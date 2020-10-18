В Нью-Йорке установили статую Медузы Горгоны c головой Персея в руках

В Нью-Йорке установили статую Медузы Горгоны, которая держит в руках отрубленную голову Персея.
Согласно мифу, Медуза была прекрасной морской девой с шикарными золотыми волосами, умела предсказывать будущее и отличалась свободной волей. Афина завидовала её красоте, и была возмущена вольностью.
Согласно мифу, Медуза была прекрасной морской девой с шикарными золотыми волосами, умела предсказывать будущее и отличалась свободной волей. Афина завидовала её красоте, и была возмущена вольностью.
А Посейдон, очарованный девушкой, стал преследовать в попытках овладеть. Спасаясь от озабоченного Посейдона, Медуза пыталась найти убежище в храме Афины, но Посейдон настиг её там и надругался. Для Афины наступил звёздный час реванша и под предлогом того, что именно Медуза повинна в осквернении храма, богиня отомстила девушке, превратив её в чудовище со змеями вместо волос и взглядом, обращающим людей в камень. Но и этого Афине показалось мало. По поручению богини Персей отсек Медузе голову. Во время боя с Персеем Медуза Горгона носила под сердцем детей Посейдона.
Автор скульптуры аргентино-итальянский художник Лучано Гарбати ставит под сомнение характеристику мифической фигуры как монстра и исследует женщину, стоящую за мифом. Он задаётся вопросом: «Какой может быть триумф, если вы побеждаете жертву?». Скульптура Гарбати напрямую связана с флорентийским бронзовым шедевром XVI века « Персей с головой Медузы» Бенвенуто Челлини (1545–1554).
«Медуза с головой Персея», как символ справедливости, была установлена прямо напротив здания Уголовного суда округа Нью-Йорк, места рассмотрения громких дел, включая недавний суд над Харви Вайнштейном.
Важную претензию к скульптуре высказала активистка Вагатве Ванджуки. Она возмутилась тем, что символом движения MeToo, начатого афроамериканкой, стало изображение европейского персонажа, сделанное мужчиной.
«Медуза с головой Персея», как символ справедливости, была установлена прямо напротив здания Уголовного суда округа Нью-Йорк, места рассмотрения громких дел, включая недавний суд над Харви Вайнштейном.
Важную претензию к скульптуре высказала активистка Вагатве Ванджуки. Она возмутилась тем, что символом движения MeToo, начатого афроамериканкой, стало изображение европейского персонажа, сделанное мужчиной.
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Метки: Персей голова медуза горгона нью-йорк статуя
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Но это если скульптором будет чернокожая бодипозитивная альтернативно мыслящая чернокожая лесбиянка, конечно...
Кентавр в Пензе:
Ну и всё это под обильным кровавым соусом,очень часто невинных...
По ещё одной версии горгоны были детьми Тифона и Ехидны.