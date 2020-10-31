15 лучших горнолыжных курортов России

Зима не за горами, и горнолыжные курорты России приглашают в гости покорителей снежных трасс. Россия накапливает богатый опыт, развивая горнолыжный туризм и предлагая гостям хороший сервис. Лыжники, до сих пор предпочитавшие зарубежный отдых, переключаются на отечественные горнолыжки.
Растёт число желающих встретить Новый год на горнолыжном курорте. В праздники отдохнуть недорого не получится, особенно на Красной Поляне. Сэкономить поможет раннее бронирование. Знайте, что горнолыжные туры на Урал или в Сибирь выгоднее покупать через местные агентства.
Представляем топ лучших российских горнолыжных курортов, имеющих высокий рейтинг и развитую инфраструктуру.
Представляем топ лучших российских горнолыжных курортов, имеющих высокий рейтинг и развитую инфраструктуру.
Красная Поляна
Горнолыжный курорт Красная поляна построен недалеко от Сочи. От города добраться сюда удобнее на скоростной «Ласточке», но можно сесть на рейсовый автобус или взять такси. Дорога займёт 1,5 часа. От аэропорта Адлера путь ещё короче – 30 минут езды.
Выбирая горнолыжный тур из Москвы или регионов, выясните, какие горнолыжные курорты относятся к Красной Поляне. Всего в окрестностях работают 4 комплекса:
Роза Хутор;
Горки Город;
Горная Карусель, Красная Поляна – длина трасс 14 км, перепад высот – 1340 м, скипас от 800 р.
Газпром (Лаура, Альпика) – трассы 12 км, перепад высоты – 886, скипас от 1600 р.
Каждый курорт имеет официальный сайт, отдельный прокат лыж, свои подъёмники и скипас. Первое, что понадобится лыжникам на курорте Красная Поляна – схема трасс и подъёмников, а также карта склонов.
Информация для туристов:
горнолыжный сезон открывается в декабре;
сезон катания длится до начала мая;
аренда лыж – от 1400 до 1900 р.;
предлагаются не только горные лыжи, но и сноуборды, а также беговые лыжи;
есть саночная трасса;
жильё – отели 3* по цене от 2000 р. или частный сектор по 800-1200 р. в день с человека.
Стоимость проката горнолыжного снаряжения зависит от того, является ли клиент новичком или опытным профессионалом.
Выбирая горнолыжный тур из Москвы или регионов, выясните, какие горнолыжные курорты относятся к Красной Поляне. Всего в окрестностях работают 4 комплекса:
Роза Хутор;
Горки Город;
Горная Карусель, Красная Поляна – длина трасс 14 км, перепад высот – 1340 м, скипас от 800 р.
Газпром (Лаура, Альпика) – трассы 12 км, перепад высоты – 886, скипас от 1600 р.
Каждый курорт имеет официальный сайт, отдельный прокат лыж, свои подъёмники и скипас. Первое, что понадобится лыжникам на курорте Красная Поляна – схема трасс и подъёмников, а также карта склонов.
Информация для туристов:
горнолыжный сезон открывается в декабре;
сезон катания длится до начала мая;
аренда лыж – от 1400 до 1900 р.;
предлагаются не только горные лыжи, но и сноуборды, а также беговые лыжи;
есть саночная трасса;
жильё – отели 3* по цене от 2000 р. или частный сектор по 800-1200 р. в день с человека.
Стоимость проката горнолыжного снаряжения зависит от того, является ли клиент новичком или опытным профессионалом.
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Роза Хутор
Горнолыжный курорт Роза Хутор – самый крупный комплекс на Красной Поляне:
протяжённость трасс 102 км;
перепад высот 1745 м;
скипас от 1700 р.
Начинается горнолыжный сезон с декабря, но основной наплыв туристов приходится на январь и февраль.
