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Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди и эмоции
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"Пятьдесят первый оттенок серого"
Модель стоит в дверном проеме в платье от Heatherlane Glamour, 1955 год. Фото Леомбруно-Боди
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Скотт Фалман — первый кто предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети, 1982
33.
Москва, 1965 год Марина Влади, член жюри IV кинофестиваля. Через два года, в 1967 году, она познакомится с Владимиром Высоцким
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Метки: знаменитости интересно фото
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