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Редкие фото звёзд из 90-х

Редкие фото звёзд из 90-х (21 фото)

Автор:
01 ноября 2020 20:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 90-е   звезды   фото   
887
21
Что не говори, а в 90-е была своя особая атмосфера, которой нет сейчас. Дух того времени буквально чувствуется через экран, когда смотришь на фотографии тех лет. Одежда, причёски, стиль и ни с чем несравнимый шарм — слагаемые того времени.
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Метки: 90-е   звезды   фото   
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Андрей Ватрушкин Час назад
В пубертатный период окружающий мир видится очень ярко, а уж телевизор тем более. Сейчас, по прошествии времени, смотришь вокруг сквозь диоптрии очков, а к вечеру уже куриная слепота. Не смейтесь, это сарказм.
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