У замглавы наркоконтроля нашли две плантации конопли

Было бы лучше, если бы полицейский был простым растаманом. Но он выращивал "травку" не затем, чтобы курить, а затем, чтобы подбрасывать.
В Великих Луках задержали заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который выращивал коноплю, чтобы затем ее подбрасывать подозреваемым. Следствие считает, что таким образом ему удавалось улучшать показатели раскрываемости и расти по службе.
О задержании полицейского стало известно 16 сентября, на следующий день после того, как он вместе с коллегами задержал подозреваемого за наркопреступление. Правда, быстро выяснилось, что мужчина невиновен. Собрать коноплю в пригороде Великих Лук его попросили некие люди. Следователи полагают, что замглавы наркоконтроля устраивал "спецоперации" при помощи подставных лиц.
Позднее, проведя 10 обысков, полицейские обнаружили и "изъяли имеющие значение для расследования предметы и документы", а также нашли вторую плантацию, устроенную сотрудником отдела наркоконтроля, сообщает Следственный комитет по Псковской области.
Изначально, когда оперативники со следователями пришли в отдел с обысками, местные жители решили, что задержано все подразделение. Однако позднее эту информацию опровергли - пока задержан лишь замглавы отдела.
Наркополицейского подозревают в превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК) и организации незаконного приобретения и хранения наркотиков (часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 228 УК).
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