Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы, которые ценил Великий Кормчий

Единственная награда СССР, которую И. В. Сталин носил прилюдно, это золотая медаль "Серп и Молот". Вторая по значимости в нашей стране, после звезды "Героя Советского Союза".
Скромность, достойная настоящего Вождя, хотя ему было, чем украсить свой неброский пиджак. Даже на официальные торжества, Отец Народов облачался в маршальский китель, несмотря на то, что для него был разработан и пошит, мундир Генералиссимуса.
Скромность, достойная настоящего Вождя, хотя ему было, чем украсить свой неброский пиджак. Даже на официальные торжества, Отец Народов облачался в маршальский китель, несмотря на то, что для него был разработан и пошит, мундир Генералиссимуса.
У молодой Советской Республики было не так уж и много способов наградить за заслуги своих выдающихся граждан. И если в годы Революции и Гражданской войны могли поощрить именным оружием, саблей или Маузером, то позже стали вводить Почётные знаки, медали и ордена. Но большинство из них, отражали всё-таки воинскую доблесть. Или были универсальными и вручались за "исключительные достижения и особо выдающиеся заслуги", как, например, Орден Ленина.
За трудовые заслуги отдельных нагрудных знаков отличия тогда не было. Ударников труда поощряли Почётными грамотами. Они, конечно тоже, являлись важными государственными наградами, но на парадный френч их было не нацепить и в стакан с водкой, при "обмывании", окунать было трудно.
За трудовые заслуги отдельных нагрудных знаков отличия тогда не было. Ударников труда поощряли Почётными грамотами. Они, конечно тоже, являлись важными государственными наградами, но на парадный френч их было не нацепить и в стакан с водкой, при "обмывании", окунать было трудно.
×
И вот, перед самой войной, эту несправедливость устранили.
В декабре 1938 года, Верховный Совет учредил звание "Герой Социалистического Труда", с вручением не только Почётной Грамоты, но и Ордена Ленина, а так же медали "Серп и Молот", в простонародье - звезды Героя Соцтруда.
В последствии, ею было награждено более 20 000 наших граждан. Некоторые получили эту награду не по одному разу.
И. В. Курчатов, работавший над советской атомной бомбой, за создание "Мирного Атома", был удостоен звания Героя Социалистического Труда - трижды!
Звание Г. С. Т. присваивалось за "заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства".
В декабре 1938 года, Верховный Совет учредил звание "Герой Социалистического Труда", с вручением не только Почётной Грамоты, но и Ордена Ленина, а так же медали "Серп и Молот", в простонародье - звезды Героя Соцтруда.
В последствии, ею было награждено более 20 000 наших граждан. Некоторые получили эту награду не по одному разу.
И. В. Курчатов, работавший над советской атомной бомбой, за создание "Мирного Атома", был удостоен звания Героя Социалистического Труда - трижды!
Звание Г. С. Т. присваивалось за "заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства".
Но вернемся к первому лауреату звания Героя Соцтруда.
20 декабря 1939 года за исключительные заслуги в деле организации Коммунистической партии, создании Советского государства, построения социалистического общества в СССР и укрепление дружбы между народами, товарищу Сталину, первому в нашей стране, было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Время от времени, эта медаль, появляется на груди Вождя на репортажных фотографиях с официальных торжеств. Обычно же, на многочисленных изображениях той эпохи, Друг всех детей, изображался вовсе без наград.
До войны, у него было всего три ордена – Орден Ленина и два Ордена Красного Знамени. Но и их он, обычно, не надевал.
В ходе войны он был награждён еще пятью орденами:
Орден Ленина
Орден Красного Знамени
Орден Суворова 1 степени
Два Ордена Победы
20 декабря 1939 года за исключительные заслуги в деле организации Коммунистической партии, создании Советского государства, построения социалистического общества в СССР и укрепление дружбы между народами, товарищу Сталину, первому в нашей стране, было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Время от времени, эта медаль, появляется на груди Вождя на репортажных фотографиях с официальных торжеств. Обычно же, на многочисленных изображениях той эпохи, Друг всех детей, изображался вовсе без наград.
