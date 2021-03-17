Крутые мультсериалы для подростков 80-90-х годов

Детские мультики родом из 90-х помнят все. Это "Алладин", "Утиные истории", "Чёрный плащ" и другие. Эти мультики рассчитаны на детей, и дети их очень любили. Для аудитории постарше существовали другие мультики, где уже раскрывались серьёзные взрослые проблемы. Давайте вспомним самые популярные из них!
Подростки 80-90-х годов не были избалованы мультиками и телепередачами. В то время по телевизору крутили в основном мультики для детей и взрослые передачи. Однако, несколько мультсериалов всё же попадали в эфир и запомнились своими эпическими сюжетами!
"Космические спасатели лейтенанта Марша"
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Мультик рассказывает о войне между землянами и неосапиантами. Бой был не равный: неосапианты превосходили людей во всём, они были совершенные существа.
"Мой суперизощрённый мозг полностью контролирует физическое тело. Неосапианты намного совершеннее людей. Мы, неосапианты типа Омега, совершенны. Мы - новые властители Вселенной.", - говорил Нео-Омега.
Несмотря на неравенство, война продолжается!
"Люди Икс"
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Задолго до Хью Джекмана по телевизору шёл мультсериал "Люди Х". Отлично проработанные персонажи, сюжеты из комиксов и неожиданные развязки полюбились многим.
"Пираты темной воды"
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Мультсериал получился во всех понятиях крутой. Яркий сюжет и отличные персонажи захватывали с первой серии. К сожалению, сериал так и не был закончен. Студия, снявшая его, развалилась и объявила об окончании.
"Перезагрузка" / "Компьютерные войны"
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В 80-90-х годах очень остра была тема роботов, ИИ и компьютеров. Сериал "Перезагрузка" стал первым с истории мультсериалом, созданным с помощью компьютерной графики. Молодёжи он покажется некрасивым и непонятным, но мы то с вами знаем, как это круто!
"Воины-скелеты"
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Ещё один не детский мультик. В нём рассказывается о войне скелетов и людей. Тёмные сущности, армии скелетов, завоевание мира. В общем, очень интересно!
"Погонщики динозавров"
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Что может быть круче, чем динозавры? Динозавры и лазерное оружие. Валорианцы и рулоны. Телепатия и принуждение! Несмотря на то, что в мульте есть некоторые ляпы, он всё так же крут!
"Вольтрон - защитник вселенной"
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Несколько лет назад Netflix выпустил перезагрузку этого мультсериала. Но в оригинальной версии всё намного интересней. Если в перезагрузке герои быстренько собрали и отправились спасать, то в мульте они все никак не могли собраться в Вольтрона: у них было главного льва - черного. А по одиночке их было не так сложно победить.
"Чудовищная сила"
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Чтобы победить Дракулу, Мумию и другую нечисть, надо собрать отряд из такой нечисти и надрать всем зад!
"Подземелье драконов"
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Ещё один крутой мультик, которые не стоит смотреть деткам. Шестеро героев попали в другой мир, где попали под психическое воздействие какого-то артефакта и чуть не переубивали друг друга. Потом они вернулись в свой мир, но вместе с ним проник и монстр - пришлось возвращаться. Артефакты не действовали, справлялись сами.
"Трансформеры: Первое поколение" и "Трансформеры: Битвы зверей"
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Мы давно знали как выглядит настоящий Оптимус Прайм задолго до выхода пафосного фильма с Меган Фокс и глянцевыми роботами. Легендарные "Трансформеры" были обожаемы задолго до творения Майкла Бэя.
"Гаргульи"
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В первом сезоне нам показали всех персонажей. Отлично, познакомились. А вот во втором сезоне начался крутой замес. К сожалению, на этом всё и закончилось. Создатели решили, что мульт не зашёл и закрыли его. Очень жаль!
"Коты быстрого реагирования"
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Ещё один колоритный мульт, рассказывающий о городе Мегакэтсити, где крутые коты ездят на Турбокэте и спасают всех.
"Приключения Конана-варвара"
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Ещё один мульт, ставший легендой. Сага о том, как киммериец Конан против Сета и Рат-Амона сражался, поселилась в душе многих подростков.
"Мыши-рокеры с Марса"
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Не совсем серьёзные, зато очень весёлый мульт про мышей. Кстати, с годами оказалось, что по-английски они "байкеры", но мы же всегда знали, что они - "рокеры". Я просто обожала этот мульт!
А какие мультики любили вы?
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Понравилось25
Они гораздо более популярные и интересные
а это не мультфильм конечно, но доставлял неимоверно