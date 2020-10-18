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Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы, которые ценил Великий Кормчий

Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы, которые ценил Великий Кормчий (13 фото)

Автор:
18 октября 2020 11:58
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: История нашей страны   звезда героя   награды   сталин   яавтор   
716
13
Единственная награда СССР, которую И. В. Сталин носил прилюдно, это золотая медаль "Серп и Молот". Вторая по значимости в нашей стране, после звезды "Героя Советского Союза".
Скромность, достойная настоящего Вождя, хотя ему было, чем украсить свой неброский пиджак. Даже на официальные торжества, Отец Народов облачался в маршальский китель, несмотря на то, что для него был разработан и пошит, мундир Генералиссимуса.
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Метки: История нашей страны   звезда героя   награды   сталин   яавтор   
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22  комментария
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5k
fvm Час назад
Великим Кормчим называли Мао Цзедуна, а не Сталина.
Поколение ЕГЭ.
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Bhaal 16 минут назад
Сралинисты активизировались. Очередное обострение сралинодрочерства
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13k
Kvadro Час назад
Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы, которые ценил Великий Кормчий
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13k
Kvadro Час назад
Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы, которые ценил Великий Кормчий
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979
Пока живу Час назад
Доброго дня
Личная скромность - прекрасное качество политика и просто человека. Только к иосифу не имеет никакого отношения, переименование целых городов(не говоря о заводах, деревнях, различных изделиях) в свое, такое скромное имя это так умилительно и полностью отвечает сказочке о личной скромности. Я прекрасно понимаю, что это все происки любителей лизнуть поглубже, но я также понимаю, что все это делалось с личного разрешения, видимо потупив взор наше величайшее всё, проникновенно думал - ну заслужил же я, собака.
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13k
Kvadro Час назад
Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы, которые ценил Великий Кормчий
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4k
Ф Ив Kvadro 39 минут назад
По поводу трех рублей, а сколько тогда была зарплата? Магазины забиты высококачественными продуктами? Это, наверное, в параллельной вселенной. Вспомнить голод тридцатых, и нехватку еду после войны.
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68
Червона Рута Автор поста Ф Ив 17 минут назад
Голод 20-х был у нас после гражданской, а в остальном мире, в частности в сша, по желанию буржуинов. Они хлеб сжигали, лишь бы цены не опускать в Великую депрессию.
После войны СССР первым отменил продуктовые карточки. В британии они просуществовали до конца 50-х.
15 лет, Карл!
Наши карточки давали право получить хлеб.
Их карточки давали право КУПИТЬ хлеб.
Чуешь разницу?
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13k
Kvadro Час назад
Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы, которые ценил Великий Кормчий
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13k
Kvadro Час назад
и кстати, он сам вручал Звезду Героя
и кстати, он сам вручал Звезду Героя
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3k
aleksander 2 часа назад
«Как бы нынче не завывали отдельные граждане про Культ Личности»

Но ведь про культ личности «завыли» не сейчас. Завыли об этом в СССР. В том самом СССР, в который сегодня все так хотят вернуться
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68
Червона Рута Автор поста aleksander 2 часа назад
Хрущёв пинал мёртвого льва из-за личных обид. Сталин отказался спасть сына хрущёва. После смерти это ему и аукнулось.
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2k
Михалыч Червона Рута 20 минут назад
Там даже не только личные обиды, но и политическое (а зачастую и физическое) уничтожение соратников Сталина.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 2ой степени

награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 2ой степени
награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 2ой степени
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4k
Ф Ив 2 часа назад
На себя он может быть и не любил навешивать медали, зато изображать себя на медалях очень.
На себя он может быть и не любил навешивать медали, зато изображать себя на медалях очень.
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68
Червона Рута Автор поста Полчаса назад
А вот её предшественник

А вот её предшественник
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4k
Ф Ив Червона Рута 21 минуту назад
Медаль самая настоящая. Есть еще медаль Жукова.
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5k
Bhaal Червона Рута 12 минут назад
Даунито. Это медаль за победу над Германией. Была ещё за победу над Японией. Взялся писать о наградах так изучил бы тему.
Даунито. Это медаль за победу над Германией. Была ещё за победу над Японией. Взялся писать о наградах так изучил бы тему.
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68
Червона Рута Автор поста Ф Ив 5 минут назад
Я просто видел её на али за 200 рублей, вот и усомнился
https://aliexpress.ru/item/4000894302767.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.4cc52e55Hpj96Q&algo_pvid=4d50c948-bff3-4d98-9305-13d69395cd18&algo_expid=4d50c948-bff3-4d98-9305-13d69395cd18-3&btsid=0b8b036316030203057981018ef429&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603https://aliexpress.ru/item/4000894302767.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.4cc52e55Hpj96Q&algo_pvid=4d50c948-bff3-4d98-9305-13d69395cd18&algo_expid=4d50c948-bff3-4d98-9305-13d69395cd18-3&btsid=0b8b036316030203057981018ef429&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
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4k
Ф Ив Червона Рута 2 минуты назад
А если бы увидел на али медаль героя социалистического труда, то тоже усомнился бы?
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