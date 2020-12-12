В Китае есть одна странная традиция. Если человек при жизни не нашёл себе пару и умер одиноким, то его родственники могут женить покойника. Ну чтобы ему не было скучно в загробной жизни. Казалось бы, какая заботливая родня, но оказывается, им тоже будет сопутствовать удача. Особо предприимчивые китайцы на этом даже зарабатывают.