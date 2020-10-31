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А оказывается мы уже очень старые

А оказывается мы уже очень старые (11 фото + 3 видео)

Автор:
31 октября 2020 13:39
Метки: былое   ностальгия   факты   
1061
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3
Почти баян, этому посту уже десять лет...
Факты которые заставят вас подумать, что вы старый!
Каким не было наше детство – убогим и серым или ярким и счастливым, у нас остаются о нем воспоминания.
Давайте посмотрим, сколько вещей вокруг успело измениться. (В скобках даны мои комментарии, в связи с разностью точных дат, кое где могут быть ошибки).

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Метки: былое   ностальгия   факты   
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17  комментариев
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Андрей Ватрушкин 5 часов назад
Автор налепил столько разных годов, что не поймешь когда все происходило.
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alexis Час назад

А оказывается мы уже очень старые
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26k
a.fey Час назад
А оказывается мы уже очень старые
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26k
a.fey Voland 22 минуты назад
Это, как раз 8. Они однаково выглядят. Размер другой.
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a.fey Иван 18 минут назад
Я успел с такими поработать.
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Voland a.fey 14 минут назад
масштаба очень сильно не хватает. Хотя сейчас посмотрел и действительно 8-ки, извиняюсь. Уже и забыл чем они отличаются... ну кроме размера;) Это уже прям раритет сегодня!
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tvcshnik a.fey 9 минут назад
А у меня Kommodre 128d был... 1986 год.
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Иван a.fey 3 минуты назад
впервые увидел в конце 80х. до второй половины 90х с ними работал
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2k
Voland Час назад
Сегодня на работе показывал мелким настоящую дискету - некоторые даже знаю что это такое, но вот с ее объемом никто не справился. А на переменах в q3 бегаем на q3dm17 или портированой q2dm1 и это единственная игрушка в классах у нас.
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7k
Михаил Час назад
"Доктор Пеппер” пропал с прилавков 12 лет"...
А почему он пропал? В России его запретили?
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12k
Ligov 3 часа назад
Мы не старые, это время быстро летит...)
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Hallo FreeSpace 4 часа назад
а чего патефон не добавил ? я вот его в глаза не видел но знаю ... Хватит уже делать из молодежи дураков )
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Corvus Corax 4 часа назад
Это ж на сколько я возрастной, если часть не видел и толком не слышал?
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11k
Иван 4 часа назад
Отцы начали играть в 1981 году. 39 лет на сцене. Но! Они не старые! Они - олдыри

Отцы начали играть в 1981 году. 39 лет на сцене. Но! Они не старые! Они - олдыри
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2k
Юрий Злой 4 часа назад
это еще очень новая контра, 1,6 я помню старые версии там персонажи чуть ли не квадратные бегали, и боты там были очень жесткие, на харде нас просто в клочья рвали без шансов
это еще очень новая контра, 1,6 я помню старые версии там персонажи чуть ли не квадратные бегали, и боты там были очень жесткие, на харде нас просто в клочья рвали без шансов
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