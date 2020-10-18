В Нью-Йорке установили статую Медузы Горгоны c головой Персея в руках

А Посейдон, очарованный девушкой, стал преследовать в попытках овладеть. Спасаясь от озабоченного Посейдона, Медуза пыталась найти убежище в храме Афины, но Посейдон настиг её там и надругался. Для Афины наступил звёздный час реванша и под предлогом того, что именно Медуза повинна в осквернении храма, богиня отомстила девушке, превратив её в чудовище со змеями вместо волос и взглядом, обращающим людей в камень. Но и этого Афине показалось мало. По поручению богини Персей отсек Медузе голову. Во время боя с Персеем Медуза Горгона носила под сердцем детей Посейдона.