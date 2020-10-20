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Мальчик прожил 7 месяцев в палатке, чтобы собрать деньги для хосписа

Мальчик прожил 7 месяцев в палатке, чтобы собрать деньги для хосписа (4 фото)

Автор:
20 октября 2020 12:37
Сообщество : Жизнь
Метки: благотворительность   доброе дело   мальчик   молодец   палатка   сбор средств   хоспис   
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10-летний британец Макс Вуси из Браунтона по собственной инициативе организовал сбор средств для местного хосписа. Он поставил рядом со своим домом палатку, которую ему незадолго до смерти подарил его 74-летний друг и сосед Рик, который умер от рака. Рик сказал, что палатка - отличный способ устроить приключение. У мальчика получилось совместить приключение и доброе дело!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: благотворительность   доброе дело   мальчик   молодец   палатка   сбор средств   хоспис   
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