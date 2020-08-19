Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом

Жительница китайского города Шанхай по имени Ивонн заметила у дверей офисного здания беременную кошку. Та лежала возле входа и громко мяукала, как будто прося помощи у каждого, кто заходил в здание. Женщина не смогла пройти мимо будущей мамы, и решила занести ее в офис..
Сотрудница компании Holmes&Marchant в Шанхае заметила эту красотку прямо у дверей офиса. Будущая мамочка громко мяукала, смотря на каждого, кто заходил в здание. Женщина не могла оставить ее на произвол судьбы, и взяла с собой в офис.
Кошка была очень благодарна доброй женщине за спасение
Сотрудники, среди которых оказалось много любителей животных, с радостью приняли гостью, и дали кличку - Боба (Boba). Ей выделили место в небольшом кабинете, где приготовили лоток и лежанку. Все сотрудники полюбили Бобу, и волновались за нее и ее малышей.
Через пару дней счастливая Боба родила восемь котят - все они родились здоровыми и милейшими. Хоть кошка была и молодой мамой, она оказалась очень чуткой и ответственной. Боба не отходила от деток, часто их облизывала и кормила.
Мама Боба ни на секунду не покидала своих котяток
В возрасте двух недель крохи открыли глазки, начали много ползать и исследовать все вокруг
Уже через три недели малыши начали самостоятельно кушать
Боба обучила котят всем важным кошачьим делам
Когда малыши подросли, их с мамой переселили в более просторный кабинет
Когда котята подрастут, для них и их мамы Бобы найдут любящих хозяев, а пока - они счастливы вместе!
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