В детской больнице появились роботы-дезинфекторы

В ростовской детской больнице маленьких пациентов встречают дружелюбные роботы, благодаря которым дети быстро смиряются с карантинными мерами.
Новые проблемы требуют новых решений. В Ростовской детской больнице пациентов и их родителей теперь встречают роботы. Они обрабатывают руки пришедших санитайзером, измеряют температуру, а если она повышена, подают сигнал тревоги.
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Как говорят сотрудники больницы, они стараются идти в ногу со временем, поэтому задействовали на приеме посетителей искусственный интеллект.
Роботы, встречающие посетителей. дают возможность исключить лишние контакты между посетителями и персоналом. а также просто могут порадовать детишек, которым будет приятнее, если температуру им измерит не строгая медсестра в халате, а дружелюбный робот!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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