«Подвиги» французов на территории СССР

Причина, по которой засуетились французские дипломаты, заключается в следующем. Дело в том, что в конце XX века на Западе были опубликованы ключевые источники по истории 1930–1940-х гг., хранившиеся в западных архивах. В частности, во Франции были рассекречены материалы, раскрывшие масштабы франко-германского союза в годы мировой войны.

Из этих документов следовало, что в 1930-е годы германский и французский капиталы вступили в картельный сговор. Это соглашение получило наименование Pacte Synarchique, и одним из его последствий стало то, что когда вермахт вторгся во Францию в мае 1940 года, французское командование не оказало ему серьезного сопротивления. Фактически Францию сдали нацистам. Благодаря этому франко-германский картель объединил свои активы для организации похода на СССР. Причем французы активно участвовали в этой агрессии, а также в ограблении и истреблении советского народа.

Так, 638-й пехотный полк, официально признанный правительством маршала Филиппа Петена «регулярным военным формированием Франции на Востоке», «отличился» на территории Белорусской ССР и РСФСР. В конце июля 1942 года он участвовал в операции Erika, в ходе которой было арестовано, ограблено и отправлено в концлагеря 500 мирных жителей Белорусской ССР.