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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
24 февраля 2021 23:28
Метки: знаменитости   интересно   фото   
655
40
Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди и эмоции
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Метки: знаменитости   интересно   фото   
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3k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
После "Индиана Джонс с отцом" перестал смотреть. Не смущает, что оба персонажа - вымышленные?
Давай еще Шерлока Холмса со всеми братьями из разных экранизаций запили...
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3k
Денис Свирепый Бамбр 5 часов назад
Если б было написано Харрисон Форд с отцом можно было б и позанудствовать .
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Грейс Келли вне конкуренции. Шикарная женщина.
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Перст Указующий 5 часов назад
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