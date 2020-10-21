Михаил Ефремов выплатил по миллиону трем пострадавшим по делу о смертельном ДТП

Сегодня, 21 октября, актер Михаил Ефремов выплатил по миллиону рублей еще трем пострадавшим по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщил один из адвокатов артиста Роман Филиппов, который перевел деньги на счета пострадавших.

Сообщается, что адвокаты Ефремова принесли деньги на пересмотр дела их подзащитного. По мнению защиты, компенсации и признание вины Ефремовым смягчит позицию суда касательного приговора Ефремову.

"У нас с собой 2 миллион 400 тысяч рублей. Сегодня мы готовы вручить по 800 тысяч рублей каждому потерпевшему. А Виталию Захарову ущерб был возмещён... Мы это сделали, чтобы в копилку смягчающих обстоятельств было положено ещё", - заявил на суде адвокат актера Петр Хархорин.