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Все видели уже новый фильм про Подольских курсантов?

Все видели уже новый фильм про Подольских курсантов? (8 фото)

Автор:
27 октября 2020 17:42
Метки: Подольские курсанты   война 1941-1945   курсанты   фильмы 2020   
1454
8
Собрал немного мемоф про Подольских курсантов. Считаю это лучший фильм 2020 года!
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Метки: Подольские курсанты   война 1941-1945   курсанты   фильмы 2020   
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14  комментариев
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869
Никита 3 часа назад
Вячеслав Косилов мой дед по маме погиб курсантом,обороняя Москву горжусь им.
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9k
alexis Минуту назад
А ведь чуть не пошёл, трейлер уберёг. У меня аллергия...
А ведь чуть не пошёл, трейлер уберёг. У меня аллергия...
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41
wr2x2 2 часа назад
почему мы раньше не знали о таком великом подвиге?
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1k
Kmach 2 часа назад
1. не надо путать Подвиг Защитников Москвы и фильм о них.
2. Фильм надо посмотреть, но трейлер сильно пугает. Я не увидел Ильинского рубежа. Сам рубеж в живую видел, в фильме нет. Любовь и причитания о смерти видел, документальные факты героизма не видел.
3. Сравните трейлер "28 Панфиловцев" и "Подольских курсантов". Боюсь по фильмам будет такая же разница.
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44k
Albert GER Kmach 5 минут назад
а ничего шо это художественный фильм?
какую документальность ты ожидаешь???

ыгсперды-критики на трубе достали своим нытьём, уже на фихи просочилисъ.
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4k
Bartello 2 часа назад
Мдя, так витиевато фильму ещё никто не подсерал.
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130
.. 2 часа назад
считаю что пора завязывать снимать фильмы про ВОВ, все нормальные фильмы уже давно сняты, а сейчас на этой теме только спекулируют и не больше
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1k
Kmach .. 2 часа назад
Наоборот надо снимать с современными технологиями качественные, максимально достоверные фильмы. В старых ИС3 и БМП с крестами всё портят.
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3k
Александр Зотов .. Час назад
надо снимать. Но например про Воронежский фронт, о котором очень мало сказано и показано.
Или аналог сериала Хэнкса по воспоминаниям ветеранов...Только хотелось бы видеть хорошие добротные фильмы, а не ежегодные киноподелки к 9 мая или высеры, типа предстояния, штрафбата и т.д.
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36k
Нанук Паналык 3 часа назад
Мемы - полное говно!
Кино наверняка тоже..
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8k
Андрей Иванов Нанук Паналык 2 часа назад
Посмотрим. Оценим.
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29k
Mamin Sibiriak Нанук Паналык 2 часа назад
Да и ты не лучше.
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4k
RomaXz 3 часа назад
Какая глупая реклама.
Зато теперь догадываюсь, на что бэд обзор делать будет.
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25k
Антон RomaXz 3 часа назад
Ждём-с
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