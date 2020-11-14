Умер Армен Джигарханян: актера не стало на 86-м году жизни

Печальные новости для поклонников советского и российского кинематографа – скончался известный актёр Армен Джигарханян.
Причиной смерти, как заявляют лечащие врачи, стал отказ почек. Хотя в последнее время у 85-летнего актёра были и проблемы с сердцем.
Похороны Армена Борисовича пройдут 17 ноября. По словам друга актёра Артура Согомоняна, коллеги и поклонники хотели бы провести прощание в театре. Но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Москве пока ожидается решение властей по этому поводу.
Похороны Армена Борисовича пройдут 17 ноября. По словам друга актёра Артура Согомоняна, коллеги и поклонники хотели бы провести прощание в театре. Но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Москве пока ожидается решение властей по этому поводу.
Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 в городе Ереване. Практически сразу же после рождения сына – его отец оставил семью и ребёнка воспитывал отчим.
Мальчик увлёкся театром и кино ещё в школьные годы, поэтому после неё решил поступить не куда-нибудь, а в ГИТИС. Однако у него это не получилось. Вернувшись в Ереван, Армен Борисович устроился работать помощником оператора на киностудию "Арменфильм".
Мальчик увлёкся театром и кино ещё в школьные годы, поэтому после неё решил поступить не куда-нибудь, а в ГИТИС. Однако у него это не получилось. Вернувшись в Ереван, Армен Борисович устроился работать помощником оператора на киностудию "Арменфильм".
А через два года всё же исполнил мечту и поступил на актёрский факультет в "Ереванский художественно-театральный институт".
С 1959 года Армен Борисович начал сниматься в эпизодических ролях, а с 1961 – дублировать иностранные картины и советские мультфильмы.
Валентин Гафт как-то сказал о Джигарханяне: "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян".
С 1959 года Армен Борисович начал сниматься в эпизодических ролях, а с 1961 – дублировать иностранные картины и советские мультфильмы.
Валентин Гафт как-то сказал о Джигарханяне: "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян".
Фильмов действительно огромное множество. И вот самые известные из них: " Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!", " Собака на сене", "Тайны мадам Вонг".
С 1989 до 1997 года актёр преподавал во ВГИКе, а в 1996 году вместе со своими студентами организовал "Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна" и был его художественным руководителем.
Вечная память!
С 1989 до 1997 года актёр преподавал во ВГИКе, а в 1996 году вместе со своими студентами организовал "Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна" и был его художественным руководителем.
Вечная память!
Источник:
Ссылки по теме:
- Игорь Тальков. 62 года со дня рождения артиста
- Инструкция по эксплуатации и утилизации вашего человеческого тела. Прямой эфир на Fishki.net
- Звезды, постаревшие на десятки лет, ради роли в кино
- Одна из старейших горилл в мире умерла в своей постели в собственном особняке
- Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы»
375
Понравилось375
Новости партнёров
Загрузка...
не стоит грустить об умерших, нужно радоваться что они были с нами
Актёр был с большой буквы.
Помним... Чтим...
Поскорее закончился бы..
Крайне рекомендую этот фильм к просмотру тем, чья молодость пришлась на времена СССР.
Когда скучно и грустно, и некому руку пожать....
Прощайте, Армен Борисович.
Армен Джигарханян прожил полную, яркую жизнь и реализовал себя полностью. Тот случай когда жизнь удалась на 100%
Чего и всем желаю!
Спасибо Вам, Армен Борисович!