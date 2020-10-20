Сиделку, избивавшую 90-летнюю бабушку, сдали узбекские гости

У 90-летней бабули страдающей от деменции из Москвы остался лишь внук, который сначала пытался сам ухаживать за старушкой, но когда та несколько раз сбежала из дома в его отсутствие, нанял сиделку. С виду 42-летняя женщина из Узбекистана показалась заботливой нянечкой и поселилась в квартире старушки на Мичуринском проспекте. Женщина должна была ухаживать за бабулей круглыми сутками.

Когда внук навещал бабулю, всё было хорошо. Из-за коронавируса он старался не беспокоить бабулю и приезжал чуть реже. Ужасное отношение женщины сняли на видео гости, приехавшие к ней из Узбекистана. Они сняли на видео, как сиделка бьёт бабулю и отправили его в МВД, сообщает KP.RU.