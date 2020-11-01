Редкие фото звёзд из 90-х

Что не говори, а в 90-е была своя особая атмосфера, которой нет сейчас. Дух того времени буквально чувствуется через экран, когда смотришь на фотографии тех лет. Одежда, причёски, стиль и ни с чем несравнимый шарм — слагаемые того времени.

1. 0

2. Анджелина Джоли 0

×

3. Леонардо Ди Каприо 0

4. Дженнифер Энистон 0

5. Джонни Депп, 1996 год 0

6. Брэндон Ли в фильме «Ворон» 0

7. Клаудия Шиффер 0

8. Николь Кидман и Том Круз 0

9. Сальма Хайек 0

10. Брэд Питт и Джульетт Льюис 0

11. Кэмерон Диас 0

12. Кейт Мосс и Джонни Депп 0

13. Киану Ривз и Ривер Феникс 0

14. Наоми Кэмпбелл, 1997 год 0

15. Памела Андерсон 0

16. Дженнифер Энистон и Маим Бялик, 1990 год 0

17. Эминем, 1999 год 0

18. Хит Леджер 0

19. Антонио Бандерас и Сара Джессика Паркер, 1995 год 0

20. Джуд Лоу, 1995 год 0