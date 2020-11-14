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Умер Армен Джигарханян: актера не стало на 86-м году жизни

Умер Армен Джигарханян: актера не стало на 86-м году жизни (4 фото)

Автор:
14 ноября 2020 09:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Армен Джигарханян   актер   актёр   похороны   смерть   советский актёр   старость   
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Печальные новости для поклонников советского и российского кинематографа – скончался известный актёр Армен Джигарханян.

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Метки: Армен Джигарханян   актер   актёр   похороны   смерть   советский актёр   старость   
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178  комментариев
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9k
котегRUS День назад
Земля пухом....

Земля пухом....
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2
Месяц Май 42 минуты назад
Светлая память Армену Борисовичу, талантливейший был актёр, земля пухом, утрата для всех...
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793
Роман Машков 46 минут назад
великолепный актер и мастер озвучки мультиков!! Пусть земля будет ему пухом
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2k
Aristarx 3 часа назад
"Однако, партия..." "...да."
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110
Craft1232 4 часа назад
Скорее бы этот год закончился.......
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3k
Александр Craft1232 3 часа назад
А в следующем году люди умирать перестанут?
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16
r.maximovsky 6 часов назад
Ну и оторвуться же Борисов и Малахов !
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135
vova old 7 часов назад
R.I.P
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15k
Розарио 8 часов назад
все там будем.
не стоит грустить об умерших, нужно радоваться что они были с нами
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3k
Platinum 8 часов назад
Покойся с миром ТАЛАНТ !!!
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2k
Leo 10 часов назад
Умер Армен Джигарханян: актера не стало на 86-м году жизни
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9k
Нихуахуа 11 часов назад
Всё меньше и меньше остаётся актёров советской школы. Печально. Современные, на мой взгляд, не дотягивают... школа не та.
Актёр был с большой буквы.
Помним... Чтим...

Всё меньше и меньше остаётся актёров советской школы. Печально. Современные, на мой взгляд, не дотягивают... школа не та. Актёр был с большой буквы. Помним... Чтим...
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28k
Юр21 12 часов назад
Великий актёр был, земля ему пухом!
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1k
The mask 12 часов назад
2020 год, уже ничему не удивляешься.
Поскорее закончился бы..
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715
Енотохан The mask 10 часов назад
Да, 100% виноват год, а не возраст, болезни и т.д...
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1k
The mask Енотохан 10 часов назад
Ты оскорбляешь мои суеверные чувства!
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4k
Александр 12 часов назад
Что то никто не вспомнил здесь одну из последних работ Армена Борисовича в прекрасном фильме Карена Шахназарова "Исчезнувшая империя".
Крайне рекомендую этот фильм к просмотру тем, чья молодость пришлась на времена СССР.
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2k
Leonid 12 часов назад
Его кончина исключительно печальна. Он не только в кино преуспел, но и в озвучивании мультипликации
Ссылка vk.com
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3k
Алексей 13 часов назад
В фильме "Новые приключения неуловимых" он сыграл запоминающуюся роль - штабс-капитана Овечкина.
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9k
Нихуахуа Алексей 11 часов назад
И в "Корона Российской империи".
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3k
Алексей Нихуахуа 11 часов назад
Этот фильм плохо помню, не пересматривал его после школы.
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127
alex 9 часов назад
У него много ролей, и каждая запоминающаяся. Все не перечислишь. Действительно великий актер.
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452
дед Фишка 13 часов назад
Для меня, как для любителя кино смерть Армена Борисовича невосполнимая утрата лучшего представителя актерской среды. Вечная ему память...
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6k
Миха 13 часов назад
ппц… 2020й год..
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9k
she= عليه Миха 2 часа назад
какая связь ?
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7k
dr.limon 13 часов назад
Ссылка youtu.be
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4k
Vasiliy 13 часов назад
Лучше быть одноногим, чем быть одиноким.
Когда скучно и грустно, и некому руку пожать....

Прощайте, Армен Борисович.
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497
g789 13 часов назад
Ну что-ж, пришло время. Время вообще неумолимо...
Армен Джигарханян прожил полную, яркую жизнь и реализовал себя полностью. Тот случай когда жизнь удалась на 100%
Чего и всем желаю!
Спасибо Вам, Армен Борисович!
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