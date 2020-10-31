15 лучших горнолыжных курортов России

Горнолыжный курорт Красная поляна построен недалеко от Сочи. От города добраться сюда удобнее на скоростной «Ласточке», но можно сесть на рейсовый автобус или взять такси. Дорога займёт 1,5 часа. От аэропорта Адлера путь ещё короче – 30 минут езды.



Выбирая горнолыжный тур из Москвы или регионов, выясните, какие горнолыжные курорты относятся к Красной Поляне. Всего в окрестностях работают 4 комплекса:



Роза Хутор;

Горки Город;

Горная Карусель, Красная Поляна – длина трасс 14 км, перепад высот – 1340 м, скипас от 800 р.

Газпром (Лаура, Альпика) – трассы 12 км, перепад высоты – 886, скипас от 1600 р.



Каждый курорт имеет официальный сайт, отдельный прокат лыж, свои подъёмники и скипас. Первое, что понадобится лыжникам на курорте Красная Поляна – схема трасс и подъёмников, а также карта склонов.



Информация для туристов:



горнолыжный сезон открывается в декабре;

сезон катания длится до начала мая;

аренда лыж – от 1400 до 1900 р.;

предлагаются не только горные лыжи, но и сноуборды, а также беговые лыжи;

есть саночная трасса;

жильё – отели 3* по цене от 2000 р. или частный сектор по 800-1200 р. в день с человека.

Стоимость проката горнолыжного снаряжения зависит от того, является ли клиент новичком или опытным профессионалом.