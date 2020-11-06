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Неожиданно хорошие русские каверы зарубежных хитов

Неожиданно хорошие русские каверы зарубежных хитов (1 фото + 10 видео)

Автор:
06 ноября 2020 17:54
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Sabaton   кавер   музыка   песни   рок   
4933
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10
Исполнители из этой подборки перевели и перепели хиты Queen, Nirvana, Sabaton и других легендарных групп и исполнителей исключительно от большой любви к ним, а не для того, чтобы мериться с ними силами.

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Метки: Sabaton   кавер   музыка   песни   рок   
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1k
andrey 5 часов назад
Как не крути, а нет в этих каверах той энергетики, того драйва который присутствует в оригинальном исполнении.
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60
Денис Медведев 9 минут назад
роксет супер
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29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
кареры любой лапоть моёгт. а ты сделай и представь ... эххх, это всё киркоровские потуги )))
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1k
Сергей 42 минуты назад
Ну, AC\DC, я разные каверы видел и слышал, хорошие и не очень... Но, мужской фальцет и женское сопрано, это совсем разные вещи, как говорят в Одессе. Мягко скажем, не нужно было женщине пытаться делать этот кавер, при всём обаянии женщина не сможет дать ту энергию, которая нужна для этой композиции. Как говорится, девушки мы вас любим, но война - для мужчин.
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1k
Valkev Час назад
Ссылка www.youtube.com
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93
Майк Час назад
Zombie - достойно. А на Меркьюри - жалкое подобие левой руки.
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172
TgumanoidT 2 часа назад
Listen To Your Heart - очень классно девчонка спела.
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41
Philip 2 часа назад
Не знаю, я могу оценить Metallica на Misfits или Ника Кейва, это интересно, когда один любимый ОРИГИНАЛЬНЫЙ исполнитель иполняет песню другого любимого ОРИГИНАЛЬНОГО исполнителя, в своём стиле. Здесь же... ну полно кавер-музыкантов, ну умеют спеть, ну умеют снять близко к оригиналу, но восхищаться этим.... ну хз. Столько клёвой оригинальной музыки не успеваешь отслушать, осмыслить и пережить, еще и за каверами следить?
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1k
TruckerOrphan 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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752
Marsikello 2 часа назад
Лучший пост на фишках за последние 2 года! Однозначно! Автор - пили ещё!
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90
Olufsen 3 часа назад
Баста - Сансара, ковер с Shir Ahava Indiani - Miguel,
звучит лучше, чем оригинал
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125
Sega Zakharoff 3 часа назад
TAPOK - лучший!!!
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4k
Crechet 3 часа назад
Особенно круто когда кавер исполняют сами авторы..

The best.
Ссылка youtu.be
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2k
Максим 3 часа назад
Бисмарк от Радиотапка только сегодня вышел.Подписчики его задолбали просто.
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7k
Алеksей 3 часа назад
Кавер надо исполнять либо: лучше, круче, мощнее, или просто на концерте, если слушателям твои песни уже прислушались и надо разнообразить. Ну а переводы песен... такое себе.. некоторые классные песни теряют весь свой класс после того, как узнаешь о чём поют. Для меня лично импортный текст это просто мелодия в треке в целом и, в подавляющем большинстве случаев, мне абсолютно плевать о чём она, но, если захочу, ессно узнаю. Из представленных примеров, на мой вкус, только на Roxette более-менее, остальное так себе. Radio Tapok безусловно, заслуживает уважение, но откуда такое почитание? чем вам оригиналы не нравятся? тем, что вы текст не понимаете?.. глупость. Уважения достойны те, кто сделал всё сам, или улучшил сам, но простое повторение за кем то.. за что тут уважение и почёт? из разряда "Я могу!"? так оригиналы тоже смогли... нее, не пойму никогда.
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487
Антон Гелцер 3 часа назад
Не одну не смог слушать больше пяти секунд
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987
Вот такая 3 часа назад
если честно, то как-то не алле.
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11k
tarassarat 3 часа назад
на Зомби мне укр усполнение понравилось, известная песня "ты ж мене пидманула" на Зомби мотив
Ссылка www.youtube.com
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753
YAKOV tarassarat Полчаса назад
Гадость...
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
Нирвана зашла прям!
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1k
Ларька 3 часа назад
Не со всеми интерпритациями согласна, +, однозначно.
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1k
Rhodium 3 часа назад
Мне эти ребята нравятся.Наши песни поют под зарубежный рок.Много достойного)))
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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