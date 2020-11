Неожиданно хорошие русские каверы зарубежных хитов

Песня написана Брайаном Мэейм, гитаристом Queen. Меркьюри записывал песню, уже будучи тяжело больным. Мэй вспоминал в интервью, что первое исполнение Фредди этой песни было чуть ли не лучшим в его карьере: "Когда я напел мелодию вокала для Фредди, в основном мне пришлось использовать фальцет, потому что было слишком высоко - и я спросил его, пойдёт ли это? Он выпил стопку водки, подошёл к микрофону и сделал всё просто идеально. Я думаю, что это одна из самых лучших когда-либо исполненных им партий - его оригинальная версия The Show Must Go On".

The Show Must Go On вышла меньше чем за месяц до смерти Фредди Меркьюри.