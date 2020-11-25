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Пузыри метана на Байкале

Пузыри метана на Байкале (2 фото)

Автор:
25 ноября 2020 15:14
Метки: байкал   пузыри метана   чудеса природы   
1398
2
Кто не был на зимнем Байкале много чего не видел.

Источник:

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Метки: байкал   пузыри метана   чудеса природы   
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8  комментариев
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11k
aman90 6 часов назад
Пробиваешь такой пузырь лыжной палкой, поджигаешь газ зажигалкой, горит по минуте.
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13k
Генка 4 часа назад
Красотища! Вообще фотографии зимнего Байкала очень нравятся. Были фотки, совершенно прозрачного льда (без пузырей) и были сломанного (тоже прозрачного)ю Очень красиво. Жаль нельзя посмотреть на это дело в натуре...
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7k
Дмитрий 4 часа назад
В этом году байкал ещё не встал.
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11k
Сергей 5 часов назад
Рыбаки, прекратите кормить рыбу горохом!!!!
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5k
ValdemarNaftulievich Сергей 3 часа назад
Спонсор показа - ГАЗПРОМ
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2k
Борис Карабанов 6 часов назад
Как банально. Нет бы преподнести как разумные сущности...
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2k
Hallo FreeSpace 6 часов назад
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