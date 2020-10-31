Вот те нате, хрен в томате

Порноактеру Рону Джереми грозит 330 лет тюрьмы по обвинению в изнасилованиях и домогательствах.
28 октября представители окружной прокуратуры Лос-Анджелеса предъявили артисту "кино для взрослых" Рону Джереми 7 новых обвинений в изнасиловании. На данный момент по его делу проходят 23 жертвы: 11 из них заявляют, что были изнасилованы, 8 подверглись разного рода домогательствам, а 16 пострадали от иных сексуальных действий актера, характер которых не уточняется.
Обвинения основаны на рассказах 12 женщин и одной девочки-подростка. Некоторых из них, по их словам, Джереми изнасиловал, а других домогался. Таким образом число жертв порноактера выросло до 17. Их возраст варьируется от 15 до 54 лет, а временной промежуток, за который мужчине предъявляют обвинения, составляет 16 лет.
67-летний Джереми не признает свою вину и надеется доказать в суде, что он непричастен к сексуальному насилию.
Актриса фильмов для взрослых Джинджер Бэнкс (Ginger Banks) заявила, что разговаривала с десятками жертв Джереми. Бэнкс стала одной из первых женщин, выступившей против актера: она рассказала о домогательствах с его стороны еще в 2016 году.
24 июня Джереми предъявили обвинения в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. Его обвинили в трех эпизодах изнасилования и изнасиловании инородным предметом, а также в одном эпизоде принуждения к оральному сексу и насильственных действиях сексуального характера. Если суд признает Джереми виновным, ему грозит срок от 90 лет до пожизненного заключения в тюрьме.
67-летний Рон Джереми попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число ролей в фильмах для взрослых (более 1900). Он начал сниматься в порно еще в 1970-х годах и стал одним из самых популярных актеров. Он занимает первую позицию в списке «Пятьдесят великих порнозвезд» по версии журнала AVN. Также он снимался в художественных фильмах, таких как «Высший пилотаж», «Святые из Бундока» и другие.
Обвинения основаны на рассказах 12 женщин и одной девочки-подростка. Некоторых из них, по их словам, Джереми изнасиловал, а других домогался. Таким образом число жертв порноактера выросло до 17. Их возраст варьируется от 15 до 54 лет, а временной промежуток, за который мужчине предъявляют обвинения, составляет 16 лет.
67-летний Джереми не признает свою вину и надеется доказать в суде, что он непричастен к сексуальному насилию.
Актриса фильмов для взрослых Джинджер Бэнкс (Ginger Banks) заявила, что разговаривала с десятками жертв Джереми. Бэнкс стала одной из первых женщин, выступившей против актера: она рассказала о домогательствах с его стороны еще в 2016 году.
24 июня Джереми предъявили обвинения в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. Его обвинили в трех эпизодах изнасилования и изнасиловании инородным предметом, а также в одном эпизоде принуждения к оральному сексу и насильственных действиях сексуального характера. Если суд признает Джереми виновным, ему грозит срок от 90 лет до пожизненного заключения в тюрьме.
67-летний Рон Джереми попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число ролей в фильмах для взрослых (более 1900). Он начал сниматься в порно еще в 1970-х годах и стал одним из самых популярных актеров. Он занимает первую позицию в списке «Пятьдесят великих порнозвезд» по версии журнала AVN. Также он снимался в художественных фильмах, таких как «Высший пилотаж», «Святые из Бундока» и другие.
В СМИ пишут, что срок может составить 330 лет. Хотя, чем он отличается от пожизненого... неясно.
Странные обвинения от дамочек, причем некоторые из них сами коллеги по "оригинальному" жанру в фильмах. На "Вайнштейнщину" похоже. Терзают смутные сомнения, что Рона засадить в каталажку хотят по голословным обвинениям. Нашли кого обвинять в "изнасилованиях и домогательстве"...Особенно в "домогательствах". Это как?! Типа "дай сиську посмотреть?!" А то он их на работе не насмотрелся...
Или ему основной работы было мало и он ещё на дом брал? Левый приработок и уход от налогов?! Тогда силен мужик... Трудоголик.
И как, как можно обвинить в "домогательствах и изнасилованиях по прошествии столько лет?! И отправить на 330 лет отсидки...
Странные обвинения от дамочек, причем некоторые из них сами коллеги по "оригинальному" жанру в фильмах. На "Вайнштейнщину" похоже. Терзают смутные сомнения, что Рона засадить в каталажку хотят по голословным обвинениям. Нашли кого обвинять в "изнасилованиях и домогательстве"...Особенно в "домогательствах". Это как?! Типа "дай сиську посмотреть?!" А то он их на работе не насмотрелся...
Или ему основной работы было мало и он ещё на дом брал? Левый приработок и уход от налогов?! Тогда силен мужик... Трудоголик.
И как, как можно обвинить в "домогательствах и изнасилованиях по прошествии столько лет?! И отправить на 330 лет отсидки...
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