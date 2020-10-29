Ответ: "Нет, это вообще не еда. Вы засасываете подобную капсулу пылесосом, и после этого во время уборки домом распространяется приятный запах. На обратной стороне должно быть все написано."

6. "Это находится прямо в полу моей комнаты. Дом старый, поэтому мне сложно понять, что это такое"