В России создали аналог YouTube под названием «Платформа»

Ранее в Госдуме заявили, что YouTube может быть заблокирован, как только ему появится «нормальная альтернатива».
Российские разработчики из компании Rteam представили сервис «Платформа», который позиционируется как аналог YouTube. Судя по презентации, видеохостинг будет иметь похожий интерфейс: меню справа, комментарии, дизлайки, предложенные видео, а также инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Ролики будут доступны в высоком качестве и с субтитрами. По словам гендиректора Rteam Андрея Талызина, в настоящее время "Платформа" может выдерживать 240 тыс. запросов в секунду, сообщает ТАСС.
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Пользователи смогут смотреть как длинные ролики так и подборку коротких, на подобии Shorts. За новыми роликами будут смотреть модераторы. Юридическая сторона платформы пока не проработана, но есть предположения, что пользовательское соглашение будет стандартным. Кроме того, ограничениям подвергается контент, нарушающий российское законодательство и контент с антироссийской риторикой.
Ранее в Госдуме предлагали заблокировать YouTube, но отложили эту идею, до того момента, как только ему появится «нормальная альтернатива». Судя по всему, «Платформа» - это та альтернатива.
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Деньги? Вряд ли.
Раскрутка? - тоже крайне сомнительно