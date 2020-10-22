15 перевозок и доставок, которые обернулись полнейшим провалом

20 лет модификаций: как мастер по пирсингу стала «демонической...

"Пир во время чумы", то есть коронавируса: в сеть просочилось...

"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены...

16 актеров, которые сыграли реальных спортсменов

Подборка полезных и бесполезных сайтов для залипания

Почему Сталин не спас своего сына из немецкого плена

Будущая судья рассказала, как будет заниматься коррупцией

Что за штука: самые странные находки

Хозяева принесли домой раненого кота, и боялись реакции собак

Тяжела мужская доля. О ситуациях, которые не поймут девушки

Несколько секретов строительства квартир в СССР

"Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок

От вандализма до погружения в скотообразное состояние – один шаг

18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем...

Куда уходит детство...подборка лучших ретро-фотографий, лучшего...

Про советские мультики

40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?"

Монах прошел испытание котятами