Схема трасс Роза Хутор покажет 35 маршрутов для катания. Среди них 5 зелёных трасс для новичков, по 20 штук синих и красных, а также крутые «чёрные» склоны для профессионалов. Чёрная трасса – непременный атрибут спортивного катания. Роза Хутор предлагает сразу 15 сложных и опасных спусков. Самая экстремальная трасса обозначена на карте пунктиром, проходит по целине и требует специального снаряжения. Открываются новые трассы и для любителей беговых лыж.
На курорте открыт горнолыжный лагерь для детей, где опытный инструктор по горным лыжам за несколько дней научит ребёнка основным навыкам катания. За детский комплект снаряжения, включающий горные лыжи, цена составит 1400 р. в сутки. Прокат лыж и сноубордов предлагают 9 пунктов.
Самые дорогие отели расположены рядом с подъёмниками. Более доступный вариант – апартаменты на склоне Роза Хутор и выше в горах.
протяжённость трасс 102 км;
перепад высот 1745 м;
скипас от 1700 р.
Начинается горнолыжный сезон с декабря, но основной наплыв туристов приходится на январь и февраль.
Схема трасс Роза Хутор покажет 35 маршрутов для катания. Среди них 5 зелёных трасс для новичков, по 20 штук синих и красных, а также крутые «чёрные» склоны для профессионалов. Чёрная трасса – непременный атрибут спортивного катания. Роза Хутор предлагает сразу 15 сложных и опасных спусков. Самая экстремальная трасса обозначена на карте пунктиром, проходит по целине и требует специального снаряжения. Открываются новые трассы и для любителей беговых лыж.
На курорте открыт горнолыжный лагерь для детей, где опытный инструктор по горным лыжам за несколько дней научит ребёнка основным навыкам катания. За детский комплект снаряжения, включающий горные лыжи, цена составит 1400 р. в сутки. Прокат лыж и сноубордов предлагают 9 пунктов.
Самые дорогие отели расположены рядом с подъёмниками. Более доступный вариант – апартаменты на склоне Роза Хутор и выше в горах.
Горки Город
Всесезонный горнолыжный курорт Горки Город помимо разноцветья трасс предлагает склоны с искусственным снегом. Сюда приезжают не только зимой, когда начинается лыжный сезон, но и в тёплое время года. Самый весёлый курорт предлагает:
протяжённость трасс 25 км;
освещённые трассы (5 км);
перепад 960 м;
скипас от 1600 р.
Катание на лыжах успешно сочетается с походами по бутикам и ночным клубам.
протяжённость трасс 25 км;
освещённые трассы (5 км);
перепад 960 м;
скипас от 1600 р.
Катание на лыжах успешно сочетается с походами по бутикам и ночным клубам.
Домбай
Домбай – горнолыжный курорт в республике Карачаево-Черкесия. Природный заповедник, где находится комплекс, впечатляет величественной панорамой гор, ущелий и лесов.
Как добраться из Москвы? Самолётом или поездом до Минеральных Вод, затем на автобусе приезжаете в Домбай. Горные лыжи брать с собой необязательно. Цены за аренду вполне демократичные.
Схема трасс отображает: по 5 зелёных и синих, 6 красных и 3 чёрные трассы.
Что ещё необходимо знать туристу:
начало сезона катания – с середины ноября;
перепад высот 1538 м;
длина трасс 25 км;
цены на подъёмники – 1100-1400 р.(в новом комплексе);
канатная дорога стоит 150-200 р. за один подъём;
возможна вертолётная высадка и катание на лыжах с вершины горы, если позволяет погода на склонах Домбая;
есть трасса для санок;
прокат лыж и снаряжения – 400-500 р. на день.
Как добраться из Москвы? Самолётом или поездом до Минеральных Вод, затем на автобусе приезжаете в Домбай. Горные лыжи брать с собой необязательно. Цены за аренду вполне демократичные.
Схема трасс отображает: по 5 зелёных и синих, 6 красных и 3 чёрные трассы.
