Родители фотографируют сына рядом с игрушкой, чтобы показать, как он вырос

"Врачи практически сказали Робу и мне, что они собираются отправить нас домой с выкидышем, - рассказала Вэл, мама Логана. - Мы с Робом посмотрели на них и сказали, что никуда не пойдем и остаемся в больнице. После этого меня положили на койку, где моя голова все время должна была находиться ниже ступней. Мне не разрешали вставать вообще, и я провела так 20 дней".