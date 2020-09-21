У замглавы наркоконтроля нашли две плантации конопли

В Великих Луках задержали заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который выращивал коноплю, чтобы затем ее подбрасывать подозреваемым. Следствие считает, что таким образом ему удавалось улучшать показатели раскрываемости и расти по службе.





О задержании полицейского стало известно 16 сентября, на следующий день после того, как он вместе с коллегами задержал подозреваемого за наркопреступление. Правда, быстро выяснилось, что мужчина невиновен. Собрать коноплю в пригороде Великих Лук его попросили некие люди. Следователи полагают, что замглавы наркоконтроля устраивал "спецоперации" при помощи подставных лиц.



