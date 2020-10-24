Любимое число Гитлера. 3 (три)

За что в нацисткой Германии можно было схлопотать 3 года каторги, Не смотря на на расовую чистоту крови.
10 статей уголовного кодекса принятых Вождём Национал-Социалистической Немецкой Рабочей Партии.
За что, простые работяги, уважали курс партии и правительства предвоенной Германии.
10 статей уголовного кодекса принятых Вождём Национал-Социалистической Немецкой Рабочей Партии.
За что, простые работяги, уважали курс партии и правительства предвоенной Германии.
Просто перечислю уголовно наказуемые деяния в Германии 30-40 годов прошлого века, за которые можно было получить срок в тюрьме или на каторге в реальные три года.
1. Безбилетный проезд в общественном транспорте.
2. Гомосексуальные отношения или зоофилия.
3. Ростовщичество.
4. Создание собственной политической партии.
5. Не оказание помощи пострадавшему в аварии или катастрофе.
6. Разрушение дорожного полотна автобанов.
7. Принуждение к работам с нарушением техники безопасности.
8. Нецензурные выражения руководителя , поднимающие производительность труда, но понижающие культуру производства.
9. Покушение на убийство гражданина Великой Германии.
10. Инцест.
***
Бонус -трек:
5 лет в психиатрической клинике за найм солдатом во вражескую армию.
2. Гомосексуальные отношения или зоофилия.
3. Ростовщичество.
4. Создание собственной политической партии.
5. Не оказание помощи пострадавшему в аварии или катастрофе.
6. Разрушение дорожного полотна автобанов.
7. Принуждение к работам с нарушением техники безопасности.
8. Нецензурные выражения руководителя , поднимающие производительность труда, но понижающие культуру производства.
9. Покушение на убийство гражданина Великой Германии.
10. Инцест.
***
Бонус -трек:
5 лет в психиатрической клинике за найм солдатом во вражескую армию.
Авторский пост
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У нас народ, до сих пор, не любит педиков и предателей Родины.
Гитлер разыграл безпроигрышную карту. Грамотные политтехнологи на него работали.
Кто сможет оспорить данный список?
Даже либерасты, кроме 4-го пункта, засунут языки в ж*опы.
На пример, сегодня никто не вспоминает о пароходе отвозившем евреев из нацистской Германии в Палестину в 30-х годах. Под немецким флагом. На деньги Рейхстага. Бесплатно для пассажиров.
Ну не модно щас об этом говорить.
Вот и я говорю исключительно об общегражданских законах Германии первой половины 20-го века.
Ты из этих - "Яж-мать"?
Ну бохвпомощь, и дальше считайте, что вам все обязаны и должны! ;))