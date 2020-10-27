Родители фотографируют сына рядом с игрушкой, чтобы показать, как он вырос

Логан Рэй родился недоношенным - на сроке всего лишь в 23 недели, с весом 700 г и ростом 30 см. К счастью, ребенка сумели выходить. Родители каждый год на день рождения мальчика фотографируют его рядом с фигуркой Супермена - и эти фотографии говорят обо всем лучше слов!
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14 недель
Отец ребенка купил игрушку специально, чтобы осталось воспоминание о том, каким крошечным родился Логан, и при этом каким сильным и упорным. Ведь постепенно он окреп, подрос и уже ничто не напоминает в нем того маленького "головастика".
4 года
Сейчас Логану 4 года, он здоров и счастлив. Можно сказать, он и сам как этот Супермен.
Роб и Вэл Рэй с новорожденным
"Врачи практически сказали Робу и мне, что они собираются отправить нас домой с выкидышем, - рассказала Вэл, мама Логана. - Мы с Робом посмотрели на них и сказали, что никуда не пойдем и остаемся в больнице. После этого меня положили на койку, где моя голова все время должна была находиться ниже ступней. Мне не разрешали вставать вообще, и я провела так 20 дней".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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