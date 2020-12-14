Как китайцы помогли большевикам удержаться у власти в России

«Китаец — он стоек, он ничего не боится. Брат родной погибнет в бою, а он и глазом не моргнет… Если он понимает, что против него враг, то плохо этому врагу. Китаец будет драться до последнего», — писал в «Воспоминаниях старого красноармейца» советский военачальник Иона Якир.

Более сорока тысяч китайцев участвовали в Гражданской войне в России в составе Красной Армии. Что же заставило их втянуться в совершенно чужой им конфликт на чужой земле?

Под знаменами революции

В 1917 году в России проживало до двухсот тысяч китайцев, занятых тяжелым трудом в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. С помощью дешевой рабочей силы, активно вербовавшейся в Китае, царское правительство пыталось решить проблему дефицита рабочих рук, вызванного Первой мировой войной.