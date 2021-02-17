Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди и эмоции
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Телеведущая Опра Уинфри в начале 1970-х. Интересный факт: Она является первой темнокожей женщиной-миллиардером в истории
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Прекрасная Энн-Маргрет с красавчиком Элвисом Пресли на съемках фильма «Да здравствует Лас-Вегас!», 1964 год
9.
Самый странный штраф за превышение скорости
В столице Китая Пекине в 1920-х годах лихих карет и извозчиков стало так много, что отчаявшиеся власти ужесточили наказание за превышение скорости. Этому парню не повезло, китайские гаишники одели на него доску. Чтобы носил неделю не снимая и думал о правилах движения
30.
Футбольный арбитр Джоуи Шаклфорд (рост 1,46 м) выносит предупрeждение игроку Клайву Годдарду (рост 2,06 м). Англия, 1980 год
Авторский пост
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Метки: знаменитости интересно фото
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