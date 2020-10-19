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Как, зная лишь одну деталь, прослыть знатоком иконописи

Как, зная лишь одну деталь, прослыть знатоком иконописи (20 фото)

Автор:
19 октября 2020 13:34
Сообщество : Искусство
Метки: изобразительное искусство   иконопись   интересное   искусство   религия   святые   теперь ты знаешь больше   
1679
20

Читали наверное смешные стишки, которые описывают манеру написания картин у художников. А знаете ли вы, что можете похвастаться своей эрудицией и в иконописи, всего лишь запомнив имя и маленькую деталь. Запоминайте и станете знатоком!

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Метки: изобразительное искусство   иконопись   интересное   искусство   религия   святые   теперь ты знаешь больше   
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5  комментариев
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RaiJu Полчаса назад
А я уж думал, кто написал икону, а тут какой святой.
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Lola 12 минут назад
Как, зная лишь одну деталь, прослыть знатоком иконописи
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5k
Нестерин Сергей 19 минут назад
а Фиакр геморрой лопатой лечит?
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5k
Ivan 21 минуту назад
Как, зная лишь одну деталь, прослыть знатоком иконописи
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172
Vladimir Vladimirovich Putin Полчаса назад
Оч интересно, респект автору, продолжай в том же духе
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