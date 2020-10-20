Сиделку, избивавшую 90-летнюю бабушку, сдали узбекские гости

Старики - как дети, это мы давно знаем. Вот только почему-то к выбору няни подходят очень серьёзно, а сиделкой может стать любая соседка. Одинокие старики вынуждены терпеть рядом с собой человека, который может быть неприятен и даже жесток. Прямое тому доказательство - случай, произошедший в Москве.
У 90-летней бабули страдающей от деменции из Москвы остался лишь внук, который сначала пытался сам ухаживать за старушкой, но когда та несколько раз сбежала из дома в его отсутствие, нанял сиделку. С виду 42-летняя женщина из Узбекистана показалась заботливой нянечкой и поселилась в квартире старушки на Мичуринском проспекте. Женщина должна была ухаживать за бабулей круглыми сутками.
Когда внук навещал бабулю, всё было хорошо. Из-за коронавируса он старался не беспокоить бабулю и приезжал чуть реже. Ужасное отношение женщины сняли на видео гости, приехавшие к ней из Узбекистана. Они сняли на видео, как сиделка бьёт бабулю и отправили его в МВД, сообщает KP.RU.
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Полицейские задержали женщину и она призналась, что бабуля просто не хотела спать.
— День-два не спала она, я тоже хотела отдыхать. Я ей сказала: "Спите, я тоже буду немножко отдыхать", — рассказала она.
Стало известно, что бабуля почти не пострадала и уже ничего не помнит. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту истязания.
Берегите своих стариков!
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