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Герой Советского Союза, осужденный 10 раз и лишенный всех званий. Почему так произошло?

Герой Советского Союза, осужденный 10 раз и лишенный всех званий. Почему так произошло? (7 фото)

Автор:
16 декабря 2020 20:46
Метки: война   история   факты   
2349
7

Личность Василия Филипповича Григина очень противоречивая, и, наверное, об этом человеке нужно рассказать. Скорее не так о человеке, как о том, как война ломает человека навсегда.

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Метки: война   история   факты   
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Беспощадный критик 5 часов назад
Подобная судьба была у МНОГИХ ветеранов ВОВ, а также у "афганцев" и "чеченцев"! Разница лишь в том, что они не были Героями Советского Союза
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44k
Albert GER 4 часа назад
Я не понял почему в безименной могиле то похоронен?
Шо это такое вообще?
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2k
Владимир 4 часа назад
видно,для него война не закончилась...он остался там-на поле боя,воевал со всякой мразью,которая вылезла из тыла,вернулась из эвакуации.
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