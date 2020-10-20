Мальчик прожил 7 месяцев в палатке, чтобы собрать деньги для хосписа

10-летний британец Макс Вуси из Браунтона по собственной инициативе организовал сбор средств для местного хосписа. Он поставил рядом со своим домом палатку, которую ему незадолго до смерти подарил его 74-летний друг и сосед Рик, который умер от рака. Рик сказал, что палатка - отличный способ устроить приключение. У мальчика получилось совместить приключение и доброе дело!
Макс объявил сбор средств для хосписа Северного Девона под свою затею - он будет жить в палатке столько, сколько сможет, и рассказывать об этом, а люди будут перечислять посильные суммы на благотворительность. Кому-то, наверное, эта затея покажется странной и неосуществимой. Но она сработала.
Мальчик собрал для хосписа уже 76 000 фунтов стерлингов (98 тыс. долларов США), проведя в своей палатке более 200 дней.
Мальчик собрал для хосписа уже 76 000 фунтов стерлингов (98 тыс. долларов США), проведя в своей палатке более 200 дней.
Приключение Макса началось 28 марта и продолжается до сих пор. Упорный пацан. Он почти все время проводит в палатке, а в дом заходит только поесть, помыться и на время школьных уроков. В планах - провести так целый год.
За это время сменилось уже пять палаток! Почему-то они не не так выносливы, как Макс, и то протекают, то рвутся - приходится менять. Родители поддерживают сына в его начинании, видя его упорство и то, что эта история нашла отклик в сердцах людей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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