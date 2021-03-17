Крутые мультсериалы для подростков 80-90-х годов

Мультик рассказывает о войне между землянами и неосапиантами. Бой был не равный: неосапианты превосходили людей во всём, они были совершенные существа.

"Мой суперизощрённый мозг полностью контролирует физическое тело. Неосапианты намного совершеннее людей. Мы, неосапианты типа Омега, совершенны. Мы - новые властители Вселенной.", - говорил Нео-Омега.

Несмотря на неравенство, война продолжается!