Герой Советского Союза, осужденный 10 раз и лишенный всех званий. Почему так произошло?

Он устраивал драки и кражи (даже устроил дебош в День Победы), но при этом понимал, что его преступления тяжелым образом могут отразиться на родственниках. Поэтому и не сообщил о своей семье ничего, когда оказался в больнице.



Также Михаил Михайлов пишет о том, что подаренный поляками глазной протез Василий Григин отдал девушке-инвалиду, с которой познакомился в поезде. Поэтому это не был зверь или изверг, в отличии от некоторых людей, лишенных звания героя Советского Союза (а такие были, может позже расскажу).



Это был человек, который не смог ужиться в новых, мирных условиях. Без отсутствия войны и тех вещей, которые ее сопровождают. Ведь даже если и бои закончились, это не значит, что они уйдут из души фронтовика. Сражения, рукопашные схватки, ранения, гибель товарищей - кто-то это переживает спокойно, молча, со своей личной болью, а кто-то так и остается там - на передовой. Навсегда.