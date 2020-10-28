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"Да еще поездит!": ситуации на СТО, от которых у автомехаников волосы встают дыбом

"Да еще поездит!": ситуации на СТО, от которых у автомехаников волосы встают дыбом (16 фото)

Автор:
28 октября 2020 13:16
Сообщество : Автомир
Метки: автоюмор   атвомеханик   на сто   на шиномонтажке   прикол   сто   фото   шиномонтаж   
3348
16
Чего только не видели в своей жизни работники СТО! Мы собрал фото от горе-автовладельцев, которые приезжают со своими проблемами к механикам. Будни автосервиса в посте!
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Метки: автоюмор   атвомеханик   на сто   на шиномонтажке   прикол   сто   фото   шиномонтаж   
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jonnyD Час назад
Стала хуже тормозить...
Стала хуже тормозить...
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17
skay vector Полчаса назад
Покажите мне магазин, где за 250 рублей можно купить штатную пластиковую защиту днища.
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