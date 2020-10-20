Мальчик прожил 7 месяцев в палатке, чтобы собрать деньги для хосписа

Макс объявил сбор средств для хосписа Северного Девона под свою затею - он будет жить в палатке столько, сколько сможет, и рассказывать об этом, а люди будут перечислять посильные суммы на благотворительность. Кому-то, наверное, эта затея покажется странной и неосуществимой. Но она сработала.



Мальчик собрал для хосписа уже 76 000 фунтов стерлингов (98 тыс. долларов США), проведя в своей палатке более 200 дней.