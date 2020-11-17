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«Подвиги» французов на территории СССР

«Подвиги» французов на территории СССР (6 фото)

Автор:
17 ноября 2020 21:11
Метки: война   история   факты   
1007
6

Почему Парижу лучше не пытаться обвинять Москву в «исторических фальсификациях».

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Метки: война   история   факты   
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16  комментариев
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50k
Андрей 2 часа назад
В лесах Московской и Смоленской областей среди немецких гильз Маузера, устилавших многосантиметровым ковром пространство перед немецкими окопами - часто находил гильзы Лебеля. Сначала путал с нашими, потом разобрался: они короче русских, и немного больше калибром. И тоже стреляли в нашу сторону.
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
ЗЫ: найди там лё драпо руж де юнион совьетик (а он там есть).
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65k
Варакин Алексей 38 минут назад
По всей Франции стоят такие памятники ,памяти жертв павших в лагерях под Тамбовом...как и почему туда попали французы нигде не написано.
По всей Франции стоят такие памятники ,памяти жертв павших в лагерях под Тамбовом...как и почему туда попали французы нигде не написано.
По всей Франции стоят такие памятники ,памяти жертв павших в лагерях под Тамбовом...как и почему туда попали французы нигде не написано.
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1k
AРТУР ITA 47 минут назад
Италия

Румыния

Венгрия

Финляндия

Словакия

Хорватия

"Голубая дивизия"

Французские легионеры и т.д
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1k
Карагандинская Полиграфия 49 минут назад
Добавка к материалу.
Как то были опубликованы, причем на Западе, циферки погибших французов от цитата "кровавых рук РККА" в годы второй мировой. Авторы только забыли уточнить, что эти фразцузы служили в "Легион чего-то там" (он же Шарлемань) и ему подобных более мелких формированиях. Умные Западники попытались опровергнуть, но не получилось и скандал тихо замяли... Численность этих погибших французов превышала официальную заявленную численность Сопротивления.
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32k
Гёз Уленшпигель 59 минут назад
Всё, что хорошо получалось у французких выродков, так это сдавать во время оккупации своих же членов сопротивления и евреев и английских парашютистов!!! А после войны расстреливать без суда и следствия и измываться над своими женщинами.
Нация сифилитиков и пораженцев.
Да т.н "французское сопротивление" - ЭТО МИФ! Придуманный храмцузкими историками с подачи Де Голля!
Всё, что хорошо получалось у французких выродков, так это сдавать во время оккупации своих же членов сопротивления и евреев и английских парашютистов!!! А после войны расстреливать без суда и следствия и измываться над своими женщинами. Нация сифилитиков и пораженцев. Да т.н "французское сопротивление" - ЭТО МИФ! Придуманный храмцузкими историками с подачи Де Голля!
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1k
Juri Weiss 2 часа назад
храбрые французы очень храбро поучавствовали в войне.они своих женщин забрили(которые с немцами сожительствовали)налысо! вот это победа!вот это сопротивление!
храбрые французы очень храбро поучавствовали в войне.они своих женщин забрили(которые с немцами сожительствовали)налысо! вот это победа!вот это сопротивление!
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1k
Карагандинская Полиграфия Juri Weiss 45 минут назад
Есть подобные кадры - их крайне не любят и особо не афишируют, но в архивах Германии и в Подольске они есть, причем некоторые в виде фотокопий Француских газет. Там тоже Франция, тоже обритые женщины пособников бежавшего Врага, только дата чуть раньше - лето-осень 1940-го.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Хе-хе. Кого это волнует в Европе? Россия слабая, а Запад сильный, так что всем на все пофиг. Это Россия нуждается в западных технологиях и инвестициях, а не наоборот.
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8k
K7OO Frank Borman Час назад
Нам плевать, волнует это их или нет. Главное, чтобы мы сами это знали, помнили, твердо стояли на своем и не позволяли переписывать нашу историю, как 30 лет назад. Ибо уже известно, что за этим следует.
Запад всегда ведет себя как типичный гопник, который если не может силой ограбить жертву, старается ее развести, оболгать и в чем-то обвинить, чтобы потом все равно ограбить, просто несколько иным способом. И если ты поведешься на этот развод ради "технологий и инвестиций", то в итоге останешься и без технологий, и без собственных штанов, проверено неоднократно.
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51k
Серый K7OO 46 минут назад
Зря стараешься, эта проплатка не воспринимает ничего кроме методичек и сапога хозяина. Рабская лживая продажная душонка. Поднимает визг в любом посте где пана его тронут )
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44k
Albert GER Frank Borman Полчаса назад
Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе
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488
Дмитрий 2 часа назад
[мат] все как один думать надо было Сталину что Де Голь то не вечный...
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Понятно, кой у кого рыльце в пушку и он пытается перевести стрелки.
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44k
Albert GER 2 часа назад
Все это верно, но я не уловил связи с карельскими могилами.
Как и не уловят французы.
Ведь речь там идёт о конкретном случае.
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