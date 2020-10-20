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Сиделку, избивавшую 90-летнюю бабушку, сдали узбекские гости

Сиделку, избивавшую 90-летнюю бабушку, сдали узбекские гости (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 14:10
Сообщество : Истории
Метки: бабушка   видео   интересное   россия   сиделка   соседи   спасли   фото   
1097
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Старики - как дети, это мы давно знаем. Вот только почему-то к выбору няни подходят очень серьёзно, а сиделкой может стать любая соседка. Одинокие старики вынуждены терпеть рядом с собой человека, который может быть неприятен и даже жесток. Прямое тому доказательство - случай, произошедший в Москве.

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Метки: бабушка   видео   интересное   россия   сиделка   соседи   спасли   фото   
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8  комментариев
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918
Kruma 57 минут назад
Ну я на месте внука поставил бы видео наблюдение.
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−10
Князь Курбский Полчаса назад
Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее обвцееьам
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2k
Дарвин и аморальная премия Князь Курбский 7 минут назад
Тебя тоже ,как бабулю,тоже частенько били и что-то в голове повредили и теперь там ранка,залей зеленкой,может немного поможет
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−2
Виталий Полчаса назад
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−19
Князь Курбский 42 минуты назад
Интересно, завещание уже на узбечку?
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Комментарий удален. Причина: флуд
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Князь Курбский 43 минуты назад
Слава Путлеру!
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10k
Taximaxi 53 минуты назад
На тюремную диету бегемотиху.
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2k
Core 59 минут назад
Сама себе срок подняла
узбеки всегда почему-то подтягивают к себя мам-пап-брат-хренпомикто
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