Что ещё необходимо знать туристу:
начало сезона катания – с середины ноября;
перепад высот 1538 м;
длина трасс 25 км;
цены на подъёмники – 1100-1400 р.(в новом комплексе);
канатная дорога стоит 150-200 р. за один подъём;
возможна вертолётная высадка и катание на лыжах с вершины горы, если позволяет погода на склонах Домбая;
есть трасса для санок;
прокат лыж и снаряжения – 400-500 р. на день.
Игора
Игора – горнолыжный курорт, расположенный в Ленинградской области. Самолётом или поездом добираетесь в Петербург, дальше – час пути на автобусе или электричке. Адрес: 54-й км Приозёрского района.
Начало горнолыжного сезона: декабрь. Сезон длится до марта, реже до апреля.
Спортивные возможности:
7 трасс (3 зелёных и 4 синих) общей протяжённостью 3,5 км;
трассы для беговых лыж;
гоночная трасса;
драйв трасса;
перепад высот – 120 м;
скипас – от 1050 р.;
горные лыжи – 720 р. за 3 часа.
Игора–парк предлагает гостям освещённые трассы для ночного катания, каток, катание на санях, занятия в лыжной школе, бассейны, SPA и фитнесс центры. Для проживания туристы выбирают отели, уютные домики или коттеджи в бюджетном жилом комплексе.
Начало горнолыжного сезона: декабрь. Сезон длится до марта, реже до апреля.
Спортивные возможности:
7 трасс (3 зелёных и 4 синих) общей протяжённостью 3,5 км;
трассы для беговых лыж;
гоночная трасса;
драйв трасса;
перепад высот – 120 м;
скипас – от 1050 р.;
горные лыжи – 720 р. за 3 часа.
Игора–парк предлагает гостям освещённые трассы для ночного катания, каток, катание на санях, занятия в лыжной школе, бассейны, SPA и фитнесс центры. Для проживания туристы выбирают отели, уютные домики или коттеджи в бюджетном жилом комплексе.
Сорочаны
Сорочаны – горнолыжный курорт в Подмосковье, предназначенный больше для спокойного катания:
перепад высот 90 м;
длина трасс 6 км;
горнолыжный спуск имеет ширину 70 м;
число трасс – 10;
Горнолыжный комплекс оборудован современными подъёмниками, сделанными в Австрии и Италии.
Местонахождение: Московская область, Дмитровский район, деревня Курово. Доехать из Москвы можно электричкой или рейсовым автобусом.
Прокат лыж с ботинками обойдётся в 1670-2100 р. в будний день. Цены на скипас – 70 р. за подъём в будни, 160 р. в праздники и выходные.
перепад высот 90 м;
длина трасс 6 км;
горнолыжный спуск имеет ширину 70 м;
число трасс – 10;
Горнолыжный комплекс оборудован современными подъёмниками, сделанными в Австрии и Италии.
Местонахождение: Московская область, Дмитровский район, деревня Курово. Доехать из Москвы можно электричкой или рейсовым автобусом.
Прокат лыж с ботинками обойдётся в 1670-2100 р. в будний день. Цены на скипас – 70 р. за подъём в будни, 160 р. в праздники и выходные.
Хибины
Хибины – горнолыжный курорт, известный как Сноу Парк, находится в центре Кировска на южном склоне горного массива и является любимым местом отдыха горожан. Склон очень простой, ориентирован на неопытных лыжников и детей:
длина трасс 200 м;
перепад 30 м;
прокат – горные лыжи от 280 р., сноуборд 200 р/час;
подъёмник освещается в тёмное время суток.
Отели, по отзывам туристов, оставляют желать лучшего. Зато радуют недорогие путёвки и привлекательные цены на прокат снаряжения. Есть горнолыжная школа, где детей до 4 лет обучают бесплатно.
длина трасс 200 м;
перепад 30 м;
прокат – горные лыжи от 280 р., сноуборд 200 р/час;
подъёмник освещается в тёмное время суток.