До войны, у него было всего три ордена – Орден Ленина и два Ордена Красного Знамени. Но и их он, обычно, не надевал.
В ходе войны он был награждён еще пятью орденами:
Орден Ленина
Орден Красного Знамени
Орден Суворова 1 степени
Два Ордена Победы
Полный список наград Иосифа Виссарионовича Сталина насчитывает почти три десятка орденов и медалей. Но увидеть значительную их часть разом, на груди Главнокомандующего, можно лишь на парадном портрете, выполненном в честь его 70-летия.
Сам Сталин даже на торжественные мероприятия, посвященные Победе, в отличие от своих маршалов, подобный «иконостас» не надевал. Впрочем, это не в укор последним. Просто Сталин считал, что его личный вклад в Победу был гораздо более скромным.
По воспоминаниям современников, Сталин считал основными творцами победы Жукова, Василевского, Конева, Рокоссовского…
Сам же он сильно корил себя за стратегические просчёты первых военных лет и многие свои военные награды расценивал как незаслуженные. Те же, что были вручены ему за Победу и после войны, он и вовсе никогда не надевал.
По воспоминаниям современников, Сталин считал основными творцами победы Жукова, Василевского, Конева, Рокоссовского…
Сам же он сильно корил себя за стратегические просчёты первых военных лет и многие свои военные награды расценивал как незаслуженные. Те же, что были вручены ему за Победу и после войны, он и вовсе никогда не надевал.
Рассказывают, что второй Орден "Победы" Сталин согласился принять лишь на своё 70-летие, хотя официально награждён им был летом 1945 года.
Тогда же, 26 июня 1945 года, Сталин был награждён ещё и "Золотой Звездой" Героя Советского Союза. Но после вручения и до самой смерти так ни разу её и не надел, мотивируя свой поступок тем, что в боевых действиях участия не принимал, а потому личного мужества проявить просто не мог.
Действительно, если награждение вторым Орденом "Победы", по статуту, не вызывало вопросов, то Героя СССР можно было получить лишь за "личные или коллективные заслуги перед Советским государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига".
Практически, на всех прижизненных фотографиях на его кителе, присутствует только Звезда "Серп и Молот".
Помните ту фотку, где Иосиф Виссарионович смеётся над устаревшей моделью мобильника Черчиля?
Тогда же, 26 июня 1945 года, Сталин был награждён ещё и "Золотой Звездой" Героя Советского Союза. Но после вручения и до самой смерти так ни разу её и не надел, мотивируя свой поступок тем, что в боевых действиях участия не принимал, а потому личного мужества проявить просто не мог.
Действительно, если награждение вторым Орденом "Победы", по статуту, не вызывало вопросов, то Героя СССР можно было получить лишь за "личные или коллективные заслуги перед Советским государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига".
Практически, на всех прижизненных фотографиях на его кителе, присутствует только Звезда "Серп и Молот".
Помните ту фотку, где Иосиф Виссарионович смеётся над устаревшей моделью мобильника Черчиля?
На Ялтинской конференции на фоне Черчилля, тов. Сталин, со своей "одинокой Звездой", смотрится весьма скромно.
Из иностранных наград у Сталина были ордена и медали Чехословакии и Монголии. В том числе и высшее почетное звание последней – Герой МНР. Сталин в 1949 году стал 15-м человеком, удостоившимся этой награды и первым иностранцем. Кстати, 16-м – почти 8 лет спустя – был Клим Ворошилов, тот самый, в честь которого у нас, присваивалось звание - "Ворошиловский стрелок"!
К иностранным наградам можно отнести и ордена исчезнувших государств: Бухарской Народной Советской Республики, вошедшей в состав СССР в 1923 году и Тувинской Народной Республики, ставшей частью Союза в 1944 году.
Тува, тогда еще независимая, стала первым союзником СССР в войне с Германией и странами «Оси Зла». Чуть позже к антигитлеровской коалиции присоединилась и Монголия.
К иностранным наградам можно отнести и ордена исчезнувших государств: Бухарской Народной Советской Республики, вошедшей в состав СССР в 1923 году и Тувинской Народной Республики, ставшей частью Союза в 1944 году.
