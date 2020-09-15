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Какие иностранные награды есть у Владимира Путина (20 фото)

Какие иностранные награды есть у Владимира Путина (20 фото)

Автор:
15 сентября 2020 09:06
Сообщество : Политика
Метки: владимир путин   государственные награды   государственные награды Казахстана   государственные награды Киргизии   государственные награды Узбекистана   награды   
1764
20

Интересно, какие государства чтят заслуги действующего президента России?

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Метки: владимир путин   государственные награды   государственные награды Казахстана   государственные награды Киргизии   государственные награды Узбекистана   награды   
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12  комментариев
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1k
Pterodactyl Час назад
Молодец Вовка кучу цацок собрал. Меняю на вкладыши турбо или love is. Есть значки
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2k
mtonaka 4 минуты назад
Не хватает ордена Сутулого, с закруткой на спине!
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11k
Oleg 12 минут назад
Хорош президент , талантливый руковод - уже 6 лет, как перестал рассекать по миру, сидит на месте ровно , не до наград... Отечество в опасности!
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13k
Игорь Хомченко Полчаса назад
Повернув самую большую и блестящую медаль,
Я прочел надпись:"Шесть недель без венерических болезней в боевой обстановке".
Чудненько. Надо полагать, остальные награды-за столь же славные подвиги.

Гарри Гаррисон
"Стальная крыса идет в армию"
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13k
kotovski 37 минут назад
Какие иностранные награды есть у Владимира Путина (20 фото)
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170
newegg 43 минуты назад
Пуйло - вот самый главный орден действующего президента России, от своего народа.
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42k
RusLAN 45 минут назад
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65
............ 2 часа назад
банановые республики преобладают, что не удивительно
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566
gogy171 2 часа назад
А где же орден Диора третьей степени?
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
ТРИНИДАД Франсиско-Каэтано-Августин-Лусия-и-Мануэль-и-Хосефа-и-Мигель-Лука-Карлос-Педро – португалец, анацефал, кавалер Ордена Святого Духа, полковник гвардии.
("Понедельник начинается в субботу.", А. и Б. Стругацкие, 1966)
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25k
Антон 2 часа назад
Какие иностранные награды есть у Владимира Путина (20 фото)
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Отберите орден у Насера -
Не подходит к ордену Насер!
(В. С. Высоцкий)
Это, кажется, "парафраз" называется.
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