Редкие фотографии, запечатлевшие жизнь вдоль Берлинской стены

Эта коллекция редких фотографий 1985-86 годов запечатлела будни людей, проживавших всего в паре шагов от стены, которая почти тридцать лет делила город надвое.
В 1950-х годах коммунистической Германской Демократической Республике (ГДР) — той части Германии, которая стала советской оккупационной зоной по окончании Второй Мировой, — грозил крах, поскольку каждый шестой ее житель бежал — как правило, в поисках работы в Западной Германии с ее экономическим чудом (или спасаясь от политических или религиозных преследований).
ГДР всеми силами пыталась остановить так называемую «утечку мозгов», и в августе коммунисты Восточной Германии получили от Москвы разрешение закрыть границу и построить физический барьер. Берлинская стена переосмыслила привычную функцию стен — не пускать людей; целью этой стены было удержать своих граждан.
Берлинская стена на самом деле состояла из двух частей. Эти стены общей длиной 155 километров и высотой 4 метра разделяла тщательно охраняемая полоса земли, которую прозвали «полоса смерти».
Она находилась под постоянным наблюдением вооруженных восточногерманских пограничников, которым дали разрешение стрелять в любого, кто попытается бежать в Западный Берлин. К 1989 году на стене возвели 302 сторожевых вышки. За 28-летнюю историю Берлинской стены более ста человек погибли при попытке ее пересечь.
Гладкая поверхность стены особенно полюбилась западным художникам граффити, которые вступили в ожесточенную борьбу с пограничниками, вооруженными побелкой.
К началу 1989 года антикоммунистическая волна, накрывшая Европу, достигла Восточной Германии. В мае 1989 года результаты выборов в местные органы власти спровоцировали значительные общественные волнения: правящая коалиция коммунистических и социалистических партий набрала 98,5% голосов, что явно указывало на фальсификацию выборов.
Такое проявление политической коррупции, наряду с ужасным состоянием экономики и социальным угнетением в стране, вызвала очередной отток населения из Восточной Германии. Некоторые соблюдали закон и обращались за выездной визой, в то время как другие находили способ покинуть страну нелегально.
Шло время, и протесты становились все более масштабными и интенсивными. 4 ноября 1989 года около 500 000 человек собрались в Восточном Берлине, где к ним обратились местные знаменитости, актеры и представители интеллигенции. Среди лозунгов, которые скандировала толпа, были «Wir vollen raus!» («Мы хотим уйти»), «Wir sind ein Volk!» («Мы – единый народ») и «Vierzig Jahre sind genug!» («Сорока лет достаточно»).
Днем падения стены считается 9 ноября 1989 года — именно в этот день в полночь правительство Восточной Германии отдало приказ открыть ворота и контрольно-пропускные пункты вдоль стены.
Стену позднее разрушили жители Восточного и Западного Берлина, чтобы физически объединить две половины города. Люди приходили к стене с молотками и взбирались на нее в символическом жесте, чтобы обнять соседей по другую сторону.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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