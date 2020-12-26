15 поразительных фактов о человеческом теле, о которых многие и не догадываются

Мы все думаем, что прекрасно знаем свое тело. Хотя лишь примерно представляем какие процессы ежесекундно происходят внутри нас. Но человеческий организм - это суперсложный и загадочный механизм, который порой сбивает с толку даже самых квалифицированных специалистов-врачей и ученых. В этом посте пойдёт речь лишь о некоторых впечатляющих фактах про наше тело.