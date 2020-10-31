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Вот те нате, хрен в томате

Вот те нате, хрен в томате (3 фото)

Автор:
31 октября 2020 17:14
Сообщество : Кино
Метки: Рон Джереми   актер   домогательства   кино   мораль   обвинение   правосудие   
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Порноактеру Рону Джереми грозит 330 лет тюрьмы по обвинению в изнасилованиях и домогательствах.

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Метки: Рон Джереми   актер   домогательства   кино   мораль   обвинение   правосудие   
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3k
le4t 3 часа назад
"И как, как можно обвинить в "домогательствах и изнасилованиях по прошествии столько лет?!" - когда мусора реально работают, а не жопу начальству за пайку лижет, то вполне возможно и обвинить и доказать.
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384
beat le4t 3 часа назад
Во-во! Как они собрались доказывать, что было более 10 лет назад, тут не помнишь, что делал на прошлой неделе. И самое смешное, что порноактрисы подают в суд на порноактера, это как так? Вы ж долбитесь за деньги и это ваша профессия, нет? Это все равно что снять проститутку, а потом она на тебя заяву накатает по прошествии 5ти лет. Типо ты ее изнасиловал. Тоже самое было с Кевином Спейси, типо он там 30 лет назад кого-то трахнул. Что за бред?
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2k
Кистень 6 минут назад
Видимо, после съёмок на студии, он шёл и на улице снимал баб!
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16k
Марина 9 минут назад
Надеюсь все изнасилования подтверждены видео, со всех ракурсов.
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86
onna.a 38 минут назад
Ну да,ну да,ему же на работе работать недостаточно. Он ещё и повышенные обязательства на себя взял. Ударник труда, понимаешь.
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5k
Garpia121 43 минуты назад
Актриса фильмов для взрослых Джинджер Бэнкс на всех партнеров в суд подает? Или только на тех кто мало заплатил?
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2k
KL11 48 минут назад
брал работу на дом! Трудоголик! Оправдан.
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13k
Ego sum qui sum 55 минут назад
поронодичь какая-то
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60k
Максим 2 часа назад
Я б на месте Вудмана напрягся))
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32k
figny Максим 51 минуту назад
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Однако, работоголик. Стахановец порно кино. Да ему Оскара давать надо и отпечаток на аллее славы.
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30k
Опаньки 2 часа назад
1900 ролей и ему этого не хватило, он к работе еще и хобби притянул "за уши" (как бы это не звучало)
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29k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
Опаньки Mamin Sibiriak 2 часа назад
производственная травма , риск травматизма, ТБ...
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12k
Алан 3 часа назад
Вот же монстр. Работы ему мало
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1k
Владимир 3 часа назад
а-ну да! работа такая!...поверьте-он творческая личность,ему надо быть постоянно в тонусе..ему надо в образ входить..и -выходить...
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25k
Антон 3 часа назад
Чувак владелец целой порностудии. Налицо попытка отжать бизнес.
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7k
Александр 3 часа назад
Прям как анекдот
СУДЯТ врача-гинеколога за то, что он цыганку убил. Он рассказывает: отработал смену, товарищ по работе попросил за него поработать. В конце смены подходит жена и говорит - посмотри, чего-то внизу живота прихвотило. Посмотрел. Потом дочь старшая приходит и говорит - папа, вставь спиральку, отдыхать еду. Вставил Дочь младшая приходит -папа, вынь спиральку - замуж выхожу. Вынул. Идет домой, уставший, а у подъезда цыганка, и говорит - дай 5 рублей - письку покажу.
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2k
Voland 3 часа назад
"И как, как можно обвинить в "домогательствах и изнасилованиях по прошествии столько лет?! И отправить на 330 лет отсидки..."

Преступления на сексуальной почве не имеют сроков давности во многих странах. А такие сроки дают по простой причине: за каждое преступление отдельный срок и если вдруг через 10 лет, после многочисленных апелляций, какой-то из сроков скостят, то другие - останутся и преступник на свободу не выйдет.
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