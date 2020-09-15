Какие иностранные награды есть у Владимира Путина (20 фото)

Интересно, какие государства чтят заслуги действующего президента России?
Орден Золотого орла, Казахстан
Знак высшей степени отличия Республики Казахстан. Указ о награждении Владимира Путина под номером 1274 подписан 8 января 2004 года.
Орден Назарбаева, Казахстан
В наградной системе Казахстана этот орден занимает третье положение. Владимир Путин получил награду в 2019 году.
Орден "За выдающиеся заслуги", Узбекистан
Высшая государственная награда Узбекистана. На момент написания статьи всего было награждено этим орденом 117 человек. Владимир Путин получил награду 20 февраля 2008 года.
Орден Республики Сербии
Приказ о награждении Владимира Путина был подписан в 2013 году. А сам орден вручён в 2014 году. Орден Республики Сербия — высшая государственная награда Сербии.
Орден Почётного легиона высшей степени
Французский национальный орден, учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года. Награда была вручена Владимиру Путину в 2006 году.
Орден Святого Карла, Монако
Орденом награждают за заслуги и усердную службу на благо государства или лично князя Монако. Владимир Путин стал кавалером ордена в октябре 2013 года.
Орден короля Абдель-Азиза, Саудовская Аравия
Государственная награда Саудовской Аравии вручается за гражданские заслуги. Владимир Путин получил награду в 2007 году.
Орден Заида, ОАЭ
Орден Заида — высшая государственная награда Объединённых Арабских Эмиратов. Этот орден вручается исключительно главам иностранных государств. Владимир Путин получил эту награду в 2007 году.
Орден Хо Ши Мина, Вьетнам
Владимир Путин был награждён высшим орденом Вьетнама в 2008 году.
Орден "Хосе Марти", Куба
Орден "Хосе Марти" — государственная награда Республики Куба, один из трёх высших орденов. Владимир Путин получил награду 11.07.2014 г.
Орден Освободителя, Венесуэла
Орден Освободителя является высшей наградой Венесуэлы за исключительные военные и гражданские заслуги перед государством и обществом. Учреждён в честь Симона Боливара. Владимир Путин получил награду 26 ноября 2008 года.
Национальный орден "За заслуги ", Гвинея
Высшая государственная награда Гвинеи. Владимир Путин был удостоен награды в 2017 году.
Орден Дружбы народов, Беларусь
Высшая награда Республики Беларусь для иностранных граждан. Владимир Путин получил награду в 2013 году.
Орден Дружбы, Китай
Высшая государственная награда Китайской Народной Республики для иностранных граждан. Первым кавалером ордена стал президент России Владимир Путин, получивший награду во время своего визита в Китай 8 июня 2018 года.
Орден "Уацамонга", Южная Осетия
Это высшая государственная награда республики Южная Осетия. Владимир Путин получил награду в 2018 году.
Орден "Честь и слава", Абхазия
Высший орден Абхазии. Владимир Путин получил награду в 2018 году.
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Я прочел надпись:"Шесть недель без венерических болезней в боевой обстановке".
Чудненько. Надо полагать, остальные награды-за столь же славные подвиги.
Гарри Гаррисон
"Стальная крыса идет в армию"
("Понедельник начинается в субботу.", А. и Б. Стругацкие, 1966)
Не подходит к ордену Насер!
(В. С. Высоцкий)
Это, кажется, "парафраз" называется.