Че не в настроении. Или тебе на работе что, кто то в душу насрал. Как будто я все время должен улыбаться как идиот. Бесит.
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14k
Алексей Маков 47 минут назад
Сколько можно одно и то же г-но по 100500-му разу постить?..
Когда уже надоест наконец-то?..
Лайкодрочеры хреновы!

Меняется только шрифт и оформление:
Сколько можно одно и то же г-но по 100500-му разу постить?.. Когда уже надоест наконец-то?.. Лайкодрочеры хреновы! Меняется только шрифт и оформление:
Сколько можно одно и то же г-но по 100500-му разу постить?.. Когда уже надоест наконец-то?.. Лайкодрочеры хреновы! Меняется только шрифт и оформление:
Сколько можно одно и то же г-но по 100500-му разу постить?.. Когда уже надоест наконец-то?.. Лайкодрочеры хреновы! Меняется только шрифт и оформление:
Сколько можно одно и то же г-но по 100500-му разу постить?.. Когда уже надоест наконец-то?.. Лайкодрочеры хреновы! Меняется только шрифт и оформление:
Сколько можно одно и то же г-но по 100500-му разу постить?.. Когда уже надоест наконец-то?.. Лайкодрочеры хреновы! Меняется только шрифт и оформление:
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16k
иванов дмитрий Час назад
Здесь какой то закрытый круб со звездонутыми женами/подругами?
У меня одного прекрасные отношения с женой?
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105
Игорь Меншиков Час назад
если даже хоть половина правда прочитанных около 10 постов здесь на фишках.То как хорошо что моя не такая из этих [мат]..тых
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4k
RIZ deadening Час назад
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
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885
Sam22 2 часа назад
Автор называет ЭТО- причуды?
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22k
Павел Sam22 24 минуты назад
Это не причуды, это за-ёбы
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3k
Roman 2 часа назад
31 декабря. Отделение реанимации. Пациентов мало, всё тихо спокойно. Садимся за стол пригубить и закусить. Санитарка говорит: Ой, не могу я крепкие напитки пить, они горькие.
Я (доктор), говорю ей: А ты не держи во рту, а сразу глотай.
.......
Уволилась и смертельно обиделась, всем рассказывала что док склонял к оралу.
Имел счастье что администрация с юмором и поняла ситуацию, но осадок остался.
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79k
Павел 2 часа назад
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
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79k
Павел 2 часа назад
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
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86
wr1 Павел 11 минут назад
это всё ерунда, вот если бы было можно обновить прошивку ....
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22k
Sergey 2 часа назад
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
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3k
Сергей 2 часа назад
Я своей всегда говорю, что мужики не понимают ваших завуалированных намеков. Что-то хочешь, говори прямо без намеков.

Я своей всегда говорю, что мужики не понимают ваших завуалированных намеков. Что-то хочешь, говори прямо без намеков.
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687
Андрей Батаев Сергей 2 часа назад
но тут-то прямой намёк, неужели сложно понять?
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228
Nane First NameLast Андрей Батаев Час назад
Она хотела намекнуть, что хочет увидится с ним через час где-то?
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4k
Leo Sun Сергей Час назад
Существует способ узнать, что она хочет в подарок (специально придуманный для мужчин). Спрашиваете её: "Угадай, что я тебе купил/подарю?" И всё, что она начнёт перечислять, можете смело записывать на листочек. Говорят, она назовёт именно то, чего ей хочется))

p.s. сама из "прямоговорящих)
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14k
Алексей Маков Сергей 58 минут назад
Урезанная версия. Она ещё и название духов присылала
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9k
Artem 2 часа назад
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
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109k
arek14 2 часа назад
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
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2k
мемфрид 3 часа назад
Сырники от тети Глаши особенно хороши
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1k
Александр Едигаров 3 часа назад
Голова разболелась что-то.
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5k
Владимир 3 часа назад
У всех проблем одно начало –
Сидела женщина, скучала…
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3k
Еркен 3 часа назад
Да наверное каждый с этим сталкивается. Вот недавно у меня был разговор.
Да наверное каждый с этим сталкивается. Вот недавно у меня был разговор.
Да наверное каждый с этим сталкивается. Вот недавно у меня был разговор.
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228
Nane First NameLast Еркен Час назад
Походу залетела, но не знает от кого... Беги братан!
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78k
КомбригМэНэКолун 3 часа назад
У жены чуть что любимая фраза "Ты плохо ко мне относишься".
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4k
Leo Sun КомбригМэНэКолун 58 минут назад
Позвольте в Вашем лице сказать это всем мужчинам: может, чью-то семейную жизнь спасёт или улучшит)

Вам, мужчинам, достаточно один раз услышать "я тебя люблю", чтобы вы в этом были уверены. Женщине это нужно повторять периодически ("я тебя люблю", "мне с тобой хорошо", "ты мне нужна" и т.д.), ДАЖЕ несмотря на то, что вы свою любовь и отношение проявляете поступками. Да, раз вы с этой женщиной, значит, вы её любите. Да, это многие женщины понимают, но они всё-таки "любят ушами", поэтому говорите им, как они вам небезразличны как можно чаще. И тогда в них никогда не поселится этот червь сомнения, портящий отношения.

Всем любви, искренности и крепкого здоровья!)
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1k
дядяЛёха 3 часа назад
- Ответь мне как женщина! Почему вы во всём ищете подвох?!
- Даа!!!
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