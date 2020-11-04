Меня это блюдо научили Узбеки готовить

Басма вроде как говорят оно называется
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Я не приемник каких то ограничений в религиозном плане, в блюде присутствует свинина и баранина, слой сала дальше баранина, ну и слоями овощи, у меня нет каналов на которые нужно подписываться и ставить лайки, можете закидать тапками, просто надоели постные посты от домохозяек, решил слегка разбавить, всё просто всем всего наилучшего!
PS: сам недавно узнал как идеально считается кукурузка и баранина.
PS: сам недавно узнал как идеально считается кукурузка и баранина.
Авторский пост
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Ты нерусский что ли?
если пистить - на второй день. Казахи им так толковали. ну тем которые вменяемые.
это и кораном не запрещено. в пути с голода умереть.самоубийство = грех.
ну или кушать = меньший грех.
прикол - нас на весь гарнизон 4 сержанта немцав 12 частях. все с Казахстана. в разных частях.
если один попадает - все рядом. узбеки с казахами пистились постоянно. а мы же мля казахпыны!!!
за постой в этой куйне варились. уставал иногда с ээтой их куйни.
и это вообще в западной Украине....