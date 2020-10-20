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Тест: как хорошо вы помните "12 стульев" и "Золотого телёнка"?

Тест: как хорошо вы помните "12 стульев" и "Золотого телёнка"?

Автор:
20 октября 2020 23:40
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Бендер   Ильф   балаганов   кино   киса   литература   паниковский   петров   
474
1
Лёд тронулся, пришло время узнать, хорошо ли вы запомнили подвиги великого комбинатора и его подельников.
1. Бендер послал подпольному миллионеру Корейко несколько телеграмм.
1. Бендер послал подпольному миллионеру Корейко несколько телеграмм. "Грузите апельсины бочках", - было написано в третьей телеграмме. А как Бендер её подписал?
Родион Раскольников
Братья Карамазовы
Старуха-процентщица
Отец русской демократии

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2. О какой женщине, по словам Остапа Бендера, мечтает поэт?
2. О какой женщине, по словам Остапа Бендера, мечтает поэт?
Красивой
Нежной
Пышной
Знойной

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3. Паниковский пожаловался Бендеру, что его не любят девушки. Бендер посоветовал Паниковскому куда-то обратиться. Куда?
3. Паниковский пожаловался Бендеру, что его не любят девушки. Бендер посоветовал Паниковскому куда-то обратиться. Куда?
В бордель
В Лигу Наций
Во Всемирную лигу сексуальных реформ
В Институт сексуальных наук

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4. Мальчишка, который показал Бендеру, где находится Варсонофьевский переулок, получил от великого комбинатора рубль. А когда парень попросил прибавить, Бендер сказал ему получить от мёртвого осла уши. У кого надо было получить уши?
4. Мальчишка, который показал Бендеру, где находится Варсонофьевский переулок, получил от великого комбинатора рубль. А когда парень попросил прибавить, Бендер сказал ему получить от мёртвого осла уши. У кого надо было получить уши?
У Горького
У Ленина
У отца Фёдора
У Пушкина

Источник:

5. Потомком кого называл себя Бендер в беседе с Александром Корейко?
5. Потомком кого называл себя Бендер в беседе с Александром Корейко?
Янычаров
Английских королей
Цыган
Византийцев

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6. Про какой город Остап Бендер сказал:
6. Про какой город Остап Бендер сказал: "Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже"?
Старгород
Черноморск
Арбатов
Москва

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7. Как зовут лейтенанта Шмидта, 35-м потомком которого представился Остап Бендер?
7. Как зовут лейтенанта Шмидта, 35-м потомком которого представился Остап Бендер?
Николай Николаевич
Отто Юльевич
Пётр Петрович
Александр Сергеевич

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8. Какая сумма денег нужна Шуре Балаганову для полного счастья? И не на сегодняшний день, а вообще.
8. Какая сумма денег нужна Шуре Балаганову для полного счастья? И не на сегодняшний день, а вообще.
100 рублей
6400 рублей
167 тыс. рублей
3 млн рублей

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9. К чему Остап Бендер относился с глубоким уважением? Он называл это своей слабостью и призывал других чтить это.
9. К чему Остап Бендер относился с глубоким уважением? Он называл это своей слабостью и призывал других чтить это.
Конвенция детей лейтенанта Шмидта
Закон Божий
Конституция
Уголовный кодекс

Источник:

10. Сколько сравнительно честных способов отъёма денег знает Остап Бендер?
10. Сколько сравнительно честных способов отъёма денег знает Остап Бендер?
10
150
400
1000

Источник:

11. Со стороны какой деревни Остап Бендер впервые вошёл в Старгород?
11. Со стороны какой деревни Остап Бендер впервые вошёл в Старгород?
Гадюкино
Васюки
Чмаровка
Дураково

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12. У кого отец Фёдор купил не те 12 стульев?
12. У кого отец Фёдор купил не те 12 стульев?
Инженер Брунс
Инженер Щукин
Варфоломей Коробейников
Васисуалий Лоханкин

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13. Кто или что не позволили Остапу Бендеру начистить рыло Паше Эмильевичу, одному из обитателей 2-го дома Старсобеса?
13. Кто или что не позволили Остапу Бендеру начистить рыло Паше Эмильевичу, одному из обитателей 2-го дома Старсобеса?
Совесть
Вера
Заратустра
Ленин

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14. В кого решил переквалифицироваться Остап Бендер в финале
14. В кого решил переквалифицироваться Остап Бендер в финале "Золотого телёнка"?
В честного человека
В семьянина
В наркома
В управдома

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Метки: Бендер   Ильф   балаганов   кино   киса   литература   паниковский   петров   
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жорик 5 минут назад
11 тоже норм, в этих ваших лигах запутался
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