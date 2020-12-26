FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3588 постов • 897 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
15 поразительных фактов о человеческом теле, о которых многие и не догадываются

15 поразительных фактов о человеческом теле, о которых многие и не догадываются (16 фото)

Автор:
26 декабря 2020 22:50
Сообщество : Факты
Метки: Суперсложный   впечатления   люди   механизмы   не догадываются   тело   факты   
3167
16

Мы все думаем, что прекрасно знаем свое тело. Хотя лишь примерно представляем какие процессы ежесекундно происходят внутри нас. Но человеческий организм - это суперсложный и загадочный механизм, который порой сбивает с толку даже самых квалифицированных специалистов-врачей и ученых. В этом посте пойдёт речь лишь о некоторых впечатляющих фактах про наше тело.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Суперсложный   впечатления   люди   механизмы   не догадываются   тело   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
parallax 2 часа назад
Человек способен лизнуть собственный глаз.
Человек способен лизнуть собственный глаз.Посмотреть
Человек способен лизнуть собственный глаз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
3k
Tuskub parallax 2 часа назад
...таких раньше на костре сжигали ))) а счазз задаривают айфонами )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
835
Dwarf61 16 минут назад
По поводу последнего: будьте хмурым - будете более мускулистым)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий 18 минут назад
слышу, как растут уши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий 16 минут назад
но только при чтении подобных постов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр Полчаса назад
Если выйти из сельского клуба и посмотреть на звёзды, то из носа перестаёт капать кровь. Но возникает опасность подавиться осколками зубов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Верните аккаунт суки! Александр 12 секунд назад
Та ладно. Это лет 20 назад было актуально. А сейчас где такая дикость? Лет 10 назад помню - нам абориген на коняке привозил огурцы, помидоры, капусту и морковку. Самогонка и мясо у нас были с собой. Так вот, морковка, огурцы и помидоры были прямо с огорода. Еще тёплые!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
Человек способен влить себя столько спиртного,что слон,выпив столько же-сдох бы на месте
Человек способен влить себя столько спиртного,что слон,выпив столько же-сдох бы на месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Макс 54 минуты назад
Если из жопы волосинку вырвать - из глаза слезинка выкатится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Corvus Corax Час назад
"Один волос может выдержать вес целого яблока. Однако ученые не уточняют размеры яблока."
Не вопрос, я уточню. Те, что справа...

"Один волос может выдержать вес целого яблока. Однако ученые не уточняют размеры яблока." Не вопрос, я уточню. Те, что справа...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дядя Сэм 2 часа назад
А вот ещё один "поразительный факт о человеческом теле":
Если бы у бабушки был йух...(ну, дальше вы знаете!) НУ НЕ ЧУДО ЛИ ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий Дядя Сэм 20 минут назад
она бы отправилась на шоу к Малахову
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Дурацкий, 150-тый перепост, уже не помню откуда оно было первоначально. Да и известно тут всё всем почти, кто хотел обо том знать, или даже в школе уроки биологии не прогуливал. Лично для меня тут ни чего нового, а некоторые ошибки и весьма спорные утверждения даже оспорить нет желания. Минус. Просто лайкодрочерство! Надеюсь, что будет неудачное. Очень люблю видеть тут что-то новое и познавательное, могу простить даже "баян", если реально полезный и интересный. Но тут - не тот случай. Минус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Андрей Крылов 2 часа назад
Хоть вы и Крылов, но не в курсе того, что каждый день в интернет вливаются тысячи новых читателей, а вы пишите байки. Типа - я поел и голодных нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Всего за один день наша кровь "пробегает" расстояние в 19 312 километров. (ц.)

А за 4 дня наша кровь пробежит вокруг Земли по экватору. Какой интересный факт и кто ж его вычислил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
A_Bis Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Четыре дня? Длина экватора 40 тыс.км., если что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon A_Bis 2 часа назад
Читали книжку Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Так лье равен 4 километров. А двадцать тысяч умножить на четыре, то сколько будет по экватору? Если накинуть метр портного, то получится 80 тыщ километров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алекс zenon Час назад
длина экватора 40 075 км... в школу! живо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Андрей Ватрушкин 53 минуты назад
Похоже, что вы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир Андрей Ватрушкин Полчаса назад
Просто перевели оценку в 12 тысяч миль в км ))
Но обоснование оценки никто и не нашел, хотя обсуждений этого много
https://biology.stackexchange.com/questions/88659/is-there-any-justification-for-the-claim-that-blood-travels-12-000-miles-per-dayhttps://biology.stackexchange.com/questions/88659/is-there-any-justification-for-the-claim-that-blood-travels-12-000-miles-per-day
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/427tlz/does_human_blood_really_travel_12000_miles_every/https://www.reddit.com/r/askscience/comments/427tlz/does_human_blood_really_travel_12000_miles_every/
и тд и тп.
Хотя заявляет об этом и образовательный канал PBS
https://www.pbs.org/wgbh/nova/heart/heartfacts.htmlhttps://www.pbs.org/wgbh/nova/heart/heartfacts.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kotkot 2 часа назад
А Вы знаете, что не сование носа не в свои дела сохраняет зубы в десять раз чаще, чем сование?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Топ-20 шокирующих фактов, которых вы не знали о своём собственном теле Топ-20 шокирующих фактов, которых вы не знали о своём собственном теле 20 занимательных фактов об устройстве тела человека 20 занимательных фактов об устройстве тела человека 25 странных зависимостей человека, которые все же существуют 25 странных зависимостей человека, которые все же существуют 7 человеческих "почему?", ответы на которые вас удивят 7 человеческих "почему?", ответы на которые вас удивят 10 слегка странных фактов о пупке 10 слегка странных фактов о пупке
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

145427



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом
3
89
Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом
Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели
8
52
Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели
﻿
Набирающие популярность в сообществах
О, спорт, ты жизнь: как преодолеть себя и вернуться к занятиям?
2
2
О, спорт, ты жизнь: как преодолеть себя и вернуться к занятиям?
Rusty Wrench Motorcycles: кастом Suzuki GSX-R1100 Bushido из Португалии
0
1
Rusty Wrench Motorcycles: кастом Suzuki GSX-R1100 Bushido из Португалии
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#приколы#интересно#люди#россии#прикольные#истории#разное#смешные#вещи
#юмор#подборки#в мире#природы#коты#девушки#кино#автомир#фильмы#дети
#животные#факты#интересны#автомобили#сша#рождество#новый год#новости#на различный вкус#дикая природа

На что жалуетесь?

Вернуться