Редкие фото звёзд из 90-х

Что не говори, а в 90-е была своя особая атмосфера, которой нет сейчас. Дух того времени буквально чувствуется через экран, когда смотришь на фотографии тех лет. Одежда, причёски, стиль и ни с чем несравнимый шарм — слагаемые того времени.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Архивные фото советских и российских знаменитостей, которые мало кто видел
- Как выглядит и чем занимается взрослая дочь солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина
- Как молоды они были: архивные фото отечественных звезд из 90-х
- Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и алкоголизма
- Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...