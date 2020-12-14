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Как китайцы помогли большевикам удержаться у власти в России

Как китайцы помогли большевикам удержаться у власти в России (8 фото)

Автор:
14 декабря 2020 23:14
Метки: интересно   история   китай   
663
8

Китайские солдаты были одними из самых дисциплинированных, стойких и жестоких в Красной Армии. Врагам почти никогда не удавалось взять их в плен.

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Метки: интересно   история   китай   
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7  комментариев
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3k
AlekseiTFS 5 часов назад
Так они и сейчас могут помочь .
Нынешняя власть устанавливает Китайский вариант управления - Китайцы оказывают поддержку. :-)
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2k
Чиуауа AlekseiTFS 4 часа назад
воровать всё подряд это китайский вариант управления? нонсенс!
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Саня 5 часов назад
А вы хотите знать что такое *китайское мясо* в Петрограде???

И знать страшно... И не знать нельзя...
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RoseM Саня 50 минут назад
У вас на РЕН ТВ работы не хватает, халтуру в интернет тащите? )))))
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