Тува, тогда еще независимая, стала первым союзником СССР в войне с Германией и странами «Оси Зла». Чуть позже к антигитлеровской коалиции присоединилась и Монголия.
Придворные наградодельцы, неоднократно пытались протолкнуть свои творения, с изображениями и названиями Великих Вождей Революции и рулевых страны Советов. Сталин пропустил только Орден Ленина. Как бы нынче не завывали отдельные граждане про Культ Личности, товарищ Сталин отверг выпуск наград, имени себя, любимого.
А потуги были...
Это и первый дизайн Ордена Победы, и несостоявшийся Орден Славы.
А потуги были...
Это и первый дизайн Ордена Победы, и несостоявшийся Орден Славы.
Также отверг он и предложение учредить специальный Орден Сталина. Эта награда была изготовлена в 12(!) вариантах макетов. Проект рассматривался и в 1945 году – после Победы, и в 1949 году – в честь 70-летия Сталина, и в 1953 году – после смерти вождя.
Генералиссимус СССР и почётные звания.
Почётных званий у Сталина тоже хватало. Он был почётным гражданином Будапешта, Кошице, Варны, Вроцлава и других польских и чешских городов.
Но самый громкий титул Вождя Всех Народов – Генералиссимус СССР. Сталин стал первым и последним за всю историю Союза, кто удостоился этого звания. Правда сам он, поддавшись на уговоры Рокоссовского и согласившись на высшее воинское звание, потом всю жизнь жалел об этом.
Да и компанию других носителей титула видел себе неподходящей: Чан Кайши, Франко…
Для Генералиссимуса был даже разработан парадный мундир, но Сталин его даже не примерил, предпочитая носить маршальскую форму.
Но самый громкий титул Вождя Всех Народов – Генералиссимус СССР. Сталин стал первым и последним за всю историю Союза, кто удостоился этого звания. Правда сам он, поддавшись на уговоры Рокоссовского и согласившись на высшее воинское звание, потом всю жизнь жалел об этом.
Да и компанию других носителей титула видел себе неподходящей: Чан Кайши, Франко…
Для Генералиссимуса был даже разработан парадный мундир, но Сталин его даже не примерил, предпочитая носить маршальскую форму.
В Советском Уголовном Кодексе была статья за ношение незаслуженных званий, наград и отличительных знаков...
"Эх, Сталина на вас нет!" (С) Народная молва.
"Эх, Сталина на вас нет!" (С) Народная молва.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- #Яавтор. Первые победители
- Батон с сыром, чесноком и зеленью
- Новая неделя и новые победители!
- Ароматный хлеб на кефире из ржаной, льняной и пшеничной муки
- Попытка повторить в домашних условиях торт "Красный бархат"
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
Поколение ЕГЭ.
Личная скромность - прекрасное качество политика и просто человека. Только к иосифу не имеет никакого отношения, переименование целых городов(не говоря о заводах, деревнях, различных изделиях) в свое, такое скромное имя это так умилительно и полностью отвечает сказочке о личной скромности. Я прекрасно понимаю, что это все происки любителей лизнуть поглубже, но я также понимаю, что все это делалось с личного разрешения, видимо потупив взор наше величайшее всё, проникновенно думал - ну заслужил же я, собака.
После войны СССР первым отменил продуктовые карточки. В британии они просуществовали до конца 50-х.
15 лет, Карл!
Наши карточки давали право получить хлеб.
Их карточки давали право КУПИТЬ хлеб.
Чуешь разницу?
Но ведь про культ личности «завыли» не сейчас. Завыли об этом в СССР. В том самом СССР, в который сегодня все так хотят вернуться
https://aliexpress.ru/item/4000894302767.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.4cc52e55Hpj96Q&algo_pvid=4d50c948-bff3-4d98-9305-13d69395cd18&algo_expid=4d50c948-bff3-4d98-9305-13d69395cd18-3&btsid=0b8b036316030203057981018ef429&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603https://aliexpress.ru/item/4000894302767.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.4cc52e55Hpj96Q&algo_pvid=4d50c948-bff3-4d98-9305-13d69395cd18&algo_expid=4d50c948-bff3-4d98-9305-13d69395cd18-3&btsid=0b8b036316030203057981018ef429&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_