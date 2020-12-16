Герой Советского Союза, осужденный 10 раз и лишенный всех званий. Почему так произошло?

Личность Василия Филипповича Григина очень противоречивая, и, наверное, об этом человеке нужно рассказать. Скорее не так о человеке, как о том, как война ломает человека навсегда.
Страшные четыре года сражений с противником, горе и утрата близких, своих сослуживцев, а также мужество и героизм людей на фронте и в тылу.
История подвига есть и у Василия Григина. 22 августа 1943 года разведывательная группа, в которую он входил, на обратном пути после выполненного задания столкнулась с врагом. В результате рукопашного боя красноармейцем было уничтожено три солдата противника, а полученные в ходе разведки сведения были доставлены в штаб.
А через два года он получит одну из самых высоких наград - звание Героя Советского Союза, за бой у села Драж (недалеко от Дуная) в 1944 году.
"Сержант Григин получил задачу: со своим отделением преодолеть водную преграду, зайти с левого фланга в тыл противника, завязать бой, тем самым отвлечь на себя внимание"
Из наградного листа В.Ф. Григина (орфография, пунктуация сохранены)
Бойцы под командованием Василия Григина вступают в бой. Противник, понимая, что у него в тылу находятся советские войска, ослабляет натиск на основные силы и направляет огонь уже на героическое отделение.
"Из строя вышел ручной пулеметчик, сержант Григин лег за ручной пулемет и прицельным огнем расстреливал фрицев. Немцы пытались зажать в кольцо отделение Григина <...> (Когда) сержант Григин остался вдвоем, отдельные солдаты противника подошли совсем близко и стали закидывать гранатами, Григин на лету ловил гранаты <...> и посылал их обратно к немцам..".
Из наградного листа В.Ф. Григина (орфография, пунктуация сохранены)
В том бою погибло из отделения сержанта погибло четыре человека, в строю остались лишь Григин и еще один боец, но вовремя подоспевшее подкрепление помогло вовремя отбить атаки противника.
Затем, уже в ходе наступления на это же село, Василий Григин заменил раненого командира роты, и приняв командование на себя, продолжил атаку на врага. Несмотря на ранение (в боях он потерял левый глаз) ...
"неушол с поля боя до выполнения задачи. Рота отразила три контратаки и нанесла потери противнику и бытими и ранеными до 40 немецких солдат и офицеров, и продолжала наступление"
Из наградного листа В.Ф. Григина (орфография, пунктуация сохранены)
За этот героический подвиг он и был удостоен высокого звания Героя Советского Союза в 1945 году, а после был демобилизован из армии по состоянию здоровья.
Казалось бы, почет и уважение - герой Советского Союза, гордость советского народа! Получил квартиру, женился. Но все резко поменялось через два года.
В 1947 году Василий Григин осужден на 4 года за злостное хулиганство, бесчинстве, отличающимся "исключительным цинизмом" (статья 72, часть 2 Уголовного кодекса РСФСР). Через два года, в 1949 году - та же статья, со сроком наказания 1 год 8 месяцев.
В 1950 году Василий Григин получил третий срок - статья 74, часть 2 (злостное хулиганство). В 1958 году осужден в четвертый раз на 1 год 6 месяцев за кражу.
В общей сложности, Василий Филиппович был осужден 10 раз! И все статьи, практически, одинаковые - хулиганство, кражи, сопротивление работнику милиции (осужден в 1975 году).
Свои сроки он не отбывал полностью, так как видя удостоверение "Золотую звезду", Героя Советского Союза выпускали из мест лишения свободы досрочно. Один раз вышел по амнистии, которую объявил Л. Берия. Но все-таки это закончилось, и в 1964 году Василия Григина лишили всех наград.
А преступления все шли, одно за другим. Последнее он совершил в 1983 году - кража личного имущества, за которое получил 3 с половиной года, после чего слег в больницу города Барнаула.
Почему все так произошло?
Из очерка кандидата юридических наук, полковника милиции Михаила Анатольевича Михайлова, который расследовал биографию героя публикации, следует, что всему виной тяжелое ранение и контузия, которую получил Василий Григин на фронте.
Со слов родственников сержанта, до войны герой был законопослушным, спокойным человеком. Но тяжелое ранение в голову, а также все то, что видел Василий Филиппович на передовой, изменило его полностью.
Та же первая судимость была получена за избиение фельдшера, который отказался сестре героя СССР выдать больничный лист без "подарка". Подробную ситуацию описывать не буду, чтобы не ограничили.
Он устраивал драки и кражи (даже устроил дебош в День Победы), но при этом понимал, что его преступления тяжелым образом могут отразиться на родственниках. Поэтому и не сообщил о своей семье ничего, когда оказался в больнице.
Также Михаил Михайлов пишет о том, что подаренный поляками глазной протез Василий Григин отдал девушке-инвалиду, с которой познакомился в поезде. Поэтому это не был зверь или изверг, в отличии от некоторых людей, лишенных звания героя Советского Союза (а такие были, может позже расскажу).
Это был человек, который не смог ужиться в новых, мирных условиях. Без отсутствия войны и тех вещей, которые ее сопровождают. Ведь даже если и бои закончились, это не значит, что они уйдут из души фронтовика. Сражения, рукопашные схватки, ранения, гибель товарищей - кто-то это переживает спокойно, молча, со своей личной болью, а кто-то так и остается там - на передовой. Навсегда.
Как остался там и Василий Григин, скончавшийся в 1991 году и похороненный в безыменной могиле Михайловского кладбища города Барнаула.
Источник:
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Шо это такое вообще?