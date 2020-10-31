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Служебные щенята

Служебные щенята (40 фото)

Автор:
31 октября 2020 19:09
Метки: служба   собаки   фото   
521
40
Подборка малышей, которые только ступили на путь суровой работы.
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Метки: служба   собаки   фото   
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Corvus Corax 4 часа назад

Помнится, как один фигурант/дрессировщик/"пейсатель" на кёрунге обвинял меня, что я свою Манюню вывез совершенно секретно из "Картаго" и оформил ей левую российскую родословную...
Кто в курсе - оценит... Когда совершенно необученная (по ряду причин) молодая жучка прошла все с высшими балами (а в том клубе это было весьма сложно) и уложила его на раз... "Крутой спец", который "диких кавказов легко брал" был уронен годовалой необученной собакой и умолял снять ее... Правда, вот в родухе у нея была огромная куча пограничных и весьма рабочий папа-чемпион по задержаниям, не давший ни одного нерабочего потомка...
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