Тест: как хорошо вы помните "12 стульев" и "Золотого телёнка"?

Лёд тронулся, пришло время узнать, хорошо ли вы запомнили подвиги великого комбинатора и его подельников.
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Метки: Бендер Ильф балаганов кино киса литература паниковский петров
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