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ФСБ показало останки Гитлера из своих секретных архивов

ФСБ показало останки Гитлера из своих секретных архивов (5 фото)

Автор:
15 августа 2020 14:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Елизавета Пескова   антропологи   артефакты   архивы   гитлер   днк   фсб   
10617
5
До сих пор историки спорят, действительно ли умер в 1945 году Адольф Гитлер или же он просто инсценировал свою смерть. Этот вопрос не давал покоя и Пьеру Малиновскому, историку, президенту Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

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Метки: Елизавета Пескова   антропологи   артефакты   архивы   гитлер   днк   фсб   
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84  комментария
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27k
Элек Мек 7 часов назад
И хранят в коробке от царских папирос.
И хранят в коробке от царских папирос.
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−8
Алещенко Олександр 7 минут назад
Пескова младшая с радостью предоставила своё ДНК для сравнения....Совпадение с останками 100процентное.
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9k
Dron13 Полчаса назад
Такая чушь, Царь боються, что его свергнут как Лукаша и вбрасывает такую хоень. Тем самым взывая к чувствам народа
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3k
Вадим Полчаса назад
Хм интересно какие это историки сомневались в смерти Гитлера в 1945. Я имею ввиду из советских историков. Для союзников с легкой руки Сталина все действительно было не так очевидно, но опять же для людей того времени. А уж никак не для современных историков.
Так что девочка прогулялась по архивам ради фотографий.
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248
andrey 43 минуты назад
судя по зубам - вылитый Адольф !
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17k
Vital Idol 54 минуты назад
ФСБ показало останки Гитлера из своих секретных архивов
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113
Brontozavr1 Час назад
Ключевое слово - дочь пескова стала пропуском для этого пьера.... Без нее в секретные архивы хрен пройдешь, будь ты хоть президентом исторических инициатив.
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7k
курвиметр Час назад
это не осмотрительно г-н песков дает своей доченьке играться с пьером малиновскэм, историком и президентом фонда развития каких то там русско-французских исторических инициатив....последний раз помню одна девица тоже заигрывала с историком, боольшим специалистом по франции, так он ея застрелил, расчленил и в речке утопил..не дай то бог конечно
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18k
Альберт 2 часа назад
Я смотрю, они в секретные архивы ФСБ, как в свой чулан шастают...
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22k
Кура́тор 2 часа назад
не знаю почему , но противно слышать :

/так как он коллега Елизаветы Дмитриевны Песковой, дочери секретаря Путина которая тоже посетила одно из самых секретных здании в стране, архив ФСБ , любезно согласился показать ему факт смерти фюрера/

да кто бл*ть она такая , что ей показывают ???
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8k
Juli199 Кура́тор Час назад
"Папа, мой шпёхаль хочет в секретные архивы ФСБ, организуй!"
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9k
wild cat 2 часа назад
ну так то да.
но кто взял анализ днк у четы гитлера при жизни? если учесть, что этот анализ относительно "новый". в том смысле, что днк открыт еще в 19м веке (я не ошибся?), а научились использовать именно этот метод только в конце 20-го...

