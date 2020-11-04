Меня это блюдо научили Узбеки готовить

Я не приемник каких то ограничений в религиозном плане, в блюде присутствует свинина и баранина, слой сала дальше баранина, ну и слоями овощи, у меня нет каналов на которые нужно подписываться и ставить лайки, можете закидать тапками, просто надоели постные посты от домохозяек, решил слегка разбавить, всё просто всем всего наилучшего!

PS: сам недавно узнал как идеально считается кукурузка и баранина.