Отели, по отзывам туристов, оставляют желать лучшего. Зато радуют недорогие путёвки и привлекательные цены на прокат снаряжения. Есть горнолыжная школа, где детей до 4 лет обучают бесплатно.
Большой Вудъявр
Большой Вудъявр – горнолыжный курорт на берегу одноимённого озера, самый высокогорный на северо-западе России. Трассы поддерживаются в идеальном состоянии, благодаря ежедневной обработке ратраком. Горнолыжный склон освещается даже ночью.
перепад высот 550 м;
длина трасс 19 км;
скипас от 850 р.
Схема трасс представляет: 1 зелёный, 7 синих, 2 красных и 3 чёрных спуска. Два из них имеют трамплины высотой 50 и 70 м. Курорт обладает сертификатами на гигантский слалом и фристайл. Любителей экстрима ждёт один из лучших в России сноу-парков.
перепад высот 550 м;
длина трасс 19 км;
скипас от 850 р.
Схема трасс представляет: 1 зелёный, 7 синих, 2 красных и 3 чёрных спуска. Два из них имеют трамплины высотой 50 и 70 м. Курорт обладает сертификатами на гигантский слалом и фристайл. Любителей экстрима ждёт один из лучших в России сноу-парков.
Губаха
Губаха – горнолыжный курорт на Северном Урале.
Где находится? Адрес курорта: Пермский край, город Губаха. От столицы края прокладываете маршрут Пермь – Губаха, расстояние на машине по трассе составит 208 км. Горнолыжный комплекс расположен в черте города.
Лыжный сезон длится с начала декабря до середины апреля. Горнолыжная база подходит всем поклонникам зимнего отдыха, включая любителей сложных трасс:
общая протяжённость трасс 20 км;
перепад высот 320 м;
скипас от 700 р.;
прокат лыжного комплекта 400р/ч или 700 р/день;
Где находится? Адрес курорта: Пермский край, город Губаха. От столицы края прокладываете маршрут Пермь – Губаха, расстояние на машине по трассе составит 208 км. Горнолыжный комплекс расположен в черте города.
Лыжный сезон длится с начала декабря до середины апреля. Горнолыжная база подходит всем поклонникам зимнего отдыха, включая любителей сложных трасс:
общая протяжённость трасс 20 км;
перепад высот 320 м;
скипас от 700 р.;
прокат лыжного комплекта 400р/ч или 700 р/день;
Хвалынск
Саратовская область знаменита своим заповедником с реликтовыми лесами, термальными источниками и живописными возвышенностями. Именно здесь на высоте 359 м над уровнем моря обустроен Хвалынск – горнолыжный курорт рядом с одноимённым городом.
Как добираются? До Саратова любым видом транспорта. Затем ищете автовокзал и выбираете маршрут Саратов – Хвалынск, расстояние по трассе 232 км.
Горнолыжный комплекс предлагает 4 ухоженные трассы для катания на горных и беговых лыжах и сноубордах:
перепад высот 80 м;
протяжённость трасс – около 3 км;
лыжи и снаряжение – 200-350 р/ч или 1350-2350 р/день;
скипас – 500р/ч или 1600 р/день.
Отели предлагают комфортабельные номера от 2800 р. за 2-местный номер. Имеются и гостевые дома, цена на них начинается от 800 р. с человека за сутки.
Как добираются? До Саратова любым видом транспорта. Затем ищете автовокзал и выбираете маршрут Саратов – Хвалынск, расстояние по трассе 232 км.
Горнолыжный комплекс предлагает 4 ухоженные трассы для катания на горных и беговых лыжах и сноубордах:
перепад высот 80 м;
протяжённость трасс – около 3 км;
лыжи и снаряжение – 200-350 р/ч или 1350-2350 р/день;
скипас – 500р/ч или 1600 р/день.
