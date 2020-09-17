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75-летний вдовец вывесил плакат с трогательной надписью, чтобы найти новых друзей

75-летний вдовец вывесил плакат с трогательной надписью, чтобы найти новых друзей (10 фото)

Автор:
17 сентября 2020 08:29
Сообщество : Истории
Метки: дедушка   друзья   жизнь   история   люди   одиночество   
649
10
Пожилой мужчина весной 2020 года потерял любимую жену. Он попытался найти новых друзей, но раз за разом терпел неудача. Когда пенсионер совсем отчаялся и предпринял последнюю попытку ему, наконец, улыбнулась удача.

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Метки: дедушка   друзья   жизнь   история   люди   одиночество   
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4  комментария
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13k
AlexЕЙ 39 минут назад
75-летний вдовец вывесил плакат с трогательной надписью, чтобы найти новых друзей
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dangora 43 минуты назад
Бывает же. Кругом тысячи людей, а поговорить не с кем. Грустно это
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SpoiltNail 48 минут назад
тут на фишках есть раздел "Солянка". пусть там зарегистрируется.
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Юрий SpoiltNail Полчаса назад
Для этого ему надо выучить русский язык. А это непросто....
Для этого ему надо выучить русский язык. А это непросто....
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