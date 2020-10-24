Директора космического центра "Восточный" задержали по делу о махинациях на полмиллиарда рублей

В Амурской области в рамках уголовного дела задержан глава космического центра "Восточный" Роман Бобков.





Сообщается, что в отношении Бобкова возбуждены дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебному подлогу (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 292 УК РФ).



По версии следствия, директор КЦ "Восточный" подстрекал главного инспектора Минобороны по служебным нарушениям Дмитрия Фоминцева, чтобы тот отчитался перед руководством "Роскосмоса" о готовности объектов на космодроме "Восточный". Хотя на самом деле они были не готовы к эксплуатации.