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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (20 фото)

Автор:
29 октября 2020 16:36
Метки: вопросы   находки   ответы компании   
2390
20

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы компании   
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9  комментариев
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414
kmg 5 часов назад
Вообще-то это отверстие для вентияции межэтажных перекрытий...
Вообще-то это отверстие для вентияции межэтажных перекрытий...
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16k
Андрей Иванов kmg 4 часа назад
Не межэтажных. Данный пол уложен на щиты, которые лежат на лагах, которые лежат на чёрном полу. Вот для вентиляции (от влажности) этого пространства и вырезано отверстие и установлена накладка. Только её лаком закрасили при очередном ремонте
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9k
Bill 2 часа назад
А почему на "традиционных корейских деревенских статуях" надписи сделаны на китайском языке?
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7k
Владимир Bill Час назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ханчаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Ханча
Это китайские иероглифы, используемые в контексте письменности корейского языка.
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29k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
"Я нашла это у своей мамы на кухне. Что это такое?"

У мамы спросить не судьба?
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6k
Прохожий3 3 часа назад
7 - это точно для велосипеда?
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7k
Владимир Прохожий3 Час назад
Точно ) Я, правда, использую плоскогубцы )
Точно ) Я, правда, использую плоскогубцы )
Точно ) Я, правда, использую плоскогубцы )
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7k
Vacony 4 часа назад
вот чет половина вообще не верю ...
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