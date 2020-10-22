А «На войне как на войне», Малешкин в атаке, фашист в огне!

Этот фильм режиссёра Виктора Трегубовича практически военная хроника. Правдивая, простая и понятная, без лишнего пафоса история о жизни и становлении командира самоходной артиллерийской установки (САУ) Малешкина, которого сыграл Михаил Кононов.
Для некоторых эта картина может показаться обычным военным фильмом о молодом командире, перед которыми возникают разнообразные препятствия и он в меру своих знаний и опыта их преодолевает. Но это не так — просто понаблюдайте за главным героем более внимательно...
Каждое из возникающих препятствий Малешкин воспринимает как вызов, как отдельную историю. Не имея никакого боевого опыта он с первых минут фильма мечтает о подвиге. Он еще не знает как вести себя с подчиненными, но уже пытается завоевать авторитет и понимает всю свою ответственность. При первой же опасной ситуации, когда из гранаты выпала чека он самостоятельно решает достать гранату из самоходки.
Еще мне понравилось, что младший лейтенант Малешкин действительно является настоящим офицером, который не выгораживает себя и не сдает своих подчиненных вышестоящему начальству, что старается выстроить не только служебные взаимоотношения, но и дружеские. Да, он еще не опытен, но при необходимости проявляет смекалку, помогает боевым товарищам и постепенно становится своим.
В этом ему помогает ефрейтор Осип Бянкин в исполнении Федора Одинокова — иногда советом, иногда опытом, иногда заступничеством, а иногда и вовремя вставленной шуткой. Этого бывалого вояку ничем не смутить и ни перед кем он не робеет. Простой. Прямой и надёжный
А вот водитель-механик Щербак, которого играет Виктор Павлов, здесь показан немного ленивым и трусоватым, но в тоже время наполнен таким трагизмом, который сглаживает его недостатки. Вообще, когда смотришь фильм, думаешь, что именно он должен погибнуть в конце — всю первую часть он говорит о том, что кто-то где-то погиб, какого-то командира не стало, а при исполнении песни о танкисте камера останавливается на его грустном лице именно в тот момент, когда он поёт: "что сын их больше не вернется и не приедет погостить".
Но возможно тогда еще режиссёр Виктор Трегубович не знал о таком приёме в кинематографе и это было не более, чем случайностью, ведь в конце погибает не он, а Михаил Домешек. Олег Борисов отлично справился с ролью ершистого, но душевного и обаятельного сержанта. А сцена с десантом одна из самых лучших в фильме.
В фильме очень много добрых и дружеских шуток, которые пытаются нам донести, что это фильм о людях, которые несмотря ни на что, даже на войне — остаются людьми. Да, это история не только о войне — она так же о личности и лидерстве, о взаимоотношении поколений, о завоевании доверия и авторитета, о боевом братстве и настоящей дружбе... и просто о людях.
Интересные факты
- эта картина посвящена павшим и выжившим воинам 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалко;
- в сцене начала атаки танков на деревню можно увидеть танк Т-54, который не мог там быть, так как его массовое производство началось уже после войны;
- самоходок СУ-100 тоже не могло быть в кадре, так как первый бой с их участием произошел в Венгрии в 1945 году;
- один из немногих военных фильмов в которых вообще нет пропаганды;
- фильм снят по мотивам одноимённой повести Виктора Курочкина, который засветился в небольшом эпизоде — он сыграл священника, отпевающего покойника.
Источник:
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Впрочем, автор В.Курочкин знал о чём писать.
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и в целом максимально приближённых к военной действительности тех лет (по мнению ветеранов, его смотревших).
Ну и диалоги там шикарные многие, разлетелись на цитаты)
Ибо,одолели нынешние поделки о войне.
Лоснящиеся морды,холеные ручки,"брутальная" щетина,чистенькая и необмятая форма у "фронтовиков"!