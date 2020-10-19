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В детской больнице появились роботы-дезинфекторы

В детской больнице появились роботы-дезинфекторы (7 фото)

Автор:
19 октября 2020 18:42
Сообщество : Истории
Метки: больница   история   креатив. дети   необычно   роботизация   ростов   техника   
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В ростовской детской больнице маленьких пациентов встречают дружелюбные роботы, благодаря которым дети быстро смиряются с карантинными мерами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: больница   история   креатив. дети   необычно   роботизация   ростов   техника   
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☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Забавно, но термометр на швабре называть искусственным интеллектом?
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Vitali 15 минут назад
.Ля, это точно для детей? Стрёмно как-то?
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6k
Sterling Malory Archer 3 часа назад
Крутотень!! Сщас их надо производить жо 2079 года, как жигули 2101
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