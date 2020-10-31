А оказывается мы уже очень старые

Почти баян, этому посту уже десять лет...

Факты которые заставят вас подумать, что вы старый!

Каким не было наше детство – убогим и серым или ярким и счастливым, у нас остаются о нем воспоминания.

Давайте посмотрим, сколько вещей вокруг успело измениться. (В скобках даны мои комментарии, в связи с разностью точных дат, кое где могут быть ошибки).

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0 Последний эпизод “Телепузиков” был показан 10 лет назад.

(теперь уже 20 лет назад)

Источник: Саше Лоей из рекламы Херши сейчас 27 лет. Саму же газировку Херши уже не найти. (Теперь 37)

Источник: Многие уже забыли, что Малиновская была на Муз-тв и вела передачу “10 Sexy”

0 Канала “BIZ-TV” нет уже 13 лет (23 года, правда слышал его (канал) хотели восстанавливать).

0 Мише Филипчуку уже 23 года. И он давно уже не такой милый. Мальчик Санька из картины «Вор» (сейчас 32).

0 С выхода “Бригады” прошло 9 лет (19 лет).

0 “Доктор Пеппер” пропал с прилавков 12 лет назад. Новое поколение увы не знает этот сладкий вишневый вкус. (информация полностью устарела, намедни видел его в продаже).

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0 Даже не верится, что “Брат” был снят почти 15 лет назад

Серге́й Серге́евич Бодро́в (27 декабря 1971 года — 20 сентября 2002 года) — российский режиссёр, актёр, сценарист. Исполнитель главных ролей в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад», «Брат 2» и «Медвежий поцелуй», ведущий телепрограммы «Взгляд» и проекта «Последний герой». Пропал без вести вместе со съёмочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, где проходили съёмки фильма «Связной».

0 Сколько лет теперь "Иванушкам"?

0 Одна из самых любимых детьми передач “Звездный час” , впервые вышла в эфир 17 лет назад. Ведущего Сергея Супонева нет с нами 10 лет…(27 и 20 лет соответственно).

0 Counter-Strike вышел 11 лет назад. (21 год назад).