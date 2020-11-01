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Брахицефалия: Мука длиною в жизнь. Правда о всех «плоскомордых» породах собак

Брахицефалия: Мука длиною в жизнь. Правда о всех «плоскомордых» породах собак (10 фото)

Автор:
01 ноября 2020 10:20
Метки: породы   собаки   факты   
649
10

Брахицефалия — явление воистину страшное. И отнюдь не из-за сложностей написания. Встретив собаку-брахицефала, задаёшься одним вопросом: кто и зачем треснул несчастную животинку по голове так, что морда всосалась внутрь? Многих плоские моськи с выпученными глазами-бусинками умиляют, но за эту фичу собаки с лихвой платят своим здоровьем.

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Метки: породы   собаки   факты   
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6  комментариев
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269
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Это ещё породы людей выводить не стали, а то бы......
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219
.-- 2 часа назад
Брахицефалия: Мука длиною в жизнь. Правда о всех «плоскомордых» породах собак
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Ротвейлера то за что в лютые брахицефалы записали??? Да и бульмастиф тоже особо не страдает. Кто сомневается в их способности крепко схватить -милости просим... проверить.
Ротвейлера то за что в лютые брахицефалы записали??? Да и бульмастиф тоже особо не страдает. Кто сомневается в их способности крепко схватить -милости просим... проверить.
Ротвейлера то за что в лютые брахицефалы записали??? Да и бульмастиф тоже особо не страдает. Кто сомневается в их способности крепко схватить -милости просим... проверить.
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6k
Алексей 2 часа назад
Французы вообще мутанты искусственные. Они не могут самостоятельно размножаться. Нужна помощь хозяина...
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847
BEZUMNAYA LO 2 часа назад
Ну не знаю. У меня френчу 12 лет. Что то за все эти годы умученным он не выглядел(ветеринарка не считается). Всегда был очень подвижным, отважным, местами даже отчаянным. От его храпа мы не вешались, да и храпа то как такового не было, сопение громкое, смачное с художественным присвистом -да.Но меня чаще всего оно даже убаюкивало. Проблем с грибком тоже не было.Как то так сложилось само собой, что утром он приходил со мной умываться и мазаться кремом, абсолютно добровольно и очень это любил.Может ему где-то в чем-то повезло просто.Сейчас конечно удали молодецкой нет, но сдавать позиции он начал примерно с полгода как.
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40k
Хельги BEZUMNAYA LO 2 минуты назад
Своей Цирилле - чемпион РКФ утром просто ватным кружочком (у жены с туалетного столика тырю) протираю складки под глазами, и все, ни каких проблем.
Храпит, но без ее мелодичного сопения даже как то засыпать трудно. Её
Храп - признак, что в Багдаде все спокойно :)
Своей Цирилле - чемпион РКФ утром просто ватным кружочком (у жены с туалетного столика тырю) протираю складки под глазами, и все, ни каких проблем. Храпит, но без ее мелодичного сопения даже как то засыпать трудно. Её Храп - признак, что в Багдаде все спокойно :)
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