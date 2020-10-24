Любимое число Гитлера. 3 (три)

1. Безбилетный проезд в общественном транспорте.



2. Гомосексуальные отношения или зоофилия.



3. Ростовщичество.



4. Создание собственной политической партии.



5. Не оказание помощи пострадавшему в аварии или катастрофе.



6. Разрушение дорожного полотна автобанов.



7. Принуждение к работам с нарушением техники безопасности.



8. Нецензурные выражения руководителя , поднимающие производительность труда, но понижающие культуру производства.



9. Покушение на убийство гражданина Великой Германии.



10. Инцест.



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Бонус -трек:

5 лет в психиатрической клинике за найм солдатом во вражескую армию.