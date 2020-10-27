FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10870 постов • 2434 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Намешалось

Намешалось (25 фото)

Автор:
27 октября 2020 10:51
Сообщество : Юмор
Метки: Душевное   интересное   разное   
2142
25
Свернуть все комментарии под фото
Интересные, порой душевные, порой прикольные фотки

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Душевное   интересное   разное   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
32
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
ride 5 часов назад
Комментарий к фото
Надо тогда сразу закрывать. Моя бабка только из-за него и смотрит. Да и все бабки только из-за него и смотрят. А больше никто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Pblta4ok Полчаса назад
Комментарий к фото
3020 год
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pblta4ok 38 минут назад
Комментарий к фото
Без баб, зато с Якубовичем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pblta4ok 36 минут назад
Комментарий к фото
Намешалось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Элек Мек 2 часа назад
Комментарий к фото
Мне бы добавочки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Элек Мек 2 часа назад
Комментарий к фото
Ногу отсидел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Antique computer 2 часа назад
Комментарий к фото
Не верю я в гороскопы, потому что по знаку зодиака Дева, а мы ужасные зануды и в чушь вроде гороскопов не верим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей 2 часа назад
Комментарий к фото
Фанат Волочковой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Izrin Maria 2 часа назад
Комментарий к фото
магазин не заинтересован, чтобы Вы, придя за хлебом и кефиром, купили хлеб и кефир, и убежали.
Бродя в поисках хлебного и молочного отделов, Вы купите пива, колбасы и сыра, картошки и ещё игрушку малышу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Antique computer Izrin Maria 2 часа назад
Комментарий к фото
Я - человек со списком, лишнего не куплю, но магазин обматерю за потерянное время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ыукп Izrin Maria 55 минут назад
Комментарий к фото
Со списком я или без - без разницы. Пришёл за хлебом, значит хлеб. Не найду на знакомому месте - могу уйти. Магазин не единственный. И эти уловки мерчендайзеров бесят не только меня. Бабуля (и не только) сырок не купит, если не прошёл по акции с разницей в цене в пару рублей.
Так что эти уловки не совсем прокатывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
arhshed 2 часа назад
Комментарий к фото
Экономике норм. Жопа тем, кто даже бесполезную хрень не производит.
Китай: мировой лидер по реальному сектору, -1,6%
Россия: мы находимся здесь, -4%
Германия: чемпион Европы по экспорту, -10%
США: постиндустриальная экономика, стартапы, капитализация, -32%
Такие вот итоги второго квартала были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Слепой Пью 3 часа назад
Комментарий к фото
Вы там допили уже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Слепой Пью 3 часа назад
Комментарий к фото
Дорога 9 3/4, в Хогвартс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михалыч 3 часа назад
Комментарий к фото
Лежачий полицейский как поправился.

Лежачий полицейский как поправился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Комментарий к фото
Котоцераптор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Izrin Maria ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Комментарий к фото
Правильно писать - "котоцАраптор"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Комментарий к фото
Интересно, а на голове тоже?
Интересно, а на голове тоже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Комментарий к фото
С уклоном под голову
С уклоном под голову
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Комментарий к фото
Во имя тепла, холода и святого фреона. аминь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Совранский 4 часа назад
Комментарий к фото
Намешалось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Андрей Бертон 4 часа назад
Комментарий к фото
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михалыч Андрей Бертон 3 часа назад
Комментарий к фото
Демагогия. Мир держится на плечах профессионалов. На одних рабочих тоже далеко не уедешь. Без грамотного руководства застопорятся процессы, не сразу, но по мере поступления проблем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho 5 часов назад
Кого-нибудь не затруднит пояснить, в чём здесь смысл?

Кого-нибудь не затруднит пояснить, в чём здесь смысл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Cornho 5 часов назад
дембельнулся-накопилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
dima423 Cornho 5 часов назад
ну типа впустую растрачивается, не идет впрок... хз)) вобщем не смешно и не особо символично)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho dima423 4 часа назад
Тьфу ты блин, а я всё с кофе пытался связать или с рисунком на нём! Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов 5 часов назад
Комментарий к фото
Особенно когда торопишься, зашел, а там все поменяли)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ride 5 часов назад
Комментарий к фото
Да это точно пздц. В новый магазин не зайти - не найти там нихрена. Только привычный возле дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа 5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву" Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву" Зачем индийцам "гора" на голове: история тюрбана Зачем индийцам "гора" на голове: история тюрбана 15 невероятных фактов, о которых вы, скорее всего, не знали 15 невероятных фактов, о которых вы, скорее всего, не знали Самые редкие снимки первой волны фотографий Самые редкие снимки первой волны фотографий
АРОН

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

336522



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил обидчику голову кастетом
2
313
В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил обидчику голову кастетом
Месть — блюдо, которое принято подавать холодным
1
196
Месть — блюдо, которое принято подавать холодным
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Алену Водонаеву выгнали из такси после препирательств из-за маски
0
34
Алену Водонаеву выгнали из такси после препирательств из-за маски
Безжалостное время: Сара Джессика Паркер выглядит значительно старше своих лет
0
53
Безжалостное время: Сара Джессика Паркер выглядит значительно старше своих лет
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#авария#природа#СССР#неудача#прикольные#ретро#яавтор
#факты#прикол#интересное#дтп#авто авария#сша#разное#картинки#фейл#gif
#юмор#интересно#животные#кино#автомобили#актеры#россия#комментарии#автомир#mercedes