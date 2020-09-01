Врачи четыре месяца выхаживали недоношенную девочку - и она выжила

В апреле в Великобритании на свет появилась девочка по имени Милли, которую сейчас уже иначе чем "чудо-ребенком" и не называют. Она родилась с пороком сердца, на 17 недель раньше положенного срока, весила всего 650 граммов и первые недели жизни провела на аппарате искусственной вентиляции легких, так как не могла дышать самостоятельно. Но малышка очень хотела жить.
Врачи больницы Святого Петра в Чертси, графство Суррей, четыре месяца делали все возможное, чтобы ребенок наконец смог отправиться домой, к родителям. И вот это случилось!
32-летняя Тиффани Бушелл из ее 30-летний муж Мэтью из Уотфорда, Хартфордшир, говорят, что они на седьмом небе от счастья.
Врачи наконец уверились в том, что опасность для ребенка миновала, и разрешили забрать его домой.
До этого свидания с ребенком были ограничены двумя часами в день.
Ребенок был очень слаб: через два дня после рождения перестал дышать, пришлось подключать к аппарату вентиляции легких. Затем началась борьба с инфекциями...
Из-за ограничений, связанных с изоляцией из-за коронавируса, Мэтью, водитель грузовика, смог увидеть свою дочь только на десять минут. И потом, первые недели, он видел ее только по видеосвязи.
Маму девочки пускали в больницу на два часа в день, но находиться рядом с дочерью можно было только в перчатках и маске.
Малышка боролась с несколькими инфекциями, в том числе с подозрением на сепсис. Также ей сделали операцию, зашив большую дырку в сердце.
Малышка боролась с несколькими инфекциями, в том числе с подозрением на сепсис. Также ей сделали операцию, зашив большую дырку в сердце.
Родители малышки Милли счастливы, что их дочь оказалась сильной и справилась со всеми напастями.
Наверное, она тоже очень хотела оказаться дома и быть рядом с мамой и папой столько, сколько захочется.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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