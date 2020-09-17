75-летний вдовец вывесил плакат с трогательной надписью, чтобы найти новых друзей

"Моя бабушка умерла два года назад от агрессивной формы рака: она ушла из жизни за восемь недель после постановки диагноза. Она оставила после себя большую семью, но самое главное — оставила моего замечательного дедушку. И пусть мы все его поддерживаем, он всё же чувствует себя одиноким, так как не имеет рядом никого, кто понимает, каково это — потерять любовь всей жизни."