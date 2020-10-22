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15 перевозок и доставок, которые обернулись полнейшим провалом

15 перевозок и доставок, которые обернулись полнейшим провалом (16 фото)

Автор:
22 октября 2020 13:17
Метки: неудача   неудачные доставки   неудачные перевозки   посылка   прикол   провал   фото   фэил   
1540
16
Иногда клиенты обращаются в транспортные компании, а также к курьерским службам, чтобы получить свои вещи или заказанные товары. Не всегда перевозки бывают удачными. Мы собрали фотопримеры неудачных транспортировок, из-за которых у заказчиков волосы встали дыбом.
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Метки: неудача   неудачные доставки   неудачные перевозки   посылка   прикол   провал   фото   фэил   
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1k
Aleksandr Karin 48 минут назад
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2k
Альберт Шавлаков 21 минуту назад
Мне как-то раз микроскоп доставили со сломаным штативом... Он металлический, если кто не знает. А вы тут планшетам да прочим хрупким вещам удивляетесь =)
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941
Шурман Альберт Шавлаков 10 минут назад
Хм , странновато обычно все идет отдельно , верх отдельно даже стол и тд все отдельно . Я недавно купил новый микроскоп потому что на старом уже трудно было паять , 600 евро как будто и не было
Заказывал с али . В данный момент сижу паяю , Тристар на айфоне нужно заменить .
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25k
Snork Snorkoff 41 минуту назад
Как так-то? Я думал это почта России только такая особенная ))
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24k
Acu900 50 минут назад
Классику забыли
Классику забыли
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