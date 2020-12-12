Помните мультфильм Тима Бёртона «Труп невесты»? Так вот в Китае случилась весьма любопытная история, которая могла бы послужить прекрасным продолжением мультфильма.
В Китае есть одна странная традиция. Если человек при жизни не нашёл себе пару и умер одиноким, то его родственники могут женить покойника. Ну чтобы ему не было скучно в загробной жизни. Казалось бы, какая заботливая родня, но оказывается, им тоже будет сопутствовать удача. Особо предприимчивые китайцы на этом даже зарабатывают.
12 лет назад в одной семье произошёл конфликт , в результате которого Кан Фэйфэй наложила на себя руки. Её муж и его ближайшие родственники устроили пышные похороны, а саму темпераментную покойницу положили в гроб в золотых украшениях. Родственники жены с таким раскладом были совершенно несогласны. Ведь по фен-шую золото в могилу нельзя закапывать, это чрезвычайно вредно для будущих поколений. В общем, на похоронах две семьи знатно разругались и окончательно перестали друг с другом общаться.
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Так бы они друг с другом и не разговаривали, если бы не одно странное происшествие. Пришли родственники мужа на кладбище в ноябре этого года, а там могилка их невестки раскопана, тела нет, да и золотишко пропало. Естественно, подумали на мародёров и вызвали полицию. Полицейские же проведя расследование, выяснили, что останки Кан Фэйфэй забрали её братья. Предприимчивая семья покойницы решила повторно выдать её замуж.
Как раз не так давно в аварии разбился 30-летний холостой парень. Прекрасная партия для их дочери. Вот под покровом ночи они и выкопали тело, а золото пошло в качестве приданого. Впрочем, родственники «нового мужа» заплатили за Кан Фэйфэй 80 000 юаней. Всё это красиво назвали подарком семье мёртвой невесты. 23 ноября семьи провели церемонию, похоронив мужчину и женщину вместе. ( На фото не сельский туалет, а новое захоронение)
Естественно, родственники со стороны живого мужа таким раскладом остались недовольны и потребовали вернуть тело обратно, да ещё и обвинили родителей невестки в воровстве её костей. Полиция из Шестой бригады криминальной полиции города Хуанхуа не возбудила дело о краже останков. Они считают, что семья не нарушала закон, забирая кости своей дочери. Но с таким решением несогласен живой муж, он планирует оспорить решение полиции и твёрдо намерен после своей смерти лежать рядом с супругой.
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