Отели предлагают комфортабельные номера от 2800 р. за 2-местный номер. Имеются и гостевые дома, цена на них начинается от 800 р. с человека за сутки.
Гора Соболиная
Байкальский маршрут в среде туристов считается экзотикой. Но искушённые лыжники со всех концов страны мечтают попасть на горнолыжный курорт Гора Соболиная.
Как попасть? Самолётом прилетаете в Иркутск или Улан-Удэ. Можно поездом, но это очень долго и утомительно. Дальше преодолеваете 147 км на электричке, автобусе или такси. Ваш конечный пункт – Байкальск.
Для проживания туристам предлагают на выбор отель, гостиницу, хостел и коттеджный городок.
Лыжный сезон длится с ноября до конца апреля.
Карта трасс описывает состояние склонов, 13 трасс, подъёмников. На заметку туристам:
общая длина трасс более 15 км;
перепад высот 475 м;
на Байкале цены за снаряжение – 350 р/ч или 1000 р/день;
скипас – от 1000 р/день.
Развлечения: верёвочный парк, экскурсии, квадроциклы, баня.
Как попасть? Самолётом прилетаете в Иркутск или Улан-Удэ. Можно поездом, но это очень долго и утомительно. Дальше преодолеваете 147 км на электричке, автобусе или такси. Ваш конечный пункт – Байкальск.
Для проживания туристам предлагают на выбор отель, гостиницу, хостел и коттеджный городок.
Лыжный сезон длится с ноября до конца апреля.
Карта трасс описывает состояние склонов, 13 трасс, подъёмников. На заметку туристам:
общая длина трасс более 15 км;
перепад высот 475 м;
на Байкале цены за снаряжение – 350 р/ч или 1000 р/день;
скипас – от 1000 р/день.
Развлечения: верёвочный парк, экскурсии, квадроциклы, баня.
Завьялиха
Завьялиха – горнолыжный курорт, Мекка для искушённых лыжников.
Где находится? На Южном Урале, в Челябинской области, г. Трёхгорный. Добираться придётся сначала до Уфы или Челябинска, затем поездом до станции Вязовая и ещё 20 км автобусом или такси до курорта.
Горнолыжный центр приятно удивит техническим оснащением. Чего стоит 6-местный скоростной подъёмник, избавивший туристов от долгих очередей. Некоторые трассы могут похвастать международной маркировкой FIS.
Цены на снаряжение:
комплект для горных лыж – от 1350 до 1600 р/день.;
комплектующие для сноуборда – 1300-1800 р;
скипас – 1000-1500 р за 2 дня.
Общая протяжённость трасс 15 км, перепад высот 280 м.
Где находится? На Южном Урале, в Челябинской области, г. Трёхгорный. Добираться придётся сначала до Уфы или Челябинска, затем поездом до станции Вязовая и ещё 20 км автобусом или такси до курорта.
Горнолыжный центр приятно удивит техническим оснащением. Чего стоит 6-местный скоростной подъёмник, избавивший туристов от долгих очередей. Некоторые трассы могут похвастать международной маркировкой FIS.
Цены на снаряжение:
комплект для горных лыж – от 1350 до 1600 р/день.;
комплектующие для сноуборда – 1300-1800 р;
скипас – 1000-1500 р за 2 дня.
Общая протяжённость трасс 15 км, перепад высот 280 м.
Белокуриха
Белокуриха – горнолыжный курорт и одновременно лечебный бальнеологический центр на Алтае.
Где находится? В Алтайском крае, Смоленском районе, близ города Белокуриха. Ваш маршрут – аэропорт - Новосибирск - Белокуриха, расстояние по трассе 465 км. Удобнее добираться через Барнаул (171 км до курорта). Ближайший ж/д вокзал находится в 70 км в городе Бийск.
Начало горнолыжного сезона: с конца ноября по апрель.
Алтай – идеальный регион для горнолыжного спорта. Снежный покров от 1,5 м, погода солнечная и безветренная. Катанию не мешают даже 20° мороза.
