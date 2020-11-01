Брахицефалия: Мука длиною в жизнь. Правда о всех «плоскомордых» породах собак

Брахицефалия — явление воистину страшное. И отнюдь не из-за сложностей написания. Встретив собаку-брахицефала, задаёшься одним вопросом: кто и зачем треснул несчастную животинку по голове так, что морда всосалась внутрь? Многих плоские моськи с выпученными глазами-бусинками умиляют, но за эту фичу собаки с лихвой платят своим здоровьем.
Оговорим сразу: брахицефалы — это все собаки, у которых длина морды короче черепа. Русский той или бультмастиф, как пришибленные не ходят — но брахицефалами от этого быть не перестают.
3 основные формы черепа у собак.
Чтобы понять, зачем людям вообще понадобились плоскомордые собаки, сделаем историческую ремарку. Изначально морду расширяли, чтобы усилить укус пёселя. И чем больше кусальник расширялся, тем сильнее он укорачивался в длину.
Череп нормальной собаки и собаки-брахицефала.
Впервые подобным апгрейдам подверглись бульдоги — своей железной хваткой они ставили на место даже быков. Позже ряды плосколицых пополнились и служебными породами: ротвейлерами и боксёрами.
Бульдог дословно переводится как "бычья собака". Их использовали в "кровавом спорте" — эдакой английской корриде, где собаки затравливают быка.
Время шло, а морды укорачивались. И чем меньше физиономия становилась, тем больше возникало проблем. Например, с дыханием — носовая полость у таких собак слишком короткая, поэтому воздух в ней не успевает остывать и нагреваться. Итог — проблема с терморегуляцией. К тому же, со вздёрнутым кверху носом банально сложнее дышать. Вести активный образ жизни брахицефалы не могут, так как рискуют попросту задохнуться.
Также у плоскомордых есть проблемы с кожей. Кучи складок, столь умилительных для человеческого глаза, всегда забиты кусочками пищи и слюнями. Без постоянной полировки морда пёселей плесневеет!
Зато фотографии со стоп кадрами выходят забавные...
С кусалом собак и вовсе творится полный атас! Зубы не вмещаются в короткую челюсть, из-за чего они впиваются в десна, губы и язык. Представьте, если бы вы постоянно ходили с прикусанным языком? Брахицефалы испытывают это на протяжении всей жизни. Чтобы предотвратить загноение ранок, некоторые зубы приходится удалять.
Даже к изначальной функции — мощному укусу такие собаки не приспособлены. Их морда слишком короткая, чтобы как следует вцепиться во что-нибудь.
Но как же вышло, что собаки-бойцы с мощнейшим укусом превратились в скукоженных, храпяще-пердящих созданий? Виновата наша нездоровая любовь к экзотике. На фоне длинных мосек пришибленные физиономии выглядели крайне экстравагантно!
Как изменился череп бульдога. Верхняя челюсть уменьшилась в два раза!
Изначально многие породы-брахицефалы брахицефалами вовсе не были. До того, как люди угорели по плоскомордию, собачьи лица мопсов, чау-чау и пекинесов выглядели вполне себе адекватно.
Разница породы боксёр в 100 лет. Приглядитесь к морде и поразитесь, как сильно она сократилась!
Брахицефалия — ещё одно доказательство того, что наши специфические представления о красоте приводят к тотальной жести: овчарки, убитые дисплазией, ради красивого аллюра; декоративные породы, чьи головы лопаются из-за невозможности вместить мозг; английские бульдоги, что даже зад вылизать самостоятельно не могут, так как шеи у них почти нет.
Ещё немного сравнений.
Перечислять можно долго, но вопрос напрашивается один: стоят ли выдуманные нами стандарты здоровья наших любимцев? Стоит ли продолжать плодить собак, с заранее подорванным здоровьем?
Источник:
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Храпит, но без ее мелодичного сопения даже как то засыпать трудно. Её
Храп - признак, что в Багдаде все спокойно :)