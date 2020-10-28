"Да еще поездит!": ситуации на СТО, от которых у автомехаников волосы встают дыбом

Чего только не видели в своей жизни работники СТО! Мы собрал фото от горе-автовладельцев, которые приезжают со своими проблемами к механикам. Будни автосервиса в посте!
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11. Иногда экономия доходит до абсурда
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