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Михаил Ефремов выплатил по миллиону трем пострадавшим по делу о смертельном ДТП

Михаил Ефремов выплатил по миллиону трем пострадавшим по делу о смертельном ДТП (2 фото)

Автор:
21 октября 2020 16:01
Сообщество : Криминал
Метки: вина   дтп   ефремов   компенсации   суд   
685
2

Со сменой адвокатов Ефремов встал на путь "истинный" и перестал жульничать - полностью признал вину и начал выплачивать компенсации пострадавшей стороне. Но и тут не обошлось без корысти - защита принесла деньги в суд, тогда, когда должно было состоятся заседание по пересмотру дела артиста. Но его отложили, а деньги забрали.

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Метки: вина   дтп   ефремов   компенсации   суд   
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9  комментариев
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294
Nane First NameLast 54 минуты назад
НЕЕЕЕТ! Опять Ефремов!
Только про него забыли...
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1k
zenon 17 минут назад
Мало того, что он не был пристёгнут авиационными безопасками, так у него ещё отсутствовало кресло катапультное. Надо глянуть, или на его ногах были носки одинаковые, это играет важную роль, если носки были одного цвета и размера, то он не должен и не мог погибнуть, даже если бы попал под танк, или на него свалилась ракета с ядерным зарядом. Вообще, что подозрительно, что именно в этот день он выехал из дома, а мог остаться. Но СМИ тоже хороши. Нужно было как в Германии дать объявления по всем средствам, как там - "просим жителей нашего города не выходить из дома, это опасно. Сегодня Курт Майер сдает езду на права". Могли сказать Миша пьяный вдребезги будет на дорогах столицы, а народ уже знает какой Миша.
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731
Лёха 23 минуты назад
У автора поста плохо с математикой?
24=30?
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8k
Великий Кормчий Полчаса назад
Шо, опять?!
Я за попкорном
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19k
Сибиряк 37 минут назад
ну у него же денег дох-я, сам говорил.
пусть теперь платит
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297
Алёха 51 минуту назад
ага)))ума уже набрался)))осознал вину)))конечно))) по друзьям-собутыльникам просто соскучился))) одному то там не в тему бухать)))
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299
Андрей 51 минуту назад
Бумагой не вернуть человека обратно.
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2k
Дарвин и аморальная премия 52 минуты назад
Поздно пить боржоми если почки отвалились
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−2
t1m_zverev 54 минуты назад
вот ведь ушлый пьяница><
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