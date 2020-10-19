Как, зная лишь одну деталь, прослыть знатоком иконописи

Читали наверное смешные стишки, которые описывают манеру написания картин у художников. А знаете ли вы, что можете похвастаться своей эрудицией и в иконописи, всего лишь запомнив имя и маленькую деталь. Запоминайте и станете знатоком!
Петр Веронский, посвятивший себя борьбе с еретиками, всегда с ножом в голове - именно так его и убили
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Жиль (Эгидий) - патрон калек, нищих и кузнецов, считался одним из четырнадцати эффективнейших святых заступников и специализировался на безумии, эпилепсии и бесовской одержимости.
Святой Фиакр всегда с лопатой - чудо вскопки земли под святой скит - Фиакр провел посохом по земле, которую хотели отдать под храм и она сама вкопалась. Кстати святой лечит геморрой
Святая Мария Египетская - длинные волосы и хлеб. Блудница, которая не смогла войти в храм, скиталась очищаясь по пустыне 47 лет из них 17 питалась тремя буханками зачерствевшего хлеба.
Антоний Великий - с огнем и со свиньей. Огонь потому что он излечивал от «огня святого Антония» (отравление спорыньей), а свинья - потому что он состоял в ордене, разводившем свиней
Святой Иероним - эрудит и секретарь Папы - всегда в одежде кардинала и в компании со львом, которого вылечил и тот стал его верным другом
Эразм (Эльм) Антиохийский / Формийский покровитель моряков и тот, кто вылечит вас от кишечных болей всегда изображается с кабестаном - штырь с намотанным на него канатом. Некоторые ошибочно принимают их за кишки от пыток, перенесенных святым
Агнесса Римская, патронесса девственниц всегда с овечкой (агнцем) символом чистоты и непорочности
Маргарита Антиохийская, покровительница беременных и рожениц. всегда с драконом. Маргарита отвергнув притязании чиновника была брошена в тюрьму, где ее проглотил дракон. но она изнутри, распятием вскрыла ему брюхо и вышла живой...
Луция Сиракузская целительница глаз и глазных болезней. Она тоже отвергла наглого воздыхателя за что была изрублена. До этого Луция вырвала себе глаза и выслала их жениху (глаза бы мои тебя не видели), но Господь вернул ей зрение
Варвара Илиопольская, покровительница артиллеристов, всегда с башней в которой она возжелала сделать три окна во имя Святой Троицы
Власий Севастийский, защитник от штормов и бурь всегда с свечами и гребнем для вычесывания овец - этим гребнем его запытали до смерти
Христофор, покровитель путешественник5ов, с младенцем на руках. Младенец сам Христос, которого Христофор перенес через бурную реку. Святого часто изображают с песьей головой (псоглавец)
Криспин и Криспиниан покровители башмачников - бесплатно раздавали обувь тем, кто добровольно принял христианство
Себастьян - всегда со стрелами, которыеми он был казнен за верну, но не умер, а пришел к своему палаче в таком виде - утыканным стрелами. Является заступником от чумы (любых пандемий)
Евстафий, покровитель охотников, всегда с оленем - в него превратился Христос и привиделся Евстафию, ставшему после этой встречи ярым верующим
Апостол Андрей, I век, косой крест - старший брат апостола Петра, который первым из двенадцати учеников последовал за Христом, по преданию, был распят в греческих Патрах. Андреевский флаг все знают, надеюсь
Авторский пост
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Метки: изобразительное искусство иконопись интересное искусство религия святые теперь ты знаешь больше
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