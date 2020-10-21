Михаил Ефремов выплатил по миллиону трем пострадавшим по делу о смертельном ДТП

Со сменой адвокатов Ефремов встал на путь "истинный" и перестал жульничать - полностью признал вину и начал выплачивать компенсации пострадавшей стороне. Но и тут не обошлось без корысти - защита принесла деньги в суд, тогда, когда должно было состоятся заседание по пересмотру дела артиста. Но его отложили, а деньги забрали.
Сегодня, 21 октября, актер Михаил Ефремов выплатил по миллиону рублей еще трем пострадавшим по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщил один из адвокатов артиста Роман Филиппов, который перевел деньги на счета пострадавших.
Сообщается, что адвокаты Ефремова принесли деньги на пересмотр дела их подзащитного. По мнению защиты, компенсации и признание вины Ефремовым смягчит позицию суда касательного приговора Ефремову.
"У нас с собой 2 миллион 400 тысяч рублей. Сегодня мы готовы вручить по 800 тысяч рублей каждому потерпевшему. А Виталию Захарову ущерб был возмещён... Мы это сделали, чтобы в копилку смягчающих обстоятельств было положено ещё", - заявил на суде адвокат актера Петр Хархорин.
Тем не менее Московский городской суд отложил заседание по апелляции на приговор до 22 октября. За это время суд пообещал ознакомиться с новыми результатами экспертизы по делу Ефремова, чтобы понять, был ли пристегнут на момент аварии погибший Сергей Захаров.
Авария с участием нетрезвого Михаила Ефремова случилась 8 июня. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным в смертельной аварии и назначил наказание в виде 8 лет колонии. И несмотря на то, что Ефремов отказался от услуг бывшего адвоката Пашаева (из-за его выкрутасов его лишили статуса адвоката), актер тем не менее верит и надеется, что срок ему скостят.
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24=30?
Я за попкорном
пусть теперь платит