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В Москве у пенсионера ФСБ украли 1,2 миллиона из сумки

В Москве у пенсионера ФСБ украли 1,2 миллиона из сумки (1 фото)

Автор:
15 декабря 2020 13:17
Сообщество : Жить в России
Метки: деньги   интересное   миллионы   москва   ресторан   россия   фото   
1044
1

В столичном ресторане кто-то обокрал пенсионера, незаметно вытащив из его сумки 1,2 миллиона рублей. По словам пострадавшего, сумку с деньгами он поставил на соседний стул.

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Метки: деньги   интересное   миллионы   москва   ресторан   россия   фото   
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28  комментариев
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3k
KonstantinLeirov 50 минут назад
"42-летний пенсионер"

ЗЫ: я понимаю, что силовики уходят на пенсию раньше гражданских, но 42 года и пенсионер в голове укладывается только чтобы поржать.
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1k
Джонни Кейдж Полминуты назад
1,2 M - у ФСБшника ?
Скромность красит человека
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40k
Митрий 8 минут назад
Ну вот, а говорите, что пенсионеры мало получают. (с)
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1k
Александр 13 минут назад
"42-летний пенсионер... 1,2 миллиона... чтобы оплатить мебель". Жесть.
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7k
Cornho Александр 7 минут назад
Причём 1,2 миллиона, возможно, ошибка. Следует читать "1-2 миллиона"
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40k
Andrey Полчаса назад
Заслужил, бедненький... Все здоровье подорвал на благо Родины!

Наверное, лет пять выслеживал Навального с "новичком" в кармане.
Вредные условия труда.
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3k
Tatyana Полчаса назад
Чего такая дешёвая мебель-то у пенсионера?
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16k
голландец Tatyana 16 минут назад
Рядовой наверно. Был бы полковником, миллиардами ворочал бы
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9k
Bill Полчаса назад
Идеальная схема не платить за обед: "меня обокрали".
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205
Миша Полчаса назад
Вот сволочи, не дали пенсионеру спокойно пообедать в ресторане, еще и кошелёк вычистили. Ах извините - сумку.
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7k
ГородДомов Полчаса назад
В ресторан с 1.2 миллиона ?.. Ну он и жрать
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11k
* Полчаса назад
Нелёгкая жизнь у пенсионеров ФСБ в 42 года. Жалкий миллион на медель.
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11k
Альф 57 38 минут назад
Где толпятся такие пенсионеры? Адресок не подскажете - друг интересовался
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8k
Vlad 43 минуты назад
вот такие они пенсионеры ФСБ- скромные, незаметные, любящие пожрать в ресторане и не следящие за своим кошельком. Обед то (три корочки хлеба), оплатил?
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3k
Aaaaaa 45 минут назад
Как в старом детском анекдоте: "Товарищ, уберите сумку! Кто же сумку ставит на стол? - А кто же кошелек кладет на пол?"
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10k
Serg2001 50 минут назад
Это был отрывок из произведения "Кому на Руси жить хорошо"
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