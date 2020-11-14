Умер Армен Джигарханян: актера не стало на 86-м году жизни

Фильмов действительно огромное множество. И вот самые известные из них: " Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!", " Собака на сене", "Тайны мадам Вонг".

С 1989 до 1997 года актёр преподавал во ВГИКе, а в 1996 году вместе со своими студентами организовал "Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна" и был его художественным руководителем.

Вечная память!