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А «На войне как на войне», Малешкин в атаке, фашист в огне!

А «На войне как на войне», Малешкин в атаке, фашист в огне! (7 фото)

Автор:
22 октября 2020 15:15
Метки: актеры   история фильма   кино   
975
7

Этот фильм режиссёра Виктора Трегубовича практически военная хроника. Правдивая, простая и понятная, без лишнего пафоса история о жизни и становлении командира самоходной артиллерийской установки (САУ) Малешкина, которого сыграл Михаил Кононов.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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13  комментариев
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619
Никита 4 часа назад
Один из самых правдивых и трогательных фильмов о той войне.Лично для меня в этом фильме прекрасно всё и сценарий в котором без пафоса показаны героические поступки и великолепная игра созвездия Актёров,которые словно жили и умирали жизнью своих киношных героев,и всё это как то просто и обыденно без лишних театральных ужимок и гримас,как в современном кино.
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0
VitallyKio Полчаса назад
советские фильмы хороши только в чб
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27k
LEPA Полчаса назад
Любимый военный фильм. Жаль,что больше не снимают такое кино.
Ссылка youtu.be
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7k
Михаил 2 часа назад
Великий Фильм. Много раз его смотрел и каждый раз сердце сжимается, когда погибает киногерой Олега Борисова.
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
По книжке Малешкин погиб в первом бою а не наводчик ...
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12k
куджо 2 часа назад
Потрясающий фильм в своём горьком юморе... Сделаю цветным?
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2k
Tuskub 2 часа назад
Хороший фильм, хороший пост. +
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2k
Master Bo 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
Master Bo 3 часа назад
Очень душевно!
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11k
Dobryi_KOT 4 часа назад
Замечательнейший фильм. Жаль, что в книге закончилось по-другому...
Впрочем, автор В.Курочкин знал о чём писать.
Замечательнейший фильм. Жаль, что в книге закончилось по-другому... Впрочем, автор В.Курочкин знал о чём писать.
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9k
Serg2001 4 часа назад
Классика!
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3k
Александр Зотов 5 часов назад
один из немногих военных фильмов в которых вообще нет пропаганды;
-------
и в целом максимально приближённых к военной действительности тех лет (по мнению ветеранов, его смотревших).
Ну и диалоги там шикарные многие, разлетелись на цитаты)
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31k
kalinser 5 часов назад
Очень многим современным "режиссерам" стоило бы посмотреть!
Ибо,одолели нынешние поделки о войне.
Лоснящиеся морды,холеные ручки,"брутальная" щетина,чистенькая и необмятая форма у "фронтовиков"!
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