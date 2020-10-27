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Редкие фотографии, запечатлевшие жизнь вдоль Берлинской стены

Редкие фотографии, запечатлевшие жизнь вдоль Берлинской стены (23 фото)

Автор:
27 октября 2020 14:18
Сообщество : Жизнь
Метки: ГДР   берлинская стена   восточный берлин   исторические фотографии   история   редкие фото   
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Эта коллекция редких фотографий 1985-86 годов запечатлела будни людей, проживавших всего в паре шагов от стены, которая почти тридцать лет делила город надвое.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ГДР   берлинская стена   восточный берлин   исторические фотографии   история   редкие фото   
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2k
ваня панкин Час назад
ну а потом прозрели осси...
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2k
Frank Borman 47 минут назад
... политической коррупции, наряду с ужасным состоянием экономики и социальным угнетением в стране...
Как чуствуется перо американского пропагандона из недр ЦРУ.

А вот Кошерная стена, между Израилем и арабскими территориями. Интересно, когда ее начнут сносить молотками и зубилами? Автор, когда сделаешь репортаж о страшной и позорной Кошерной стене?
... политической коррупции, наряду с ужасным состоянием экономики и социальным угнетением в стране... Как чуствуется перо американского пропагандона из недр ЦРУ. А вот Кошерная стена, между Израилем и арабскими территориями. Интересно, когда ее начнут сносить молотками и зубилами? Автор, когда сделаешь репортаж о страшной и позорной Кошерной стене?
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9k
Хью́берт Frank Borman Полчаса назад
Редкие фотографии, запечатлевшие жизнь вдоль Берлинской стены
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9k
Хью́берт Frank Borman Полчаса назад
Редкие фотографии, запечатлевшие жизнь вдоль Берлинской стены
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