ФСБ показало останки Гитлера из своих секретных архивов

По её словам, в 2018 году французский антрополог господин Шарлье провёл финальный анализ ДНК останков, которые хранились все эти годы в секретных архивах ФСБ и выяснил, что они действительно принадлежат Адольфу Гитлеру и Еве Браун. Так что версия о том, что Гитлеру удалось сбежать и он прожил долгую жизнь в Аргентине, возможно, недостоверна.