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Директора космического центра "Восточный" задержали по делу о махинациях на полмиллиарда рублей

Директора космического центра "Восточный" задержали по делу о махинациях на полмиллиарда рублей (6 фото)

Автор:
24 октября 2020 14:28
Сообщество : Криминал
Метки: КЦ Восточный   арест   директор   космодром   махинации   
237
6

По версии следствия, глава космического центра вместе с подельником подделывали технические регламенты и заключения на построенные сооружения.

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Метки: КЦ Восточный   арест   директор   космодром   махинации   
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12  комментариев
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29k
Azesh Полчаса назад
у меня одного стойкое ощущение, что на госслужбе п.И.с.д.я.т вообще все?
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45
евгений 20 секунд назад
Чет маловато)
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−83
Алещенко Олександр 2 минуты назад
Боюсь представить какая будет катастрофа когда туда привезут ракетное топливо,.Или когда попробуют запустить ракету.
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2k
m1skam 11 минут назад
Всего полмиллиарда рублей?
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228
Алёха 12 минут назад
в питере стадион строили строили, щас вот "восточный" строят строят))) 500 млн, чет маловато урвали))) надо как васильева было - лярдами)))
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894
Чучело Мяучело 17 минут назад
Что б,ля,ть за страна такая... Жулье одно у кормушки. Неизлечимо...
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12k
aalexey3 18 минут назад
Вот когда будут новости: "Директора космического центра "Восточный" расстреляли по делу о махинациях на полмиллиарда рублей". Вот тогда в космической отрасли будет порядок!
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5k
Max aalexey3 4 минуты назад
Не будет. Первопричина не в директоре. Если у всех чиновников, с самого верха и до низового уровня, единственная цель-личное обогащение, то замена (посадка. расстрел) одного ничего не поменяет. Это так - подачка для плебса, а скорее всего просто внутренняя грызня за уменьшившийся кусок пирога.
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6k
bum-bum Полчаса назад
Когда этих кидаргов расстреливать начнут? нахер нам этот мораторий?
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89
Сергей bum-bum 4 минуты назад
Ха!
В современной России раньше тебя за украденную булку хлеба расстреляют!
А им дадут условно.
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6k
bum-bum Сергей Минуту назад
В современной России их начали брать за жопу, что уже радует. Печалит только то, что их слишком дохера развелось, и они сильно обнаглели.
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6k
bum-bum Сергей 12 секунд назад
открою тебе секрет, за булку хлеба (если она не стоит как у московского кидора, конечно), тебя даже избить права не имеют.
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