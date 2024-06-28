В России создали аналог YouTube под названием «Платформа»

Российские разработчики из компании Rteam представили сервис «Платформа», который позиционируется как аналог YouTube. Судя по презентации, видеохостинг будет иметь похожий интерфейс: меню справа, комментарии, дизлайки, предложенные видео, а также инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Ролики будут доступны в высоком качестве и с субтитрами. По словам гендиректора Rteam Андрея Талызина, в настоящее время "Платформа" может выдерживать 240 тыс. запросов в секунду, сообщает ТАСС.