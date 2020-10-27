Все видели уже новый фильм про Подольских курсантов?

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2. Фильм надо посмотреть, но трейлер сильно пугает. Я не увидел Ильинского рубежа. Сам рубеж в живую видел, в фильме нет. Любовь и причитания о смерти видел, документальные факты героизма не видел.
3. Сравните трейлер "28 Панфиловцев" и "Подольских курсантов". Боюсь по фильмам будет такая же разница.
какую документальность ты ожидаешь???
ыгсперды-критики на трубе достали своим нытьём, уже на фихи просочилисъ.
Или аналог сериала Хэнкса по воспоминаниям ветеранов...Только хотелось бы видеть хорошие добротные фильмы, а не ежегодные киноподелки к 9 мая или высеры, типа предстояния, штрафбата и т.д.
Кино наверняка тоже..
Зато теперь догадываюсь, на что бэд обзор делать будет.