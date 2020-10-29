Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за штука? Увидел в кабинете у отца"
Ответ: "Это дизайнерский вариант держателя визитных карточек"
2. "Чем это могло раньше быть?"
Ответ: "Это определенно старая китайская скрипка, которой не хватает струн, колков и еще множества деталей"
3. "Что это такое? Кто знает?"
Ответ: "Похоже на лампочку проектора"
4. "Что это за штуковину мне повезло найти?"
Ответ: "Это жетон Палау "Собор Василия Блаженного в Москве", цветная эмаль"
5. "Я сначала принял это за крабовые палочки, но что за странная упаковка? Это вообще палочки?"
Ответ: "Нет, это вообще не еда. Вы засасываете подобную капсулу пылесосом, и после этого во время уборки домом распространяется приятный запах. На обратной стороне должно быть все написано."
6. "Это находится прямо в полу моей комнаты. Дом старый, поэтому мне сложно понять, что это такое"
Ответ: "Это кнопка для вызова прислуги"
7. "Что это за инструмент такой?"
Ответ: "С помощью этого инструмента удобно править тормозной диск велосипеда"
8. "Я нашла это у своей мамы на кухне. Что это такое?"
Ответ: "Ее называют стрип-уловкой для зелени. Разные по размеру отверстия позволяют просунуть пучки зелени так, чтобы удобно было отрезать ненужные стебли"
9. "Что это такое? Думал зажигалка или игрушка, но это определенно нечто третье"
Ответ: "Это ключ от блокиратора руля"
10. "Что это за штуковина? Статуэтка?"
Ответ: "Это цуба - гарда японской катаны"
11. "Что это? Почему надпись, словно китайская, а вот лица, будто африканские маски?"
Ответ: "Это Jangseung - традиционные корейские деревенские статуи"
12. "Что это такое?"
Ответ: "Это приспособление для спичек. Ранее коробки были большие и спички в них укладывали поперек, и чтобы постоянно не дергать их, возле плиты ставили такие штуковины. Сверху в них вставляли коробки, их приоткрывали и спички высыпались в выемку"
13. "Что это такое, кто знает?"
Ответ: "Это шорник для шитья, его еще называют "третьей рукой"
14. "Что это за крохотные металлические цилиндры с заострением?"
Ответ: "Это же гвоздики для сапог. Такие использовали ранее в Шотландии, крепя к подошве обвуи, для более удобного путешествия по пересеченной местности"
15. "Что это за инструмент такой?"
Ответ: "Это сломанный шиферный молоток"
16. "Что это я нашел в лесу?"
Ответ: "Это сморчок вонючий - гриб, который издает неприятный запах. Их тут с десяток выросло"
17. "Что это за такса из дерева? Просто фигурка?"
Ответ: "Это игрушка фирмы Brodhaven Mfg, внутрь ее, как правило помещают разноцветные мелки для рисования"
18. "Что это за штука? Она светится и немного шумит"
Ответ: "Это ловушка для насекомых"
19. "Что это? Я принял этот инструмент за открывалку, но открыть ею ничего не смог"
Ответ: "Это ручной резак. Они есть в частях, где базируются спасатели, МЧС или другая служба помощи. Если кольцо застревает на вашем пальце, они используют данный резак, чтобы распилить его"
Источник:
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Это китайские иероглифы, используемые в контексте письменности корейского языка.
У мамы спросить не судьба?