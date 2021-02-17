9.

В столице Китая Пекине в 1920-х годах лихих карет и извозчиков стало так много, что отчаявшиеся власти ужесточили наказание за превышение скорости. Этому парню не повезло, китайские гаишники одели на него доску. Чтобы носил неделю не снимая и думал о правилах движения