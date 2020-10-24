Директора космического центра "Восточный" задержали по делу о махинациях на полмиллиарда рублей

По версии следствия, глава космического центра вместе с подельником подделывали технические регламенты и заключения на построенные сооружения.
В Амурской области в рамках уголовного дела задержан глава космического центра "Восточный" Роман Бобков.
Сообщается, что в отношении Бобкова возбуждены дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебному подлогу (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 292 УК РФ).
По версии следствия, директор КЦ "Восточный" подстрекал главного инспектора Минобороны по служебным нарушениям Дмитрия Фоминцева, чтобы тот отчитался перед руководством "Роскосмоса" о готовности объектов на космодроме "Восточный". Хотя на самом деле они были не готовы к эксплуатации.
Фоминцев поддался на обещания Бобкова о трудоустройстве инспектора и его жены в КЦ "Восточный" с зарплатой в 500 тысяч рублей в месяц, и в итоге не обращал внимания на нарушения строительных норм, технических регламентов, требований проектной документации, а также составлял фальшивые заключения на "построенные" сооружения.
В частности, фиктивные документы о приемке были подготовлены при введении в эксплуатацию водозаборных сооружений №3, №4 и №6, которые предназначены для водоснабжения комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива, для обеспечения водой восточного командно-измерительного пункта и станции «Промышленная №1», а также для питьевого и противопожарного водоснабжения города Циолковский.
По предварительным оценкам, ущерб от действий Фоминцева и Бобкова составил полмиллиарда рублей.
Космический центр "Восточный" является головным филиалом АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ). В задачи КЦ входит эксплуатация объектов и оборудования космодрома, подготовка инфраструктуры к запускам ракет и хранение и подготовка ракетного топлива.
Роман Бобков стал руководителем КЦ "Восточный" в марте прошлого года. До этого назначения он занимал пост заместителя начальника филиала "Роскосмоса" на космодроме "Байконур".
Роман Бобков свою вину не признал, но тем не менее по ходатайству Следственного комитета Благовещенский горсуд арестовал его на два месяца.
Рогозин,иди убейся об стену..Бобкова ,руководителя "Восточный"взяли за взятки..Гагарин плюет тебе сверху ,с неба,на твой сальный лоб,поц ты сука, продажный..Космическую отрасль просрали уроды..дебилы блять— ClikClak (@ClikClak1212) October 24, 2020
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В современной России раньше тебя за украденную булку хлеба расстреляют!
А им дадут условно.