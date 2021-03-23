Автор:
23 марта 2021 23:23
Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди.
Бриджит Бардо в гостях у Пабло Пикассо. Вилла Калифорния, Канны, Франция, 1956 год.
Французский певец, композитор, актёр Серж Генсбур и английская актриса Джейн Биркин. 1970-е годы
Шон Янг и Рутгер Хауэр на съемках фильма «Бегущий по лезвию»
Том Круз и Николь Кидман.
Шэрон Стоун, начало 90-ых.
Дэвид и Виктория Бекхэм, середина 90-ых
Актер Сильвестр Сталлоне держит свою дочь Софию Роуз в своем доме в Майами
Софи Лорен учит английский
Мэрилин Монро со своим псом Хьюго, 1957 год
Шарлотта Гринвуд демонстрирует растяжку в студии MGM. США, 1928 год
Мэрилин Монро и Вивьен Ли
Кирк Дуглас и Брижит Бардо Канны 1953 г.
Знаменитые детишки: Николь Кидман
Лиза Тейлор от Гельмута Ньютона для Vogue. 1975
Леонид Якубович - ведущий конкурса красоты "Московская красавица - 1988"
Лариса Удовиченко и Алиса Фрейндлих
Андрей Тарковский с мамой Марией Ивановной Вишняковой, 1935 год
Бьорн, Агнета и Бенни, который, похоже, в восторге от замшевых сапог АГнетЫ
Чиччолина - ещё не совсем Чиччолина.
Княгиня Монако Грейс на "Балу Века". 1966 г.
Ручки Моники Беллуччи. 1997г.
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