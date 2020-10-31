А оказывается мы уже очень старые

Почти баян, этому посту уже десять лет...
Факты которые заставят вас подумать, что вы старый!
Каким не было наше детство – убогим и серым или ярким и счастливым, у нас остаются о нем воспоминания.
Давайте посмотрим, сколько вещей вокруг успело измениться. (В скобках даны мои комментарии, в связи с разностью точных дат, кое где могут быть ошибки).
Факты которые заставят вас подумать, что вы старый!
Каким не было наше детство – убогим и серым или ярким и счастливым, у нас остаются о нем воспоминания.
Давайте посмотрим, сколько вещей вокруг успело измениться. (В скобках даны мои комментарии, в связи с разностью точных дат, кое где могут быть ошибки).
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Саше Лоей из рекламы Херши сейчас 27 лет. Саму же газировку Херши уже не найти. (Теперь 37)
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Многие уже забыли, что Малиновская была на Муз-тв и вела передачу “10 Sexy”
Мише Филипчуку уже 23 года. И он давно уже не такой милый. Мальчик Санька из картины «Вор» (сейчас 32).
“Доктор Пеппер” пропал с прилавков 12 лет назад. Новое поколение увы не знает этот сладкий вишневый вкус. (информация полностью устарела, намедни видел его в продаже).
Даже не верится, что “Брат” был снят почти 15 лет назад
Серге́й Серге́евич Бодро́в (27 декабря 1971 года — 20 сентября 2002 года) — российский режиссёр, актёр, сценарист. Исполнитель главных ролей в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад», «Брат 2» и «Медвежий поцелуй», ведущий телепрограммы «Взгляд» и проекта «Последний герой». Пропал без вести вместе со съёмочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, где проходили съёмки фильма «Связной».
Серге́й Серге́евич Бодро́в (27 декабря 1971 года — 20 сентября 2002 года) — российский режиссёр, актёр, сценарист. Исполнитель главных ролей в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад», «Брат 2» и «Медвежий поцелуй», ведущий телепрограммы «Взгляд» и проекта «Последний герой». Пропал без вести вместе со съёмочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, где проходили съёмки фильма «Связной».
Одна из самых любимых детьми передач “Звездный час” , впервые вышла в эфир 17 лет назад. Ведущего Сергея Супонева нет с нами 10 лет…(27 и 20 лет соответственно).
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Этому клипу 11 лет…(21 и 2 года со дня смерти самого исполнителя).
Авторский пост
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Метки: былое ностальгия факты
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А почему он пропал? В России его запретили?