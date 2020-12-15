В Москве у пенсионера ФСБ украли 1,2 миллиона из сумки

В столичном ресторане кто-то обокрал пенсионера, незаметно вытащив из его сумки 1,2 миллиона рублей. По словам пострадавшего, сумку с деньгами он поставил на соседний стул.
В полицию обратился 42-летний пенсионер ФСБ и рассказала о краже крупной суммы денег. По словам пострадавшего, он обедал в ресторане «Старик и море» на Чистопрудном бульваре. Во время трапезы мужчина поставил сумку на соседний стул, а собравшись уходить обнаружил, что сумка пустая лежит на полу. Крупная сумма денег нужна была пострадавшему для того, чтобы оплатить мебель.
Сотрудники полиции посмотрели камеры видеонаблюдения и нашли преступника. Неизвестный мужчина сбросил на пол сумку, а после прикрывшись повешенной на спинку другого стула курткой, вынул деньги. Теперь скрывшегося разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»), сообщает агентство «Москва».
Источник:
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ЗЫ: я понимаю, что силовики уходят на пенсию раньше гражданских, но 42 года и пенсионер в голове укладывается только чтобы поржать.
Скромность красит человека
Наверное, лет пять выслеживал Навального с "новичком" в кармане.
Вредные условия труда.