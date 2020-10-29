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Павлик Морозов - как это было на самом деле

Павлик Морозов - как это было на самом деле (5 фото + 2 видео)

Автор:
29 октября 2020 12:28
Метки: история   как это было   факты   
1353
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Для современной российской молодежи слово «пионеры» звучит примерно так же, как «динозавры». О существовании в Советском Союзе массовой детской организации, в работу которой были вовлечены практически все школьники, начиная с 3-го класса, молодые россияне знают лишь понаслышке.
В то же время почти все, кто старше 30 лет, успел лично застать этот особый пласт советской культуры, связанной с идеологическим воспитанием молодежи.

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Метки: история   как это было   факты   
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1k
Nikolay 3 часа назад
На редкость хорошая статья.
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3k
max_wheel 21 минуту назад
Сейчас сложно представить, что сын может "сдать" в соответствующие органы отца-вора. Теперь предпочитают вместе с папкой воровать.
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Макаров Александр Час назад
За сорок пять лет относительно сознательной жизни слышал и читал по меньшей мере с пяток различных версий этой истории. Все они казались убедительными.
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
в двух словах что бы не плодить легенд
Ссылка www.youtube.com
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2k
Tano 2 часа назад
Есть такой мысленный эксперимент-дилемма: Вы стоите у ж/д стрелки на развилке и видите как катится неуправляемый поезд. Дальше на путях на обоих ветках работают люди и он их задавит. Если вы не тронете стрелку - он задавит 2х человек, а если переведете - только 5. Будете ли вы переводить стрелку? И второй вариант - все тоже самое, но 2 человека на ветке - это члены вашей семьи.
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28k
Korolev Tano 2 часа назад
А члены семьи это бросивший мать отец и его папаша, которые тебя ненавидят?
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33k
dima423 Tano 37 минут назад
а в чем дилемма? естественно я выберу чтобы погибло 2 чел а не 5, и еще естественнее что я выберу чтобы погибло 5 чел вместо 2, если 2 члены моей семьи или дорогие для меня любимые люди... дилемма для меня наверное бы была при выборе между тем что погибнет весь мир или погибнут мои дети...
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
интересно )
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9k
Sherion 3 часа назад
"Начало галерее пионеров–героев положил, безусловно, Павлик Морозов."
Человек, настучал на своего отца, который пытался спасти его и его братьев от голодной смерти, прекрасно понимал, что за такие дела его отца могли расстрелять (расстреливали и за меньшее). И его называют героем? Мразь он а не герой.
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10k
Элитный тигр Sherion Час назад
Пздц, ты в буквы не смог??? Их отец бросил и ушел к другой бабе, оставив их ни с чем. И Родители отца им ничем вообще не помогали.
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9k
Sherion Ухалус Посовиномус 37 минут назад
Дитя, я "это" в школе учил, пока ещё твой папка у твоего деда в яйцах бултыхался. И тогда у меня тоже возникло немало вопросов к учительнице, за что в школу были вызваны мои родители, и перед всем классом в присутствие родителей меня отчитали, сказав, что то типа "порочу ум, честь и совесть советского октябрёнка и честное имя стукача Павлика Морозова." Есть ещё очень много подобных "историй" времён революции и гражданской войны, в которых явные садисты, маньяки и предатели предстают в образе "героев". Все эти истории рассчитаны на таких вот зомбоящеров безмозглых как ты, которые вчера поклонялись совку, завтра будут его проклинать, а послезавтра опять поклоняться, смотря какую генеральную линию выберет пропаганда.
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33k
dima423 Элитный тигр Полчаса назад
ну получается банальная месть, стуканул на отца, зная что его за это расстреляют или на долго посадят (что тогда было равносильно расстрелу)... это как подсыпать яду человеку который тебя придурком обозвал...
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2k
Ухалус Посовиномус Sherion Полчаса назад
Ааа, так тебе 200 лет? Ну звиняй, старый хрен, не признал тебя. Правда, истории этой не 200 лет, ну да ладно.
Так что, ты материалы дела-то, а не пропаганду читал? Я читал, мне это было интересно. И автор пишет полную правду.
Свинячью чушь на тему моих политвоззрений и прочего оставлю на твоей эрзац-совести
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Ухалус Посовиномус dima423 Полчаса назад
То есть тот факт, что основным свидетелем была мать, ты проигнорировал, да?
Почитай материалы дела, они не засекречены. И пропаганды там нет.
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129
Обратная сторона Луны 3 часа назад
В детстве возили нас на экскурсию в музей местного космонавта, показали школу, в которой он начинал учиться, переоборудованной из дома местного кулака. Мазанка максимум 5 на 8 (насколько помню), 3 маленьких окошка, земляной пол, потолок чуть выше 2 метров...
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3k
max_wheel Обратная сторона Луны 12 минут назад
Так, завод обеспечивал жильём лишь 13% рабочих. Восемь бараков и несколько десятков коттеджей Нижней колонии, за проживание в которых жители платили 2 4 рубля в месяц, соседствовали с жильём служащих и администрации невысокого ранга, которым квартиры предоставлялись бесплатно. Прочие же 87% жили «по углам» на квартирах у селян либо возводили глиняные халупы и землянки на Песках посёлке-самострое у Волчьего горла (Буланова 2012: 114, 117-118).
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33k
dima423 3 часа назад
стукач он и в африке стукач)
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2k
salim777 4 часа назад
Каждый раз когда вижу и слышу Свинидзе, хочется пробить ему в тупое рыло. Пучеглазая мразь.
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3k
Mike Snow salim777 Полчаса назад
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Сергей

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