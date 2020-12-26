15 поразительных фактов о человеческом теле, о которых многие и не догадываются

Мы все думаем, что прекрасно знаем свое тело. Хотя лишь примерно представляем какие процессы ежесекундно происходят внутри нас. Но человеческий организм - это суперсложный и загадочный механизм, который порой сбивает с толку даже самых квалифицированных специалистов-врачей и ученых. В этом посте пойдёт речь лишь о некоторых впечатляющих фактах про наше тело.
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Количество бактерий во рту человека равно количеству людей, живущих на Земле, или даже больше.
Человеческий глаз может различать до 10 миллионов различных цветов. Но наш мозг не может их запомнить.
Наши уши растут на протяжении всей нашей жизни, с почти невероятной скоростью - четверть миллиметра в год!
Каждый день человеческий организм теряет около миллиона клеток кожи, что составляет 2 килограмма в год.
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Не вопрос, я уточню. Те, что справа...
Если бы у бабушки был йух...(ну, дальше вы знаете!) НУ НЕ ЧУДО ЛИ ?!
А за 4 дня наша кровь пробежит вокруг Земли по экватору. Какой интересный факт и кто ж его вычислил?
Но обоснование оценки никто и не нашел, хотя обсуждений этого много
https://biology.stackexchange.com/questions/88659/is-there-any-justification-for-the-claim-that-blood-travels-12-000-miles-per-dayhttps://biology.stackexchange.com/questions/88659/is-there-any-justification-for-the-claim-that-blood-travels-12-000-miles-per-day
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/427tlz/does_human_blood_really_travel_12000_miles_every/https://www.reddit.com/r/askscience/comments/427tlz/does_human_blood_really_travel_12000_miles_every/
и тд и тп.
Хотя заявляет об этом и образовательный канал PBS
https://www.pbs.org/wgbh/nova/heart/heartfacts.htmlhttps://www.pbs.org/wgbh/nova/heart/heartfacts.html