ФЕЙК.
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499
Арам Текнеджян wild cat 2 часа назад
Ты думаешь что у Гитлера никогда не было никаких родственников? Которые не оставили ни одного потомка. Вот с их ДНК и сравнивали.
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1k
Alex Xela 2 часа назад
Выкиньте их на х*й!
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550
Александр 3 часа назад
Поправьте, если ошибаюсь. После самоубийства Гитлера, его останки сожгли (на фото тоже имеются следы огня). Каким образом тогда из показанных останков можно выделить ДНК, если, она денатурирует при примерно 100 градусах по цельсию?
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33k
uid-e36jnbu3 Александр 3 часа назад
Это Вы не по адресу зашли . Здесь вирусологи \политологи\историки , не поверите , даже пи"дорасы встречаются ......... а вот биологов\генетиков замечено не было .
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4k
Bhaal Александр 2 часа назад
Вообще-то уже научились восстанавливать. Денатурация процесс обратимый.
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18k
Альберт Александр 2 часа назад
Поджечь - подожгли,
но начался артналёт и до конца дело не довели.
Трупы были только обгорелыми.
Лучше всего сохраняется пульпа зубов, откуда чаще всего и берут материал для исследования.
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3k
McGui Александр 12 минут назад
вам в термический цех, до горизонта и направо )
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2k
TirAn 3 часа назад
У РЕН ТВ окончательный облом по гитлеру
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81
laptignu 3 часа назад
Ребята из ФСБ!
Не нужно этих вбросов. Хотите, чтобы вас уважали, начинайте служить своему народу.
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113
Brontozavr1 laptignu Час назад
ЧОП не будет служить народу
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993
Borman 3 часа назад
"финальный анализ ДНК останков"
понимаю, можно провести анализ ДНК костей которые на фото, но! С чем их сравнивали?!
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6k
Hoz Borman 3 часа назад
С ДНК родственников, естественно.
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15k
Robin Hood 3 часа назад
ФСБ показало останки Гитлера из своих секретных архивов
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81
laptignu 4 часа назад
А источник такой такой новости сами Фишки. Я бы на месте ФСБ автору гонорар не стал платить.
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117
DjonDalton 4 часа назад
круто, информативно, я по фотографии зубов опознал Гитлера. Спасибо. БОльше таких новостей.
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4k
Олег Данилов 4 часа назад
Останки Гитлера сожжены и развеяны на берегу Рейна в неизвестном месте.
Ибо нефиг могилы устраивать для всяких сатанистов
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55k
Опиум для народа Олег Данилов 3 часа назад
«Нельзя не отметить также усилившуюся борьбу против догматов каждой из церквей. Что ни говори, а в нашем мире религиозные люди не могут обойтись без догматических обрядностей. Широкие слои народа состоят не из философов: для массы людей вера зачастую является единственной основой морально-нравственного миросозерцания. Пущенные в ход суррогаты религии не дали успеха. Уже из одного этого следует, что заменять ими прежние религиозные верования просто нецелесообразно. Но если мы хотим, чтобы религиозные учения и вера действительно господствовали над умами широких масс народа, то мы должны добиваться того, чтобы религия пользовалась безусловным авторитетом. Присмотритесь к обычной нашей жизни и условностям ее. Сотни тысяч умственно более высокоразвитых людей отлично проживут и без этих условностей. Для миллионов же людей условности эти совершенно необходимы. Что для государства его основные законы, то для религии ее догмы. Только благодаря догмату религиозная идея, вообще говоря, поддающаяся самым различным истолкованиям, приобретет определенную форму, без которой нет веры. Вне определенных догматов церкви религия оставалась бы только философским воззрением, метафизическим взглядом, не больше. Вот почему борьба против догматов церкви есть примерно то же самое, что борьба против основных законов государства. Последняя приводит к государственной анархии, первая к религиозному нигилизму». [Адольф Гитлер, "Моя борьба",глава 10]
«Светские школы недопустимы, так как в таких школах нет религиозного обучения, а общее нравственное обучение без религиозного основания зиждится на пустоте; следовательно, воспитание личности и религия должны основываться на вере ... нам нужные верующие люди». [Адольф Гитлер, 26 апреля 1933 года]
«Мои чувства указывают мне, как христианину, что мой Господь и Спаситель боец. Они указывают на человека, который однажды, будучи одинок и окружен малочисленными последователями, распознал истинную сущность евреев и призвал людей к борьбе против них, и Он (правда Божья !) был величайшим не только в страдании, но и в борьбе. В безграничной любви, как христианин и просто человек, я вчитываюсь в отрывок, который рассказывает нам, как Господь, наконец, восстал во всей своей мощи и, взявши плеть, изгнал из Храма выводок гадюк. Как ужасна была Его борьба против еврейского яда ! Сегодня, после двух тысяч лет, обуяем сильными эмоциями, я еще более ясно понимаю тот факт, что именно для этого Он пролил Свою кровь на Кресте. Как христианин, я обязан не поддаваться обману, но быть борцом за правду и справедливость ...» [Адольф Гитлер, из речи 12 апреля 1922 года]

«Нельзя не отметить также усилившуюся борьбу против догматов каждой из церквей. Что ни говори, а в нашем мире религиозные люди не могут обойтись без догматических обрядностей. Широкие слои народа состоят не из философов: для массы людей вера зачастую является единственной основой морально-нравственного миросозерцания. Пущенные в ход суррогаты религии не дали успеха. Уже из одного этого следует, что заменять ими прежние религиозные верования просто нецелесообразно. Но если мы хотим, чтобы религиозные учения и вера действительно господствовали над умами широких масс народа, то мы должны добиваться того, чтобы религия пользовалась безусловным авторитетом. Присмотритесь к обычной нашей жизни и условностям ее. Сотни тысяч умственно более высокоразвитых людей отлично проживут и без этих условностей. Для миллионов же людей условности эти совершенно необходимы. Что для государства его основные законы, то для религии ее догмы. Только благодаря догмату религиозная идея, вообще говоря, поддающаяся самым различным истолкованиям, приобретет определенную форму, без которой нет веры. Вне определенных догматов церкви религия оставалась бы только философским воззрением, метафизическим взглядом, не больше. Вот почему борьба против догматов церкви есть примерно то же самое, что борьба против основных законов государства. Последняя приводит к государственной анархии, первая к религиозному нигилизму». [Адольф Гитлер, "Моя борьба",глава 10] «Светские школы недопустимы, так как в таких школах нет религиозного обучения, а общее нравственное обучение без религиозного основания зиждится на пустоте; следовательно, воспитание личности и религия должны основываться на вере ... нам нужные верующие люди». [Адольф Гитлер, 26 апреля 1933 года] «Мои чувства указывают мне, как христианину, что мой Господь и Спаситель боец. Они указывают на человека, который однажды, будучи одинок и окружен малочисленными последователями, распознал истинную сущность евреев и призвал людей к борьбе против них, и Он (правда Божья !) был величайшим не только в страдании, но и в борьбе. В безграничной любви, как христианин и просто человек, я вчитываюсь в отрывок, который рассказывает нам, как Господь, наконец, восстал во всей своей мощи и, взявши плеть, изгнал из Храма выводок гадюк. Как ужасна была Его борьба против еврейского яда ! Сегодня, после двух тысяч лет, обуяем сильными эмоциями, я еще более ясно понимаю тот факт, что именно для этого Он пролил Свою кровь на Кресте. Как христианин, я обязан не поддаваться обману, но быть борцом за правду и справедливость ...» [Адольф Гитлер, из речи 12 апреля 1922 года]
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380
Алёха 4 часа назад
дочь искала, дочь нашла...теперь она знает кто ее дед)))
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