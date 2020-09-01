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Врачи четыре месяца выхаживали недоношенную девочку - и она выжила

Врачи четыре месяца выхаживали недоношенную девочку - и она выжила (9 фото)

Автор:
01 сентября 2020 11:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: недоношенность   недоношенные дети   новорожденный   новорождённый ребёнок   преждевременные роды   родители и дети   уникальный случай   
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В апреле в Великобритании на свет появилась девочка по имени Милли, которую сейчас уже иначе чем "чудо-ребенком" и не называют. Она родилась с пороком сердца, на 17 недель раньше положенного срока, весила всего 650 граммов и первые недели жизни провела на аппарате искусственной вентиляции легких, так как не могла дышать самостоятельно. Но малышка очень хотела жить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: недоношенность   недоношенные дети   новорожденный   новорождённый ребёнок   преждевременные роды   родители и дети   уникальный случай   
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1  комментарий
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Сибирячка 2 часа назад
Вот хоть режьте меня, но я как то сомневаюсь в равноценном развитии мозга у таких детей. Сравниваю уже взрослых людей о которых знаю. что они родились недоношенными. Вот почти всегда они менее успешные чем их родные братья и сестры. родившиеся в нормальные сроки
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