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Меня это блюдо научили Узбеки готовить

Меня это блюдо научили Узбеки готовить (7 фото)

Автор:
04 ноября 2020 23:48
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: еда   кухня   но пойдёт   хер его знает что такое тэги   
2745
7
Басма вроде как говорят оно называется
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Метки: еда   кухня   но пойдёт   хер его знает что такое тэги   
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21  комментарий
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8k
Nero 11 часов назад
Это называется басма.
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1k
Агасфер 13 минут назад
Кукуруза это национальное достояние Узбекистана после распятия Христа?
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905
Шурман Час назад
Автору похоже и телефон узбеки подарили :)
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77
Александр 2 часа назад
Из серии: как научиться кушать китайскими палочками! 1. Возьмите вот так вот палочки. 2. Кушайте!))
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8k
Antique computer 3 часа назад
"Я не приемник каких то ограничений"

Ты нерусский что ли?
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15k
Lynx 5 часов назад
Кукуруза с узбеками. Там вроде бахчевые с хлопком да виноградом.
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9k
Хью́берт 6 часов назад
Сто пудов автор себе казан купил и теперь хвастается
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44k
Albert GER 9 часов назад
Санар, ты узбек?
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988
WithU 10 часов назад
Круто , автор . И фото очень колоритные . Несмотря на то , что сытая , люто захотелось отведать из Вашего казанка .
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988
WithU 10 часов назад
Круто , автор . И фото очень колоритные . Несмотря на то , что сытая , люто захотелось отведать из Вашего казанка .
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28k
parallax 10 часов назад
Когда служил в армии, сослуживцы узбеки свинину нахваливали. Говорили, намного вкусней баранины.
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44k
Albert GER parallax 10 часов назад
в армии у узбеков эта хрень кончается к концу второй недели..
если пистить - на второй день. Казахи им так толковали. ну тем которые вменяемые.
это и кораном не запрещено. в пути с голода умереть.самоубийство = грех.
ну или кушать = меньший грех.

прикол - нас на весь гарнизон 4 сержанта немцав 12 частях. все с Казахстана. в разных частях.
если один попадает - все рядом. узбеки с казахами пистились постоянно. а мы же мля казахпыны!!!
за постой в этой куйне варились. уставал иногда с ээтой их куйни.
и это вообще в западной Украине....
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905
Шурман Albert GER Час назад
Так у казахов самое обидное если его Киргизом или Узбеком назовут :)) Я помню как на зелёном базаре одна казашка вторую назвала Киргизской :) короче красивый был махач :)
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91k
БрОдЯгА 10 часов назад
Капуста при долгом приготовлении теряет все полезное.
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4k
Sanar Автор поста БрОдЯгА 10 часов назад
Там капуста как декор и типо крышки, она не важна особо.
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91k
БрОдЯгА 10 часов назад
Кукурузные початки? Целиком? Да ну нах
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4k
Sanar Автор поста БрОдЯгА 10 часов назад
Попробуйте, их гости скушали в первую очередь)))
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91k
БрОдЯгА Sanar 4 часа назад
Попробовать этот шлак? Нет уж. Лучше пусть Ваши гости это кушают.
Попробовать этот шлак? Нет уж. Лучше пусть Ваши гости это кушают.
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8k
Антон Семёныч БрОдЯгА 3 часа назад
Туда бы маленькие подошли. Их можно целиком есть
Туда бы маленькие подошли. Их можно целиком есть
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