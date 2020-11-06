Неожиданно хорошие русские каверы зарубежных хитов

Исполнители из этой подборки перевели и перепели хиты Queen, Nirvana, Sabaton и других легендарных групп и исполнителей исключительно от большой любви к ним, а не для того, чтобы мериться с ними силами.
Перевести и исполнить супер известный хит так, чтобы и смысл донести, и рифма была, и оригинал уважить, да ещё чтобы при этом кровь из ушей не пошла, очень трудно или почти невозможно. Но, по-моему, каверы из этой подборки получились достойными.
Nirvana - Smells Like Teen Spirit
Песня Smells Like Teen Spirit была написана в 1991 году. Она вошла в альбом Nevermind. Курт Кобейн в интервью говорил, что Smells Like Teen Spirit - это его попытка написать простую попсовую песню. Композиция регулярно входит в списки лучших песен 90-х и даже лучших песен XX века, музыкальные критики окрестили Smells Like Teen Spirit "гимном поколения Х".
Sabaton - Bismarck
Песня шведской рок-группы Sabaton об одном из самых известных кораблей Второй мировой немецком линкоре "Бисмарк" вышла в апреле 2019 года. "Бисмарк" прославился тем, что в первый же свой выход в море потопил британский крейсер "Худ". Три дня англичане гонялись за "Бисмарком", пока наконец линкоры "Родни" и "Георг V" не потопили его.
За полтора года на песню Bismarck было записано множество каверов на разных языках. Перед вами самый новый на сегодня кавер, исполненный одним из самых известных русификаторов рок-хитов в YouTube Олегом Абрамовым (он же Radio Tapok).
За полтора года на песню Bismarck было записано множество каверов на разных языках. Перед вами самый новый на сегодня кавер, исполненный одним из самых известных русификаторов рок-хитов в YouTube Олегом Абрамовым (он же Radio Tapok).
Roxette - Listen To Your Heart
Listen To Your Heart шведского рок-дуэта Roxette впервые прозвучала в 1988 году. Эта песня стала вторым хитом Roxette, занявшим первые строчки в американских чартах. Идея текста песни родилась у Пера Гессле после разговора с близким другом, переживающим болезненный развод с женой. Listen To Your Heart покорила американцев во второй раз в 2005 году в кавер версии бельгийской группы DHT.
AC/DC - Highway To Hell
Заглавный хит с одноимённого альбома австралийской рок-группы AC/DC, вышедший летом 1979 года. Музыкантам AC/DC в какой-то момент так надоели утомительные гастрольные туры, которые они были обязаны устраивать в поддержку музыкальных альбомов, что в интервью журналисту они назвали их "дорогой в ад". Так что Highway To Hell - это про гастроли по Австралии.
The Cranberries - Zombie
Эта песня ирландской рок-группы The Cranberries посвящена Джонатану Боллу и Тиму Пэрри, двум маленьким мальчикам погибшим от взрыва бомбы, заложенной боевиками Ирландской республиканской армии (ИРА) в английском городе Уоррингтоне. Песня появилась в 1994 году в альбоме No Need to Argue.
Queen - The Show Must Go On
Песня написана Брайаном Мэейм, гитаристом Queen. Меркьюри записывал песню, уже будучи тяжело больным. Мэй вспоминал в интервью, что первое исполнение Фредди этой песни было чуть ли не лучшим в его карьере: "Когда я напел мелодию вокала для Фредди, в основном мне пришлось использовать фальцет, потому что было слишком высоко - и я спросил его, пойдёт ли это? Он выпил стопку водки, подошёл к микрофону и сделал всё просто идеально. Я думаю, что это одна из самых лучших когда-либо исполненных им партий - его оригинальная версия The Show Must Go On".
The Show Must Go On вышла меньше чем за месяц до смерти Фредди Меркьюри.
The Show Must Go On вышла меньше чем за месяц до смерти Фредди Меркьюри.
Rammstein - Engel
Сингл с песней Engel вышел 1 апреля 1997 года. Клип на песню снят в стиле фильма "От заката до рассвета". Есть любопытный кавер на эту песню, сделанный григорианским хором.
Eminem ft. Rihanna - The Monster
Песня была выпущена 29 октября 2013 года. Это четвёртая совместная работа Эминема и Рианны.
Coolio ft. L.V - Gangsta's Paradise
Реперы использовали в песне мелодию Pastime Paradise Стиви Уандера. Они также позаимствовали слова припева, заменив pastime и future на gangsta. В Gangsta Paradise совсем нет мата, потому что, как считает Coolio, в противном случае Уандер не разрешил бы использовать его музыку. Gangsta’s Paradise первые прозвучала 8 августа 1995 года.
Metallica - The Unforgiven
The Unforgiven был написан для пятого студийного альбома The Black Album, вышедшего 12 августа 1991 года.
Какие каверы понравились вам больше всего?
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