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Какую пилюлю выберете вы?

Какую пилюлю выберете вы?

Автор:
20 октября 2020 14:31
Сообщество : Юмор
Метки: альтернативная история   история   опрос   пилюли   цвета   
694
1
Перед вами 8 пилюль, каждая из которых способна изменить ход истории, осуществить самые невероятные ваши желания. Предлагаем вам ознакомиться с возможностями волшебных пилюль и помечтать, что бы вы хотели изменить.

Какую пилюлю выберете вы?

Какую пилюлю выберете вы?
Какую пилюлю выберете вы?
Жёлтая
Зелёная
Синяя
Оранжевая
Красная
Розовая
Серая
Чёрная

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Метки: альтернативная история   история   опрос   пилюли   цвета   
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16  комментариев
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2k
Черчек Полчаса назад
Гулять так гулять.

Гулять так гулять.
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25k
Aleksandr 3 минуты назад
Хех, в описании желтой есть лазейка. Можно быть КЕМ УГОДНО, кроме царя. Так что ЛЮБОЙ королевский/ханский престол доступен...И осталось только выбрать, в союзе с кем Иван IV вздрючит весь остальной мир...
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7k
ГородДомов 5 минут назад
а где пилюля : Адам и Ева ?
ну, там запутанная история про яблоки и змея .
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532
Злодей 7 минут назад
Как вообще можно серьёзно относится к тем постам, где СССР называют "Красным террором", да ещё и про каките то политические репрессии говорят.
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26k
Slonyash 7 минут назад
Серую.
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1k
kosterok 14 минут назад
Я бы выбрал - Советский Союз не разваливается, Ельцина, Горбачева и их поддерживающих ссылают в Сибирь, дают простую работу на заводе, без права занимать руководящие посты. СССР продолжает строить коммунизм.
К сожалению здесь нет такого варианта.
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26k
parallax kosterok 6 минут назад
Продолжает строить утопию? Хорошо, что такой пилюли нет.
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43k
noName Полчаса назад
Главное что б не горькую!
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32k
jonnyD Полчаса назад
А я лучше дуну ! И вы хрен догоните меня на своих колесах !
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28k
Azesh Полчаса назад
вы это, осторожней с пилюлями, а то реально можно жизнь изменить. Надолго. С уважением, ваш ФСКН.
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11k
Андрей Дядя Azesh Полчаса назад
так вы же не по борьбе с пилюлями , а по контролю за оборотом


абревиатура то какая - Федеральная служба Российской Федерации по контролю (крышеванию) за оборотом наркотиков
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28k
Azesh Андрей Дядя 12 минут назад
наша служба и опасна и трудна.
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11k
Андрей Дядя Azesh 10 минут назад
да , люди там служат опасные и трудные .
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17k
Шуруп Azesh 7 минут назад
Какую пилюлю выберете вы?
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11k
Андрей Дядя Полчаса назад
чего тут думать то ? конечно черную
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190k
Северное сияние 36 минут назад
Я хочу увидеть альтернативный СССР, поэтому серая пилюля.
Наверняка в этом альтернативном мире СССР и КНР самые сильные страны.
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