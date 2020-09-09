Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя

Не зря говорят, что мужчины и женщины с разных планет. Порой непонимание между полами становится непреодолимым. Мы собрали примеры типичного женского поведения, которое так сильно бесит мужчин.
А какие женские причуды больше всего поражают вас?
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приходишь после работы поддатый - естественно был на оргии. утренний стояк - чё за лядь тебе снилась, утром без стояка - натрахался аж сил на стояк не хватает.
короче весело было. особенно когда говорил - ОТКУДА ты всё знаешь!?!?
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У меня одного прекрасные отношения с женой?
Я (доктор), говорю ей: А ты не держи во рту, а сразу глотай.
.......
Уволилась и смертельно обиделась, всем рассказывала что док склонял к оралу.
Имел счастье что администрация с юмором и поняла ситуацию, но осадок остался.
Я своей всегда говорю, что мужики не понимают ваших завуалированных намеков. Что-то хочешь, говори прямо без намеков.
p.s. сама из "прямоговорящих)
Сидела женщина, скучала…
Вам, мужчинам, достаточно один раз услышать "я тебя люблю", чтобы вы в этом были уверены. Женщине это нужно повторять периодически ("я тебя люблю", "мне с тобой хорошо", "ты мне нужна" и т.д.), ДАЖЕ несмотря на то, что вы свою любовь и отношение проявляете поступками. Да, раз вы с этой женщиной, значит, вы её любите. Да, это многие женщины понимают, но они всё-таки "любят ушами", поэтому говорите им, как они вам небезразличны как можно чаще. И тогда в них никогда не поселится этот червь сомнения, портящий отношения.
Всем любви, искренности и крепкого здоровья!)
- Даа!!!