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Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом

Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом (20 фото)

Автор:
19 августа 2020 14:40
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   коты   кошки   питомцы   фото   
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Жительница китайского города Шанхай по имени Ивонн заметила у дверей офисного здания беременную кошку. Та лежала возле входа и громко мяукала, как будто прося помощи у каждого, кто заходил в здание. Женщина не смогла пройти мимо будущей мамы, и решила занести ее в офис..

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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   коты   кошки   питомцы   фото   
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кожаный олень Полчаса назад
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