Горнолыжный комплекс предлагает:
протяжённость трасс 7 км;
перепад высоты до 550 м;
цена за скипас – 200 р/ч или абонемент 500-1200 р/день;
горные лыжи – от 250 р/час.
Новичкам подойдёт зелёная горнолыжная трасса. Для опытных лыжников обустроены 2 синих, 3 красных, 2 чёрных спуска. Имеется лыжероллерная трасса.
Жильё: вы можете подобрать отели в Белокурихе с бассейном, остановиться в санаториях, пансионатах и базах отдыха.
В 10 км от действующего курорта строится новый горнолыжный комплекс Белокуриха 2, где планируется не только любительский отдых, но и тренировка профессиональных спортсменов.
Где находится? В Алтайском крае, Смоленском районе, близ города Белокуриха. Ваш маршрут – аэропорт - Новосибирск - Белокуриха, расстояние по трассе 465 км. Удобнее добираться через Барнаул (171 км до курорта). Ближайший ж/д вокзал находится в 70 км в городе Бийск.
Начало горнолыжного сезона: с конца ноября по апрель.
Алтай – идеальный регион для горнолыжного спорта. Снежный покров от 1,5 м, погода солнечная и безветренная. Катанию не мешают даже 20° мороза.
Горнолыжный комплекс предлагает:
протяжённость трасс 7 км;
перепад высоты до 550 м;
цена за скипас – 200 р/ч или абонемент 500-1200 р/день;
горные лыжи – от 250 р/час.
Новичкам подойдёт зелёная горнолыжная трасса. Для опытных лыжников обустроены 2 синих, 3 красных, 2 чёрных спуска. Имеется лыжероллерная трасса.
Жильё: вы можете подобрать отели в Белокурихе с бассейном, остановиться в санаториях, пансионатах и базах отдыха.
В 10 км от действующего курорта строится новый горнолыжный комплекс Белокуриха 2, где планируется не только любительский отдых, но и тренировка профессиональных спортсменов.
Белорецк
Белорецк – горнолыжный курорт на Южном Урале в Башкирии на склоне горы Мраткино (высота 806 м).
Как доехать? До Магнитогорска, Уфы или Челябинска любым транспортом, дальше автобусом до места. Обратно также автобусом Белорецк – Магнитогорск, расстояние по трассе 83 км.
Горнолыжная база Белорецк находится в черте города. Склоны оборудованы в сосновом лесу:
перепад высот – 300 м;
длина трасс – 4 км;
скипас – от 300 р.;
горные лыжи – от 140 р/ас
Как доехать? До Магнитогорска, Уфы или Челябинска любым транспортом, дальше автобусом до места. Обратно также автобусом Белорецк – Магнитогорск, расстояние по трассе 83 км.
Горнолыжная база Белорецк находится в черте города. Склоны оборудованы в сосновом лесу:
перепад высот – 300 м;
длина трасс – 4 км;
скипас – от 300 р.;
горные лыжи – от 140 р/ас
Бобровый лог
Горнолыжный курорт Бобровый лог находится в городе Красноярск. Спортивный центр известен как фанпарк зимних развлечений и не имеет аналогов по всей Сибири:
общая длина трасс 10 км;
всего 14 трасс разного уровня;
8 трасс имеют международный сертификат FIS;
перепад высоты 350 м;
скипас – от 700 р;
прокат лыжного комплекта от 700 до 1400 р.
общая длина трасс 10 км;
всего 14 трасс разного уровня;
8 трасс имеют международный сертификат FIS;
перепад высоты 350 м;
скипас – от 700 р;
прокат лыжного комплекта от 700 до 1400 р.
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Метки: горнолыжный курорт горы отдых путешествия россия снег фото
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Год лежал со сломанным позвоночником.
Бизнес просрал полностью.
Впрочем, не он один.
Шумахер вон, выжил в Формуле-1, а на лыжах инвалидом стал.