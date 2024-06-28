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В России создали аналог YouTube под названием «Платформа»

В России создали аналог YouTube под названием «Платформа»

Автор:
28 июня 2024 19:09
Сообщество : Жить в России
Метки: YouTube   Видео   интересное   платформа   фото   хостинг   
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Ранее в Госдуме заявили, что YouTube может быть заблокирован, как только ему появится «нормальная альтернатива».

Российские разработчики из компании Rteam представили сервис «Платформа», который позиционируется как аналог YouTube. Судя по презентации, видеохостинг будет иметь похожий интерфейс: меню справа, комментарии, дизлайки, предложенные видео, а также инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Ролики будут доступны в высоком качестве и с субтитрами. По словам гендиректора Rteam Андрея Талызина, в настоящее время "Платформа" может выдерживать 240 тыс. запросов в секунду, сообщает ТАСС.

Пользователи смогут смотреть как длинные ролики так и подборку коротких, на подобии Shorts. За новыми роликами будут смотреть модераторы. Юридическая сторона платформы пока не проработана, но есть предположения, что пользовательское соглашение будет стандартным. Кроме того, ограничениям подвергается контент, нарушающий российское законодательство и контент с антироссийской риторикой.

Ранее в Госдуме предлагали заблокировать YouTube, но отложили эту идею, до того момента, как только ему появится «нормальная альтернатива». Судя по всему, «Платформа» - это та альтернатива.

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Метки: YouTube   Видео   интересное   платформа   фото   хостинг   
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8  комментариев
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19k
Kucher Полчаса назад
Вместо того, чтоб продвигать всеми силами один "Рутуб" (к примеру), они эти самые силы распыляют на создание ещё десятка разных платформ? Зачем? А не для распила ли выделенных средств опять? Ну тогда мы никогда не догоним "Ютюб".
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6k
Владимир 2 минуты назад
а что на "рутуб" уже забили?
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5k
Алекс Лом 4 минуты назад
Почему то напомнило

Ссылка coub.com
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29k
Влад Полчаса назад
"Кроме того, ограничениям подвергается контент, нарушающий российское законодательство" - то есть халявных фильмов, мультфильмов, клипов и т.д. не будет ибо нарушение авторских прав? Значит и работать не будет. За счет чисто авторского контента не проживешь. Тупо люди каждый день едят хлеб. Если в продуктовом магазине хлеба нет они пойдут в другой. Если придут утром за хлебом то купят еще чего нибудь. Это азы, самое элементарное. Этот простой принцип един для всего. И если кто-то думает что дело просто в технической начинке он сильно ошибается.
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2
Valery 44 минуты назад
Rutube уже "сделали" толку с него, чем платформа будет лучше? Опять распил средств и не более
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19k
ron 57 минут назад
если не будут блокировать зарубежный авторский контент, то у продукта есть шанс. В противном случае, это будет Rutube-2 ))
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5174 поста (4959 в горячем)
Pika-Pika?
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