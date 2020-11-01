Брахицефалия: Мука длиною в жизнь. Правда о всех «плоскомордых» породах собак

Впервые подобным апгрейдам подверглись бульдоги — своей железной хваткой они ставили на место даже быков. Позже ряды плосколицых пополнились и служебными породами: ротвейлерами и боксёрами.

Бульдог дословно переводится как "бычья собака". Их использовали в "кровавом спорте" — эдакой английской корриде, где собаки затравливают быка.