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У замглавы наркоконтроля нашли две плантации конопли

У замглавы наркоконтроля нашли две плантации конопли (5 фото)

Автор:
21 сентября 2020 13:43
Сообщество : Криминал
Метки: Великие Луки   арест   наркоконтроль   плантация   подброс наркотиков   полицейский   
1728
5

Было бы лучше, если бы полицейский был простым растаманом. Но он выращивал "травку" не затем, чтобы курить, а затем, чтобы подбрасывать.

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Метки: Великие Луки   арест   наркоконтроль   плантация   подброс наркотиков   полицейский   
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18  комментариев
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13
СзадиPioneerka 56 минут назад
Чтобы подбросить, нужен один пакет, а не плантация! Торгует, так и скажите
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840
Roman 9 минут назад
Что бы поймать преступника, нужно думать как преступник? +)))
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288
For Login 15 минут назад
Да ладно от мариванны одно добро
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110
чокнутый For Login Минуту назад
да? на 3-10 лет твое добро тянет
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−21
trent07 18 минут назад
Именно поэтому выборы всех уровней должны быть только непрерывные, поименные и бесцензовые. Непрерывные - чтобы избранное лицо не успело продвинуть невыгодные нам законы в течение срока своих полномочий либо чтобы их самостоятельно оперативно отменить и принять нам выгодные прямым референдумом, страховка от невыполнения предвыборных обещаний. Поименные - только поименное голосование защищено от фальсификаций, потому что любой избиратель может вычистить список избирателей от мертвых душ, от дубликатов записей избирателей, от дубликатов волеизъявлений, самолично посчитать голоса за или против – счетные комиссии больше не нужны и не смогут заниматься фальсификациями. Бесцензовые - а какой смысл избирателю принимать участие в голосовании, в выборах, если сторонние ОПГ ограничили пространство решений в своих интересах без учета интересов избирателя? Ваши интересы сотрудники общественных служб будут учитывать, если только они выбираются выборами непрерывными, поименными и бесцензовыми.
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13k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
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330
im240 Полчаса назад
тоже мне новость ))) честных сотрудников в гнк в принципе нет.
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81
Alex 42 минуты назад
У замглавы наркоконтроля нашли две плантации конопли
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3k
кот базилий 46 минут назад
Ничего уже не удивляет, оправдают упыря и на повышение.
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4k
disevenvis кот базилий 41 минуту назад
Ну это как заплатит
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1k
zenon 48 минут назад
Так вот для этого, вот такие соорудили переворот.
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285
Mike S 52 минуты назад
Вот г.а.н.д.о..н, ради продвижения людям жизни ломал.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Mike S 47 минут назад
Не .а.н.д.о..н, а страх порядка
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1k
SSD 59 минут назад
Интересно, оправдают всех тех, кого они успели посадить? Сомневаюсь. А как у нас показания выбивают, мы все прекрасно знаем.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ SSD 47 минут назад
На одного Ивана Голунова тысячи простых людей. На адвокатов и шум в прессе у них ни денег, ни связей. Вряд ли кого выпустят.
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2k
Юрий Злой Час назад
почему то такие новости меня уже даже перестали удивлять
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