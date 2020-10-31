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15 лучших горнолыжных курортов России

15 лучших горнолыжных курортов России (15 фото)

Автор:
31 октября 2020 10:26
Сообщество : Путешествия
Метки: горнолыжный курорт   горы   отдых   путешествия   россия   снег   фото   
426
15
Зима не за горами, и горнолыжные курорты России приглашают в гости покорителей снежных трасс. Россия накапливает богатый опыт, развивая горнолыжный туризм и предлагая гостям хороший сервис. Лыжники, до сих пор предпочитавшие зарубежный отдых, переключаются на отечественные горнолыжки.
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Метки: горнолыжный курорт   горы   отдых   путешествия   россия   снег   фото   
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5  комментариев
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2k
Андрей Сенькив 2 часа назад
Это что за шляпное шлапо? а где Шерегеш? где Шерегеш, я Вас спрашиваю? какая то хрень с 4 трассами лучший а Шерегеш со своим разнообразием сервисом и доступностью вообще не в списке... Добавить гору Зеленую в топ!!!
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8k
Александр 23 минуты назад
А Гладенькая?
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769
Олег Полчаса назад
А Эльбрус??? Абзаково, Банное и Шерегеш?
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71k
Броненосец Потелкам Час назад
Один знакомый очень любил горные лыжи. Каждый сезон катался на Домбай, нам тут рядом.
Год лежал со сломанным позвоночником.
Бизнес просрал полностью.
Впрочем, не он один.
Шумахер вон, выжил в Формуле-1, а на лыжах инвалидом стал.
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