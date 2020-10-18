Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы, которые ценил Великий Кормчий

Рассказывают, что второй Орден "Победы" Сталин согласился принять лишь на своё 70-летие, хотя официально награждён им был летом 1945 года.

Тогда же, 26 июня 1945 года, Сталин был награждён ещё и "Золотой Звездой" Героя Советского Союза. Но после вручения и до самой смерти так ни разу её и не надел, мотивируя свой поступок тем, что в боевых действиях участия не принимал, а потому личного мужества проявить просто не мог.

Действительно, если награждение вторым Орденом "Победы", по статуту, не вызывало вопросов, то Героя СССР можно было получить лишь за "личные или коллективные заслуги перед Советским государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига".

Практически, на всех прижизненных фотографиях на его кителе, присутствует только Звезда "Серп и Молот".

Помните ту фотку, где Иосиф Виссарионович смеётся над устаревшей моделью мобильника Черчиля?