75-летний вдовец вывесил плакат с трогательной надписью, чтобы найти новых друзей

Пожилой мужчина весной 2020 года потерял любимую жену. Он попытался найти новых друзей, но раз за разом терпел неудача. Когда пенсионер совсем отчаялся и предпринял последнюю попытку ему, наконец, улыбнулась удача.
Британец Тони Уильямс, физик на пенсии, весной 2020 года потерял любимую жену Джо, с которой прожил 35 лет. Детей у пары нет, а родственники живут далеко, так как в прошлом году они с женой переехали в новый город — Алтон в графстве Гемпшир.
Стоило им обосноваться на новом месте, как практически сразу Джо поставили страшный диагноз. Времени на знакомство с соседями у пары просто-напросто не было. Когда Джо не стало, 75-летний вдовец практически каждый день проводил в полном молчании, лишь изредка перебрасываясь парочкой слов с продавцом из ближайшего магазина.
Тони рассказал Metro , что он в течение нескольких месяцев пытался найти хоть какое-то общение, но на его объявления в газете, на которые он потратил 120 фунтов (11 600 рублей) никто не ответил.
Он даже заказал себе визитные карточки с указанием адреса и телефона. Пенсионер раздавал их прохожим по пути в магазин или на прогулке в парке, но большинство людей сочло это очень странным. А он тем временем целыми днями сидел дома и ждал звонка. За месяцы телефон в его доме не зазвонил ни разу.
В начале сентября мужчина предпринял последнюю попытку, такую же старомодную, как и предыдущие: он вывесил плакат с трогательной надписью, в которой он объяснил, почему он так отчаянно ищет общения, и ему наконец повезло.
Я потерял Джо, мою любимую жену и родственную душу. У меня нет ни друзей, ни семьи. Мне не с кем разговаривать. Нескончаемая тишина 24 часа каждый день — невыносимая пытка. Можете помочь мне?
Кто-то заметил этот плакат и обратился в газету Metro. После того как про Тони написали пару дней назад, редакцию завалили сотни писем со всей Великобритании и Ирландии. Друзьями пенсионера хотят быть даже люди из Нидерландов, Венгрии, США и Канады. Пишут и подростки, и люди ещё старше, чем он.
Коллеги-физики предлагают Тони обсуждать последние научные открытия, а люди, потерявшие близких, хотят помочь ему пережить утрату, ведь у них есть общий опыт.
Чарли Говард из Саутгемптона написал, что он очень хотел бы помочь Тони, но знает человека, которому это общение нужнее — его родному дедушке, ведь он тоже потерял жену.
"Моя бабушка умерла два года назад от агрессивной формы рака: она ушла из жизни за восемь недель после постановки диагноза. Она оставила после себя большую семью, но самое главное — оставила моего замечательного дедушку. И пусть мы все его поддерживаем, он всё же чувствует себя одиноким, так как не имеет рядом никого, кто понимает, каково это — потерять любовь всей жизни."
Жители Алтона предложили заглянуть к Тони, чтобы выпить пива, а те, кто живет в других городах, сказали, что с удовольствием позвонят ему по Zoom, станут его друзьями по переписке и будут высылать открытки по праздникам.
Кэтрин Гордон, которая проживает в том же графстве, потеряла своего мужа девять лет назад.
"К сожалению, не все ваши друзья хотят выслушивать ваши воспоминания, но если рядом есть хотя бы один или два человека, которые потеряли кого-то, тогда вы знаете, что можете поделиться с ними самым сокровенным. Бывают моменты, когда это всё, что вам нужно."
Благотворительные организации, медицинские работники, волонтёры и люди, которые работали с онкобольными, также предложили Тони поддержку и пригласили его присоединиться к клубам и мероприятиям для пожилых людей.
Профессиональная сиделка Камилла Чешир, живущая неподалеку от Тони, предложила ему свою безвозмездную помощь. По её словам, она слишком часто видела, что одиночество делает с людьми, и не смогла пройти мимо истории вдовца
"Кто-то боится праздновать Рождество в одиночку, но кто-то живет изолированно ото всех изо дня в день. Для пожилых людей даже телефонный звонок имеет огромное значение — им просто хочется чуть поговорить о лучших годах своей жизни."
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