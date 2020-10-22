15 перевозок и доставок, которые обернулись полнейшим провалом

Иногда клиенты обращаются в транспортные компании, а также к курьерским службам, чтобы получить свои вещи или заказанные товары. Не всегда перевозки бывают удачными. Мы собрали фотопримеры неудачных транспортировок, из-за которых у заказчиков волосы встали дыбом.
×
4. Чаще всего можно вернуть деньги за некачественную доставку, но все равно неприятно, что приходится тратить на это время и силы, а не наслаждаться покупкой
А у вас случались неудачные доставки?
Источник:
Ссылки по теме:
- Строительные маразмы: 15 сумасшедших дверей, которых не должно было существовать
- 16 путешественников, которые хотели запечатлеть великолепный вид, но столкнулись с законом подлости
- 17 фотошоперов уровня "Бог"
- Вот почему нельзя замораживать алкоголь
- 15 криворуких неудачников, у которых в жизни все явно пошло не так
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...