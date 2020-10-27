Редкие фотографии, запечатлевшие жизнь вдоль Берлинской стены

Шло время, и протесты становились все более масштабными и интенсивными. 4 ноября 1989 года около 500 000 человек собрались в Восточном Берлине, где к ним обратились местные знаменитости, актеры и представители интеллигенции. Среди лозунгов, которые скандировала толпа, были «Wir vollen raus!» («Мы хотим уйти»), «Wir sind ein Volk!» («Мы – единый народ») и «Vierzig Jahre sind genug!» («Сорока лет достаточно»).