Пузыри метана на Байкале

Кто не был на зимнем Байкале много чего не видел.
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Хороший вопрос мне задал один человек : «А что это за пузыри то?»
Кто не был на зимнем Байкале много чего не видел. Рассказываю. Это пузыри метана, который поднимается со дна озера. Такое есть далеко не везде.
Почему пузыри такими этажами? Потому что лед намерзает постепенно, и в основном по ночам, когда температуры низкие. Пузырь поднимется, ночью вмерзнет в лед. Затем следующий. И так далее. Эти этажи пузырей бывают до 1,5 метров.
@ Владислав Толстнев ( фотограф )
Кто не был на зимнем Байкале много чего не видел. Рассказываю. Это пузыри метана, который поднимается со дна озера. Такое есть далеко не везде.
Почему пузыри такими этажами? Потому что лед намерзает постепенно, и в основном по ночам, когда температуры низкие. Пузырь поднимется, ночью вмерзнет в лед. Затем следующий. И так далее. Эти этажи пузырей бывают до 1,5 метров.
@ Владислав Толстнев ( фотограф )
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Метки: байкал пузыри метана чудеса природы
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