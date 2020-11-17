«Подвиги» французов на территории СССР

Почему Парижу лучше не пытаться обвинять Москву в «исторических фальсификациях».
Внешнеполитические ведомства Германии и Франции обвинили нашу страну в «исторических фальсификациях». Поводом послужило намерение Следственного комитета России инициировать судебный процесс по факту обнаружения новых захоронений советских граждан, замученных нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории РСФСР.
Берлин и Париж назвали подобные захоронения, прежде всего в Карелии, могилами… жертв НКВД. И это при том, что ни немецкие, ни французские специалисты не участвовали ни в раскопках, ни в исследовании останков погибших.
Причем особенную активность проявила Франция, которой уж точно следовало бы помолчать. Мало того, что она умудрилась избежать ответственности за союз «режима Виши» с Гитлером, так еще и при поддержке США и Великобритании пролезла в Совет Безопасности ООН. И это при том, что в список постоянных членов Совбеза могли войти исключительно лидеры антигитлеровской коалиции.
Причина, по которой засуетились французские дипломаты, заключается в следующем. Дело в том, что в конце XX века на Западе были опубликованы ключевые источники по истории 1930–1940-х гг., хранившиеся в западных архивах. В частности, во Франции были рассекречены материалы, раскрывшие масштабы франко-германского союза в годы мировой войны.
Из этих документов следовало, что в 1930-е годы германский и французский капиталы вступили в картельный сговор. Это соглашение получило наименование Pacte Synarchique, и одним из его последствий стало то, что когда вермахт вторгся во Францию в мае 1940 года, французское командование не оказало ему серьезного сопротивления. Фактически Францию сдали нацистам. Благодаря этому франко-германский картель объединил свои активы для организации похода на СССР. Причем французы активно участвовали в этой агрессии, а также в ограблении и истреблении советского народа.
Так, 638-й пехотный полк, официально признанный правительством маршала Филиппа Петена «регулярным военным формированием Франции на Востоке», «отличился» на территории Белорусской ССР и РСФСР. В конце июля 1942 года он участвовал в операции Erika, в ходе которой было арестовано, ограблено и отправлено в концлагеря 500 мирных жителей Белорусской ССР.
В августе 1942 года французы участвовали в операции Greif. Было замучено около 900 стариков, женщин и детей, а еще 910 отправлено в концлагеря. Французские солдаты разграбили и сожгли несколько деревень.
Осенью-зимой 1942/1943 гг. каратели из Франции участвовали в «антипартизанских» операциях Eule, Hasenjagd, Entenjagd и других. Сохранился отчет об итогах одной из таких акций. Из него следует, что французы убили 1051 «советского партизана», разграбили и сожгли несколько «партизанских» деревень. При этом у убитых «партизан» почему-то не было найдено ни одного автомата или винтовки.
Весной 1943 года на юге СССР отметилось другое французское подразделение. Национал-социалистический автомобильный корпус люфтваффе, переброшенный для «обслуживания» немецких аэродромов, был задействован в карательных операциях в районе Ростова и в Донбассе.
Еще одна французская часть – 61-й охранный полк – оставила кровавый след на территории Белорусской и Литовской ССР. В целом же, по оценкам западных историков, на Восточном фронте в различных карательных подразделениях служило не менее 100 тысяч французских подданных.
Не меньше преступлений было совершено против советских граждан на территории самой Франции, где в 1941–1944 гг. находилось более 20 концлагерей для советских военнопленных. Часть из этих лагерей формально подчинялась немцам. При этом обслуживающий персонал практически полностью состоял из французов. Еще часть, в городах Манд, Сен-Сорлин-ан-Валлуар и других, подчинялась французской администрации.
О том, насколько невыносимыми были условия содержания советских граждан в этих лагерях, свидетельствуют следующие цифры. В концлагере Нацвейлер-Штрутхоф, расположенном в Эльзасе, из 52 тысяч узников было замучено около 22 тысяч человек. В лагере Руалье, расположенном к югу от Парижа, из 54 тысяч человек выжило лишь 4 тысячи.
Для сравнения: из 23 тысяч французских солдат и офицеров, оказавшихся в советском плену, 95% вернулись на родину живыми и здоровыми. И после этого СССР еще смеют обвинять в «преступлениях»?
Еще несколько цифр. За первый год «оккупации» Франции от действий так называемого Движения Сопротивления погиб лишь один немецкий солдат. Только когда во французские концлагеря стали поступать партии советских военнопленных и некоторые из них умудрились бежать, борьба с нацистами активизировалась. В итоге к 1944 году на территории Франции действовало 55 советских партизанских отрядов, через которые прошло более 35 тыс. человек. Из них 7,5 тысячи погибло. С учетом испанских республиканцев, оказавшихся после поражения в Гражданской войне 1936–1939 гг. на французской территории и вступивших в партизанские отряды, это составляло более ¾ всего «французского» Движения Сопротивления.
Все эти данные были опубликованы еще в XX веке. Тогда на Западе не опасались СССР, а затем России. Теперь же самоуверенность французов может сыграть с ними злую шутку. Наша страна просто обязана дать правовую оценку фактам, изобличающим соучастие французов в геноциде народов СССР. Это неизбежно приведет нас к банкам Франции, которые обогатились за счет участия в ограблении оккупированных советских земель.
Чтобы оценить масштабы этого обогащения, достаточно привести такой факт. Один только Banque Worms, активно сотрудничавший с нацистами, увеличил в период 1941–1944 гг. свои активы в 3 раза. За счет этих средств был обеспечен экономический рост Франции в 1950–1960-х годах.
За все, что вы совершили в нашей стране, придется ответить, а награбленное сполна вернуть.
Источник:
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"Голубая дивизия"
Французские легионеры и т.д
Как то были опубликованы, причем на Западе, циферки погибших французов от цитата "кровавых рук РККА" в годы второй мировой. Авторы только забыли уточнить, что эти фразцузы служили в "Легион чего-то там" (он же Шарлемань) и ему подобных более мелких формированиях. Умные Западники попытались опровергнуть, но не получилось и скандал тихо замяли... Численность этих погибших французов превышала официальную заявленную численность Сопротивления.
Нация сифилитиков и пораженцев.
Да т.н "французское сопротивление" - ЭТО МИФ! Придуманный храмцузкими историками с подачи Де Голля!
Запад всегда ведет себя как типичный гопник, который если не может силой ограбить жертву, старается ее развести, оболгать и в чем-то обвинить, чтобы потом все равно ограбить, просто несколько иным способом. И если ты поведешься на этот развод ради "технологий и инвестиций", то в итоге останешься и без технологий, и без собственных штанов, проверено неоднократно.
Как и не уловят французы.
Ведь речь там идёт о конкретном случае.