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В Нью-Йорке установили статую Медузы Горгоны c головой Персея в руках

В Нью-Йорке установили статую Медузы Горгоны c головой Персея в руках (6 фото)

Автор:
18 октября 2020 19:26
Метки: Персей   голова   медуза горгона   нью-йорк   статуя   
1352
6
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В Нью-Йорке установили статую Медузы Горгоны, которая держит в руках отрубленную голову Персея.
Согласно мифу, Медуза была прекрасной морской девой с шикарными золотыми волосами, умела предсказывать будущее и отличалась свободной волей. Афина завидовала её красоте, и была возмущена вольностью.

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Метки: Персей   голова   медуза горгона   нью-йорк   статуя   
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23  комментария
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7k
Sasa 3 часа назад
Осталось еще памятник Гераклу в женской одежде поставить, в которой он прислуживал лидийской царице Омфале.
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6k
Агент Безопасной Национальности Sasa 2 часа назад
Ну почему-же. Можно еще памятник, как Ариадна убивает Тесея и по его нити выводит Минотавра из лабиринта.
Но это если скульптором будет чернокожая бодипозитивная альтернативно мыслящая чернокожая лесбиянка, конечно...
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1k
Mellivora 6 минут назад
Фемки довольны.
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1k
Павел 15 минут назад
Почему то не проработаны гениталии. Как у куклы барби. Это нормально?
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3k
Fishki_surfer 22 минуты назад
Хорошо, что в России все не так.
Кентавр в Пензе:
Хорошо, что в России все не так. Кентавр в Пензе:
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7k
Vacony 43 минуты назад
как то так....
как то так....
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7k
Vacony Час назад
я конечно не спец, по строению тела и историческому развитию, но не такой должна выглядеть фигура женщины воительницы того времени.. тем более мифического
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4k
Georgyi Vacony 21 минуту назад
Это чтобы многим не обидно было ...
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19k
hebpat Час назад
[мат]
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−26
Евгений Эдельштейн Час назад
Тьфу... Там же дети,наверное,ходят...
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
главное что жопа с целлюлитом!
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9k
Bill 2 часа назад
Недолго простоит.
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7k
Владимир Bill Час назад
Она и так временная - до апреля 2021
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19k
Мерзавец... 2 часа назад
Ваня, ты там сафсемипанулся??? Уже фото скульптуры под спойлеры прячешь!
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Медуза горгона была защитницей города Аргос. И аргосцы очень не любили персея и всех персеидов
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Ну,читая греческую мифологию (скандинавскую тоже,кстати),можно заметить что все эти боги и герои-полные мразоты. Может действительно время такое было. Мразотное время богов и героев...
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12k
Konstantin Опиум для народа 2 часа назад
Герои были такими потому что они люди, а не святые. И боги тоже были очеловеченными, поэтому так же символизировали людские грехи, в общем все приближенно к реальности )
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55k
Опиум для народа Konstantin 2 часа назад
Х"ясе у них реальности были.Там и инцест и п"дерастия и зоофилия и т.д.
Ну и всё это под обильным кровавым соусом,очень часто невинных...
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
Как гласит поздняя версия мифа, оформленная Овидием в «Метаморфозах», разгневанная Афина превратила Медузу и её сестёр в чудовищ после того, как Посейдон овладел Медузой в храме богини. По другой версии, Эвриала и Сфено решили стать чудовищами сами из сострадания к судьбе сестры. Медуза была смертной (убита Персеем), Эвриала и Сфено бессмертны. Сёстры дракона Ладона, охранявшего сад с яблоками Гесперид, Фоосы (матери Полифема) и грай. Согласно Еврипиду, они охраняли Пуп Земли. На ларце Кипсела было изображено, как они преследуют на крыльях Персея.

По ещё одной версии горгоны были детьми Тифона и Ехидны.
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5k
B0n Yasen_Perec 13 минут назад
Ты хочешь, что я йобнулся?
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109
Stazis 3 часа назад
С качеством "скульптурирования" сильные проблемы, увы...
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11k
робт Stazis 2 часа назад
да и бошка в руке висит физически некорректно
при таком хвате она должна быть лицом вверх
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