FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1566 постов • 693 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Родители фотографируют сына рядом с игрушкой, чтобы показать, как он вырос

Родители фотографируют сына рядом с игрушкой, чтобы показать, как он вырос (7 фото)

Автор:
27 октября 2020 13:20
Сообщество : Истории из жизни
Метки: мальчик   недоношенность   недоношенные дети   новорожденный   ребенок   родители и дети   супермен   
208
7
Логан Рэй родился недоношенным - на сроке всего лишь в 23 недели, с весом 700 г и ростом 30 см. К счастью, ребенка сумели выходить. Родители каждый год на день рождения мальчика фотографируют его рядом с фигуркой Супермена - и эти фотографии говорят обо всем лучше слов!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: мальчик   недоношенность   недоношенные дети   новорожденный   ребенок   родители и дети   супермен   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа 5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа В Индии спасли заживо похороненного младенца В Индии спасли заживо похороненного младенца Что будет, если родители не заберут ребенка у суррогатной матери? Что будет, если родители не заберут ребенка у суррогатной матери? Врачи четыре месяца выхаживали недоношенную девочку - и она выжила Врачи четыре месяца выхаживали недоношенную девочку - и она выжила Приключения мальчика и его любимицы по кличке Нана Приключения мальчика и его любимицы по кличке Нана 6-летний мальчик собрал более 250 тыс. долларов на спасение животных в Австралии 6-летний мальчик собрал более 250 тыс. долларов на спасение животных в Австралии
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

451574



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Весёлые картинки
3
30
Весёлые картинки
В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил обидчику голову кастетом
2
311
В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил обидчику голову кастетом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Их мало, их, может быть, трое
1
19
Их мало, их, может быть, трое
«Хэллоуин Хьюби»: почему Адам Сэндлер продолжает сниматься в плохом кино
0
7
«Хэллоуин Хьюби»: почему Адам Сэндлер продолжает сниматься в плохом кино
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#история#люди#кино#дтп#СССР#неудача#gif#коты#автомир
#фото#прикол#животные#природа#авто авария#сша#россия#картинки#ретро#яавтор
#юмор#интересно#интересное#авария#автомобили#актеры#прикольные#комментарии#фейл#mercedes

На что жалуетесь?

Вернуться