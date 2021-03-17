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Крутые мультсериалы для подростков 80-90-х годов

Крутые мультсериалы для подростков 80-90-х годов (1 фото + 14 видео)

Автор:
17 марта 2021 12:50
Сообщество : Кино
Метки: 80-90 годы   для подростков   интересное   мультики для взрослых   мультки   сериалы   фото   
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Детские мультики родом из 90-х помнят все. Это "Алладин", "Утиные истории", "Чёрный плащ" и другие. Эти мультики рассчитаны на детей, и дети их очень любили. Для аудитории постарше существовали другие мультики, где уже раскрывались серьёзные взрослые проблемы. Давайте вспомним самые популярные из них!

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Метки: 80-90 годы   для подростков   интересное   мультики для взрослых   мультки   сериалы   фото   
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12  комментариев
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10k
Artem 57 минут назад
А как же "черный плащ", черепашки ниндзя", "мишки гамми", "чип и дэйл" и т.п.
Они гораздо более популярные и интересные
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358
Игорь Меншиков 9 минут назад
Нихрена таких непомню
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53k
pynh 15 минут назад
У нас такое только по кабельному показывали. А денех на него не было, поэтому довольствовались черным плащом, утиными историями и иже с ними.
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12k
Роберт Шекли 22 минуты назад
Заботливые мишки
Ссылка www.youtube.com
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4k
ваня панкин 22 минуты назад
я люблю советские...
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350
Art Stark Полчаса назад
ох же ж ... от войнов-скелетов прям ностальгия в голову ударила. В детстве кассету до дыр засмотрел. Жаль не было первых 5 или 6 первых серий - не знал как все началось
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446
KevinSmith Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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67k
Фома Полчаса назад

а это не мультфильм конечно, но доставлял неимоверно
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303
Youtube's Best Channel 51 минуту назад
Динозавры-лазеры + ещё кое-что
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817
AGold 58 минут назад
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117
Akabushkin Petr Час назад
Роботэк. Недавно пересмотрел, получил удовольствие как в детстве.
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