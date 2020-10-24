Любимое число Гитлера. 3 (три)

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и... Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину,... Вместо мозга каша: отморозок пожарил сосиски на Вечном огне Вместо мозга каша: отморозок пожарил сосиски на Вечном огне 15 остросюжетных снимков, на которых разыгрывается нешуточная драма 15 остросюжетных снимков, на которых разыгрывается нешуточная драма Месть — блюдо, которое принято подавать холодным Месть — блюдо, которое принято подавать холодным Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx 5 лет тюрьмы за самооборону от нападения людей в штатском, которые оказались сотрудниками ФСБ 5 лет тюрьмы за самооборону от нападения людей в штатском, которые... Весёлые картинки Весёлые картинки 20+ шуток про Питер. Кстати, одна из них даже не связана с расчленёнкой 20+ шуток про Питер. Кстати, одна из них даже не связана с... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Кот + балкон = Кот + балкон = Капитан из Кёпеника: как сапожник ограбил ратушу и рассмешил кайзера Вильгельма Капитан из Кёпеника: как сапожник ограбил ратушу и рассмешил... Вот такое пение дочери ведущего Первого канала названо "кладезем музыкальной культуры". Серьёзно? Вот такое пение дочери ведущего Первого канала названо "кладезем... Крысомёт в действии Крысомёт в действии Котовсячина Котовсячина Иллюзия неуязвимости: насколько были эффективны рыцарские доспехи Иллюзия неуязвимости: насколько были эффективны рыцарские доспехи Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России Директора космического центра "Восточный" задержали по делу о махинациях на полмиллиарда рублей Директора космического центра "Восточный" задержали по делу о... «Утро стрелецкой казни» Сурикова, или почему стоит почаще гулять вечером у Кремля. Рассматриваем дет «Утро стрелецкой казни» Сурикова, или почему стоит почаще гулять...
Любимое число Гитлера. 3 (три)

Любимое число Гитлера. 3 (три) (1 фото)

Автор:
24 октября 2020 23:54
Метки: гитлер   законы   наци   
188
1
За что в нацисткой Германии можно было схлопотать 3 года каторги, Не смотря на на расовую чистоту крови.
10 статей уголовного кодекса принятых Вождём Национал-Социалистической Немецкой Рабочей Партии.
За что, простые работяги, уважали курс партии и правительства предвоенной Германии.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: гитлер   законы   наци   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
VL 2 часа назад
Гммм... даже не знаю в какой позиции возразить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
745
Червона Рута Автор поста VL 2 часа назад
А возражать-то и нечего... Просто - голые факты.

У нас народ, до сих пор, не любит педиков и предателей Родины.
Гитлер разыграл безпроигрышную карту. Грамотные политтехнологи на него работали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksander 59 минут назад
Гитлер - слабак. У Сталина любимые цифры были 10 и 25. И
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho aleksander 10 минут назад
10 и 25 это не цифры, это - числа. Состоящие, в свою очередь, из цифр 1,0,2 и 5.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksander Cornho 6 минут назад
А 25 лет - это число или цифра?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kappaneed aleksander 2 минуты назад
Это срок)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
bobobo Час назад
Особенно зашёл номер 9. А что, евреи не были гражданами Германии? Повеселил пункт номер 1. Не слишком ли круто? Номер 7 слегка озадачил. А что развязывание войны не привело к нарушению техники безопасности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
745
Червона Рута Автор поста bobobo 46 минут назад
Я специально не затрагивал узконациональных вопросов. Евреи, цыгане - остались за рамками данного обзора. Если вспоминать нацменьшинства на службе 3-го Рейха, то одна Чехова чего стоила. Про Лени Рифеншталь, с её "Триумфом воли", я промолчу...
Я специально не затрагивал узконациональных вопросов. Евреи, цыгане - остались за рамками данного обзора. Если вспоминать нацменьшинства на службе 3-го Рейха, то одна Чехова чего стоила. Про Лени Рифеншталь, с её "Триумфом воли", я промолчу...
Я специально не затрагивал узконациональных вопросов. Евреи, цыгане - остались за рамками данного обзора. Если вспоминать нацменьшинства на службе 3-го Рейха, то одна Чехова чего стоила. Про Лени Рифеншталь, с её "Триумфом воли", я промолчу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
noName 2 часа назад
Алоизычу привет,и котла потеплее!
Алоизычу привет,и котла потеплее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
745
Червона Рута Автор поста noName Час назад
Нацисты хороши в виде мёртвых музейных экспонатов, но буковки законов - и сегодня звучат не плохо.
Кто сможет оспорить данный список?
Даже либерасты, кроме 4-го пункта, засунут языки в ж*опы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
noName Червона Рута 55 минут назад
Либерасты, это отдельный раздел психиатрии..."Кто сможет оспорить данный список?"-Я!Можно прикрываться самыми благими намерениями,собственно из списка,итог!?Зло всегда пытается маскироваться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
sportage030 Червона Рута Полчаса назад
Для тебя это приемлемо, пока твоего ребенка, чисто по глупости, не заметут за случайный безбилетный проезд. Все это так правильно, и по закону, пока тебя не коснется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
745
Червона Рута Автор поста noName 24 минуты назад
Я принципиально не трогал страшных законов типа "окончательного решения еврейского вопроса" - это, действительно, спорные "моменты" немецкого законодательства. Хотя большинство современных обывателей с этими "законами" знакомы слишком поверхностно. В основном в пересказе, не понятно как, выживших "жертв холокоста"...
На пример, сегодня никто не вспоминает о пароходе отвозившем евреев из нацистской Германии в Палестину в 30-х годах. Под немецким флагом. На деньги Рейхстага. Бесплатно для пассажиров.
Ну не модно щас об этом говорить.
Вот и я говорю исключительно об общегражданских законах Германии первой половины 20-го века.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
745
Червона Рута Автор поста sportage030 16 минут назад
А ты что, не в состоянии объяснить своему ребёнку, что воровать - плохо, убивать - не хорошо, ср*ать на улице - не приемлемо?
Ты из этих - "Яж-мать"?
Ну бохвпомощь, и дальше считайте, что вам все обязаны и должны! ;))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь 5 новых законов, которые порадуют россиян с 1 сентября 5 новых законов, которые порадуют россиян с 1 сентября ФСБ показало останки Гитлера из своих секретных архивов ФСБ показало останки Гитлера из своих секретных архивов Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия В Иране женщину арестовали за то, что она каталась на велосипеде без хиджаба В Иране женщину арестовали за то, что она каталась на велосипеде без хиджаба
Червона Рута

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

745



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез
5
43
Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
6
400
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
﻿
Набирающие популярность
Вкуснейшие куриные шашлычки в духовке
3
7
Вкуснейшие куриные шашлычки в духовке
Свежая порция идиотских изобретений, которые никому не нужны
2
9
Свежая порция идиотских изобретений, которые никому не нужны
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#прикольные#смешные#gif#картинки#люди#природа#авария
#факты#животные#россия#кино#сша#дети#коты#новости#СССР#авто авария
#юмор#прикол#интересное#задержание#на различный вкус#дтп#красота#полиция#автомир#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться