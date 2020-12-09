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Как под землей залегает нефть

Как под землей залегает нефть (1 фото)

Автор:
09 декабря 2020 10:35
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   как это сделано   наука   нефть   полезно   фото   
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При словах "нефтяное месторождение" многие представляют огромные озера нефти, которые расположены глубоко под землей. Примерно как в этой иллюстрации.

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Метки: интересно   как это сделано   наука   нефть   полезно   фото   
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16  комментариев
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17k
kamanch 2 часа назад
лабороторка у геофизиков первого курса? )))
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Дмитрий 20 минут назад
Ничего не понятно, но очень интересно. Рассмотрю ка я внимательней первую картинку.
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33k
Example 6.2.6 Час назад
Как под землей залегает нефть
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3k
lexa 2 часа назад
интересно, может ли нефть находиться рядом с вулканом или кальдерой (допустим туда попасть при разломе) и устроить большой "бадабум"?
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3k
Alex75r lexa Час назад
Для бадабума надо испарить ту часть нефти что на это способна, смешать пары с кислородом в воздухе при температуре меньше температуры возникновения реакции, и тогда только поджечь. А если будет постепенно выдавливаться и сгорать, на фоне лавы и вырывающихся газов будет трудноразличимо.
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3k
lexa Alex75r Час назад
т.е. при совпадении всяких "но" ,я так понимаю ,это возможно, ведь кроме нефти есть еще и газы.
теперь стало интересно: бывали ли такие случаи , может кто знает?
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3k
Alex75r lexa 39 минут назад
В вулкане уровень лавы не всегда одинаков. Сначала она сделала ходы, потом уровень снизился, порода остыла, скопилась вода. А потом туда врываются раскалённые вулканические газы. Газ и пары очень быстро вскипающей воды часто не успевают просочится сквозь имеющиеся выходы, да иногда так что гору разрывает и взрывная волна регистрируется за тысячи километров.
Возможно были случаи сопровождающиеся взрывом природного газа, но эти лёгкие хлопки способные потрясти пол микрорайона ни кому не интересны на фоне вулканических взрывов.
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3k
lexa Alex75r 38 минут назад
спасибо
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6k
dikijjim lexa 36 минут назад
если газ вырывается на ружу его потом трудно потушить.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
была бы у нас нефть в стране, может получше бы и жили. ну там социальные программы и прочее.
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20k
Батончик с маком 3 часа назад
не важно как, а важно где
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689
bosayk Батончик с маком 2 часа назад
не важно где, а важно кем
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9k
Eltiftel Батончик с маком 2 часа назад
скорее по чём
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7k
Cornho Eltiftel 2 часа назад
Скорее "почём".
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20k
Батончик с маком bosayk Час назад
не важно кем, а важно для кого
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