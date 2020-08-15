ФСБ показало останки Гитлера из своих секретных архивов

До сих пор историки спорят, действительно ли умер в 1945 году Адольф Гитлер или же он просто инсценировал свою смерть. Этот вопрос не давал покоя и Пьеру Малиновскому, историку, президенту Фонда развития русско-французских исторических инициатив.
А так как он коллега Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря Путина, то архив ФСБ любезно согласился показать ему документы и артефакты, подтверждающие факт смерти фюрера. Елизавета Дмитриевна также посетила одно из самых интересных и секретных зданий в стране. И опубликовала у себя в instagram фотоотчёт.
По её словам, в 2018 году французский антрополог господин Шарлье провёл финальный анализ ДНК останков, которые хранились все эти годы в секретных архивах ФСБ и выяснил, что они действительно принадлежат Адольфу Гитлеру и Еве Браун. Так что версия о том, что Гитлеру удалось сбежать и он прожил долгую жизнь в Аргентине, возможно, недостоверна.
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Так что девочка прогулялась по архивам ради фотографий.
/так как он коллега Елизаветы Дмитриевны Песковой, дочери секретаря Путина которая тоже посетила одно из самых секретных здании в стране, архив ФСБ , любезно согласился показать ему факт смерти фюрера/
да кто бл*ть она такая , что ей показывают ???
но кто взял анализ днк у четы гитлера при жизни? если учесть, что этот анализ относительно "новый". в том смысле, что днк открыт еще в 19м веке (я не ошибся?), а научились использовать именно этот метод только в конце 20-го...
ФЕЙК.
но начался артналёт и до конца дело не довели.
Трупы были только обгорелыми.
Лучше всего сохраняется пульпа зубов, откуда чаще всего и берут материал для исследования.
Не нужно этих вбросов. Хотите, чтобы вас уважали, начинайте служить своему народу.
понимаю, можно провести анализ ДНК костей которые на фото, но! С чем их сравнивали?!
Ибо нефиг могилы устраивать для всяких сатанистов
«Светские школы недопустимы, так как в таких школах нет религиозного обучения, а общее нравственное обучение без религиозного основания зиждится на пустоте; следовательно, воспитание личности и религия должны основываться на вере ... нам нужные верующие люди». [Адольф Гитлер, 26 апреля 1933 года]
«Мои чувства указывают мне, как христианину, что мой Господь и Спаситель боец. Они указывают на человека, который однажды, будучи одинок и окружен малочисленными последователями, распознал истинную сущность евреев и призвал людей к борьбе против них, и Он (правда Божья !) был величайшим не только в страдании, но и в борьбе. В безграничной любви, как христианин и просто человек, я вчитываюсь в отрывок, который рассказывает нам, как Господь, наконец, восстал во всей своей мощи и, взявши плеть, изгнал из Храма выводок гадюк. Как ужасна была Его борьба против еврейского яда ! Сегодня, после двух тысяч лет, обуяем сильными эмоциями, я еще более ясно понимаю тот факт, что именно для этого Он пролил Свою кровь на Кресте. Как христианин, я обязан не поддаваться обману, но быть борцом за правду и справедливость ...» [Адольф Гитлер, из речи 12 апреля 1922 года]