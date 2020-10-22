А «На войне как на войне», Малешкин в атаке, фашист в огне!

А вот водитель-механик Щербак, которого играет Виктор Павлов, здесь показан немного ленивым и трусоватым, но в тоже время наполнен таким трагизмом, который сглаживает его недостатки. Вообще, когда смотришь фильм, думаешь, что именно он должен погибнуть в конце — всю первую часть он говорит о том, что кто-то где-то погиб, какого-то командира не стало, а при исполнении песни о танкисте камера останавливается на его грустном лице именно в тот момент, когда он поёт: "что сын их больше не вернется и не приедет погостить".