Перед вами 8 пилюль, каждая из которых способна изменить ход истории, осуществить самые невероятные ваши желания. Предлагаем вам ознакомиться с возможностями волшебных пилюль и помечтать, что бы вы хотели изменить.
Какую пилюлю выберете вы?
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ну, там запутанная история про яблоки и змея .
К сожалению здесь нет такого варианта.
абревиатура то какая - Федеральная служба Российской Федерации по контролю (крышеванию) за оборотом наркотиков
Наверняка в этом альтернативном мире СССР и КНР самые сильные страны.